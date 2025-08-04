通貨 / BH
BH: Biglari Holdings Inc Class B
310.23 USD 0.58 (0.19%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BHの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり306.83の安値と312.23の高値で取引されました。
Biglari Holdings Inc Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BH News
- Biglari Holdings: Decent Operational Outcomes And Improved Capital Conditions
- Bullish IPO reportedly allocated zero shares to a third of orders
- Biglari Swings to Profit in Fiscal Q2
- Bumrungrad Hospital Q2 2025 slides: record EBITDA margin despite revenue decline
- JPMorgan upgrades Bumrungrad Hospital stock rating to Overweight on growth outlook
1日のレンジ
306.83 312.23
1年のレンジ
164.62 328.60
- 以前の終値
- 309.65
- 始値
- 309.85
- 買値
- 310.23
- 買値
- 310.53
- 安値
- 306.83
- 高値
- 312.23
- 出来高
- 121
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 2.07%
- 6ヶ月の変化
- 44.51%
- 1年の変化
- 84.70%
