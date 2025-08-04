- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
COPX: Global X Copper Miners ETF
Il tasso di cambio COPX ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.17 e ad un massimo di 59.54.
Segui le dinamiche di Global X Copper Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COPX News
- The Most Interesting Chart In The World (NYSEARCA:GLD)
- Commodities Tracker: September 2025
- Weekly Commentary: Canary?
- Metals In Motion
- Copper Jumps After Grasberg Force Majeure
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Red Metal Fired Up: The Outlook For Copper
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
- Lundin Mining: A Stable Copper Mining Company With A Lot Of Long-Term Growth (TSX:LUN:CA)
- Commodities Tracker: August 2025
- Copper And Silver Are Setting Up For Powerful Moves (Technical Analysis)
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Copper RRS 2025 – Record-High Price, Megamergers Keep Copper M&A Afloat
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Commodities Tracker: July 2025
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Commodities: Potential Trump-Putin Meeting Weighs On Oil
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COPX oggi?
Oggi le azioni Global X Copper Miners ETF sono prezzate a 59.36. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 59.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 1165. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COPX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Copper Miners ETF pagano dividendi?
Global X Copper Miners ETF è attualmente valutato a 59.36. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 24.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COPX.
Come acquistare azioni COPX?
Puoi acquistare azioni Global X Copper Miners ETF al prezzo attuale di 59.36. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 59.36 o 59.66, mentre 1165 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COPX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COPX?
Investire in Global X Copper Miners ETF implica considerare l'intervallo annuale 30.77 - 59.86 e il prezzo attuale 59.36. Molti confrontano 20.04% e 51.62% prima di effettuare ordini su 59.36 o 59.66. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COPX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Copper Miners ETF?
Il prezzo massimo di Global X Copper Miners ETF nell'ultimo anno è stato 59.86. All'interno di 30.77 - 59.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 59.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Copper Miners ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Copper Miners ETF?
Il prezzo più basso di Global X Copper Miners ETF (COPX) nel corso dell'anno è stato 30.77. Confrontandolo con gli attuali 59.36 e 30.77 - 59.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COPX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COPX?
Global X Copper Miners ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 59.27 e 24.13%.
- Chiusura Precedente
- 59.27
- Apertura
- 59.40
- Bid
- 59.36
- Ask
- 59.66
- Minimo
- 59.17
- Massimo
- 59.54
- Volume
- 1.165 K
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- 20.04%
- Variazione Semestrale
- 51.62%
- Variazione Annuale
- 24.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8