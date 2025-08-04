КотировкиРазделы
BH: Biglari Holdings Inc Class B

309.98 USD 3.75 (1.20%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BH за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 304.29, а максимальная — 312.65.

Следите за динамикой Biglari Holdings Inc Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BH

Дневной диапазон
304.29 312.65
Годовой диапазон
164.62 328.60
Предыдущее закрытие
313.73
Open
310.67
Bid
309.98
Ask
310.28
Low
304.29
High
312.65
Объем
252
Дневное изменение
-1.20%
Месячное изменение
1.99%
6-месячное изменение
44.39%
Годовое изменение
84.56%
