BH: Biglari Holdings Inc Class B
309.98 USD 3.75 (1.20%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BH за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 304.29, а максимальная — 312.65.
Следите за динамикой Biglari Holdings Inc Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
304.29 312.65
Годовой диапазон
164.62 328.60
- Предыдущее закрытие
- 313.73
- Open
- 310.67
- Bid
- 309.98
- Ask
- 310.28
- Low
- 304.29
- High
- 312.65
- Объем
- 252
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- 1.99%
- 6-месячное изменение
- 44.39%
- Годовое изменение
- 84.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.