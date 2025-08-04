Divisas / BH
BH: Biglari Holdings Inc Class B
309.65 USD 0.33 (0.11%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BH de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 308.32, mientras que el máximo ha alcanzado 315.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Biglari Holdings Inc Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
308.32 315.23
Rango anual
164.62 328.60
- Cierres anteriores
- 309.98
- Open
- 308.32
- Bid
- 309.65
- Ask
- 309.95
- Low
- 308.32
- High
- 315.23
- Volumen
- 168
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- 1.88%
- Cambio a 6 meses
- 44.24%
- Cambio anual
- 84.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B