BH: Biglari Holdings Inc Class B
309.34 USD 0.31 (0.10%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BH para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 307.23 e o mais alto foi 312.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Biglari Holdings Inc Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BH Notícias
- Biglari Holdings: Decent Operational Outcomes And Improved Capital Conditions
- Bullish IPO reportedly allocated zero shares to a third of orders
- Biglari Swings to Profit in Fiscal Q2
- Bumrungrad Hospital Q2 2025 slides: record EBITDA margin despite revenue decline
- JPMorgan upgrades Bumrungrad Hospital stock rating to Overweight on growth outlook
Faixa diária
307.23 312.23
Faixa anual
164.62 328.60
- Fechamento anterior
- 309.65
- Open
- 309.85
- Bid
- 309.34
- Ask
- 309.64
- Low
- 307.23
- High
- 312.23
- Volume
- 90
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 1.78%
- Mudança de 6 meses
- 44.09%
- Mudança anual
- 84.17%
