BH: Biglari Holdings Inc Class B

310.23 USD 0.58 (0.19%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BHの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり306.83の安値と312.23の高値で取引されました。

Biglari Holdings Inc Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BH News

1日のレンジ
306.83 312.23
1年のレンジ
164.62 328.60
以前の終値
309.65
始値
309.85
買値
310.23
買値
310.53
安値
306.83
高値
312.23
出来高
121
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
2.07%
6ヶ月の変化
44.51%
1年の変化
84.70%
