BH: Biglari Holdings Inc Class B
313.37 USD 3.14 (1.01%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BH fiyatı bugün 1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 309.13 ve Yüksek fiyatı olarak 313.57 aralığında işlem gördü.
Biglari Holdings Inc Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BH haberleri
- Biglari Holdings: Decent Operational Outcomes And Improved Capital Conditions
- Bullish IPO reportedly allocated zero shares to a third of orders
- Biglari Swings to Profit in Fiscal Q2
- Bumrungrad Hospital Q2 2025 slides: record EBITDA margin despite revenue decline
- JPMorgan upgrades Bumrungrad Hospital stock rating to Overweight on growth outlook
Günlük aralık
309.13 313.57
Yıllık aralık
164.62 328.60
- Önceki kapanış
- 310.23
- Açılış
- 309.73
- Satış
- 313.37
- Alış
- 313.67
- Düşük
- 309.13
- Yüksek
- 313.57
- Hacim
- 246
- Günlük değişim
- 1.01%
- Aylık değişim
- 3.10%
- 6 aylık değişim
- 45.97%
- Yıllık değişim
- 86.57%
21 Eylül, Pazar