COPX: Global X Copper Miners ETF
A taxa do COPX para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.02 e o mais alto foi 59.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Copper Miners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
COPX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COPX hoje?
Hoje Global X Copper Miners ETF (COPX) está avaliado em 59.61. O instrumento é negociado dentro de 0.57%, o fechamento de ontem foi 59.27, e o volume de negociação atingiu 2581. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COPX em tempo real.
As ações de Global X Copper Miners ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Copper Miners ETF está avaliado em 59.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.65% e USD. Monitore os movimentos de COPX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COPX?
Você pode comprar ações de Global X Copper Miners ETF (COPX) pelo preço atual 59.61. Ordens geralmente são executadas perto de 59.61 ou 59.91, enquanto 2581 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COPX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COPX?
Investir em Global X Copper Miners ETF envolve considerar a faixa anual 30.77 - 59.86 e o preço atual 59.61. Muitos comparam 20.55% e 52.26% antes de enviar ordens em 59.61 ou 59.91. Estude as mudanças diárias de preço de COPX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Copper Miners ETF?
O maior preço de Global X Copper Miners ETF (COPX) no último ano foi 59.86. As ações oscilaram bastante dentro de 30.77 - 59.86, e a comparação com 59.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Copper Miners ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Copper Miners ETF?
O menor preço de Global X Copper Miners ETF (COPX) no ano foi 30.77. A comparação com o preço atual 59.61 e 30.77 - 59.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COPX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COPX?
No passado Global X Copper Miners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.27 e 24.65% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 59.27
- Open
- 59.40
- Bid
- 59.61
- Ask
- 59.91
- Low
- 59.02
- High
- 59.63
- Volume
- 2.581 K
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- 20.55%
- Mudança de 6 meses
- 52.26%
- Mudança anual
- 24.65%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8