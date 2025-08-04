QuotazioniSezioni
Valute / COPX
COPX: Global X Copper Miners ETF

59.36 USD 0.09 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COPX ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.17 e ad un massimo di 59.54.

Segui le dinamiche di Global X Copper Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni COPX oggi?

Oggi le azioni Global X Copper Miners ETF sono prezzate a 59.36. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 59.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 1165. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COPX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Copper Miners ETF pagano dividendi?

Global X Copper Miners ETF è attualmente valutato a 59.36. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 24.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COPX.

Come acquistare azioni COPX?

Puoi acquistare azioni Global X Copper Miners ETF al prezzo attuale di 59.36. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 59.36 o 59.66, mentre 1165 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COPX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni COPX?

Investire in Global X Copper Miners ETF implica considerare l'intervallo annuale 30.77 - 59.86 e il prezzo attuale 59.36. Molti confrontano 20.04% e 51.62% prima di effettuare ordini su 59.36 o 59.66. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COPX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Copper Miners ETF?

Il prezzo massimo di Global X Copper Miners ETF nell'ultimo anno è stato 59.86. All'interno di 30.77 - 59.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 59.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Copper Miners ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Copper Miners ETF?

Il prezzo più basso di Global X Copper Miners ETF (COPX) nel corso dell'anno è stato 30.77. Confrontandolo con gli attuali 59.36 e 30.77 - 59.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COPX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COPX?

Global X Copper Miners ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 59.27 e 24.13%.

Intervallo Giornaliero
59.17 59.54
Intervallo Annuale
30.77 59.86
Chiusura Precedente
59.27
Apertura
59.40
Bid
59.36
Ask
59.66
Minimo
59.17
Massimo
59.54
Volume
1.165 K
Variazione giornaliera
0.15%
Variazione Mensile
20.04%
Variazione Semestrale
51.62%
Variazione Annuale
24.13%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8