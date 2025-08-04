Valute / BH
BH: Biglari Holdings Inc Class B
313.37 USD 3.14 (1.01%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BH ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 309.13 e ad un massimo di 313.57.
Segui le dinamiche di Biglari Holdings Inc Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BH News
- Biglari Holdings: Decent Operational Outcomes And Improved Capital Conditions
- Bullish IPO reportedly allocated zero shares to a third of orders
- Biglari Swings to Profit in Fiscal Q2
- Bumrungrad Hospital Q2 2025 slides: record EBITDA margin despite revenue decline
- JPMorgan upgrades Bumrungrad Hospital stock rating to Overweight on growth outlook
Intervallo Giornaliero
309.13 313.57
Intervallo Annuale
164.62 328.60
- Chiusura Precedente
- 310.23
- Apertura
- 309.73
- Bid
- 313.37
- Ask
- 313.67
- Minimo
- 309.13
- Massimo
- 313.57
- Volume
- 246
- Variazione giornaliera
- 1.01%
- Variazione Mensile
- 3.10%
- Variazione Semestrale
- 45.97%
- Variazione Annuale
- 86.57%
21 settembre, domenica