货币 / BH
BH: Biglari Holdings Inc Class B
311.57 USD 1.59 (0.51%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BH汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点308.32和高点315.23进行交易。
关注Biglari Holdings Inc Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BH新闻
- Biglari Holdings: Decent Operational Outcomes And Improved Capital Conditions
- Bullish IPO reportedly allocated zero shares to a third of orders
- Biglari Swings to Profit in Fiscal Q2
- Bumrungrad Hospital Q2 2025 slides: record EBITDA margin despite revenue decline
- JPMorgan upgrades Bumrungrad Hospital stock rating to Overweight on growth outlook
- Bumrungrad Hospital Q2 2025 slides: record EBITDA margin despite revenue decline
日范围
308.32 315.23
年范围
164.62 328.60
- 前一天收盘价
- 309.98
- 开盘价
- 308.32
- 卖价
- 311.57
- 买价
- 311.87
- 最低价
- 308.32
- 最高价
- 315.23
- 交易量
- 156
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- 2.51%
- 6个月变化
- 45.13%
- 年变化
- 85.50%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值