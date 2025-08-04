통화 / BH
BH: Biglari Holdings Inc Class B
313.37 USD 3.14 (1.01%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BH 환율이 오늘 1.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 309.13이고 고가는 313.57이었습니다.
Biglari Holdings Inc Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
309.13 313.57
년간 변동
164.62 328.60
- 이전 종가
- 310.23
- 시가
- 309.73
- Bid
- 313.37
- Ask
- 313.67
- 저가
- 309.13
- 고가
- 313.57
- 볼륨
- 246
- 일일 변동
- 1.01%
- 월 변동
- 3.10%
- 6개월 변동
- 45.97%
- 년간 변동율
- 86.57%
20 9월, 토요일