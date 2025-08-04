CotizacionesSecciones
BH: Biglari Holdings Inc Class B

309.65 USD 0.33 (0.11%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BH de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 308.32, mientras que el máximo ha alcanzado 315.23.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Biglari Holdings Inc Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
308.32 315.23
Rango anual
164.62 328.60
Cierres anteriores
309.98
Open
308.32
Bid
309.65
Ask
309.95
Low
308.32
High
315.23
Volumen
168
Cambio diario
-0.11%
Cambio mensual
1.88%
Cambio a 6 meses
44.24%
Cambio anual
84.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B