BH: Biglari Holdings Inc Class B
313.37 USD 3.14 (1.01%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BH a changé de 1.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 309.13 et à un maximum de 313.57.
Suivez la dynamique Biglari Holdings Inc Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
309.13 313.57
Range Annuel
164.62 328.60
- Clôture Précédente
- 310.23
- Ouverture
- 309.73
- Bid
- 313.37
- Ask
- 313.67
- Plus Bas
- 309.13
- Plus Haut
- 313.57
- Volume
- 246
- Changement quotidien
- 1.01%
- Changement Mensuel
- 3.10%
- Changement à 6 Mois
- 45.97%
- Changement Annuel
- 86.57%
20 septembre, samedi