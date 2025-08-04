- Aperçu
COPX: Global X Copper Miners ETF
Le taux de change de COPX a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.17 et à un maximum de 59.54.
Suivez la dynamique Global X Copper Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
COPX Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action COPX aujourd'hui ?
L'action Global X Copper Miners ETF est cotée à 59.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.15%, a clôturé hier à 59.27 et son volume d'échange a atteint 1165. Le graphique en temps réel du cours de COPX présente ces mises à jour.
L'action Global X Copper Miners ETF verse-t-elle des dividendes ?
Global X Copper Miners ETF est actuellement valorisé à 59.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COPX.
Comment acheter des actions COPX ?
Vous pouvez acheter des actions Global X Copper Miners ETF au cours actuel de 59.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 59.36 ou de 59.66, le 1165 et le -0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COPX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action COPX ?
Investir dans Global X Copper Miners ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 30.77 - 59.86 et le prix actuel 59.36. Beaucoup comparent 20.04% et 51.62% avant de passer des ordres à 59.36 ou 59.66. Consultez le graphique du cours de COPX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Copper Miners ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X Copper Miners ETF l'année dernière était 59.86. Au cours de 30.77 - 59.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 59.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Copper Miners ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Copper Miners ETF ?
Le cours le plus bas de Global X Copper Miners ETF (COPX) sur l'année a été 30.77. Sa comparaison avec 59.36 et 30.77 - 59.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COPX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action COPX a-t-elle été divisée ?
Global X Copper Miners ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 59.27 et 24.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 59.27
- Ouverture
- 59.40
- Bid
- 59.36
- Ask
- 59.66
- Plus Bas
- 59.17
- Plus Haut
- 59.54
- Volume
- 1.165 K
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 20.04%
- Changement à 6 Mois
- 51.62%
- Changement Annuel
- 24.13%
