COPX: Global X Copper Miners ETF

59.61 USD 0.34 (0.57%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do COPX para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.02 e o mais alto foi 59.63.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Copper Miners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de COPX hoje?

Hoje Global X Copper Miners ETF (COPX) está avaliado em 59.61. O instrumento é negociado dentro de 0.57%, o fechamento de ontem foi 59.27, e o volume de negociação atingiu 2581. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COPX em tempo real.

As ações de Global X Copper Miners ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Copper Miners ETF está avaliado em 59.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.65% e USD. Monitore os movimentos de COPX no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de COPX?

Você pode comprar ações de Global X Copper Miners ETF (COPX) pelo preço atual 59.61. Ordens geralmente são executadas perto de 59.61 ou 59.91, enquanto 2581 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COPX no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de COPX?

Investir em Global X Copper Miners ETF envolve considerar a faixa anual 30.77 - 59.86 e o preço atual 59.61. Muitos comparam 20.55% e 52.26% antes de enviar ordens em 59.61 ou 59.91. Estude as mudanças diárias de preço de COPX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Copper Miners ETF?

O maior preço de Global X Copper Miners ETF (COPX) no último ano foi 59.86. As ações oscilaram bastante dentro de 30.77 - 59.86, e a comparação com 59.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Copper Miners ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Copper Miners ETF?

O menor preço de Global X Copper Miners ETF (COPX) no ano foi 30.77. A comparação com o preço atual 59.61 e 30.77 - 59.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COPX em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de COPX?

No passado Global X Copper Miners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.27 e 24.65% após os eventos corporativos.

Faixa diária
59.02 59.63
Faixa anual
30.77 59.86
Fechamento anterior
59.27
Open
59.40
Bid
59.61
Ask
59.91
Low
59.02
High
59.63
Volume
2.581 K
Mudança diária
0.57%
Mudança mensal
20.55%
Mudança de 6 meses
52.26%
Mudança anual
24.65%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8