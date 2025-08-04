Währungen / BH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BH: Biglari Holdings Inc Class B
311.40 USD 1.17 (0.38%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BH hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 309.60 bis zu einem Hoch von 312.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Biglari Holdings Inc Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BH News
- Biglari Holdings: Decent Operational Outcomes And Improved Capital Conditions
- Bullish IPO reportedly allocated zero shares to a third of orders
- Biglari Swings to Profit in Fiscal Q2
- Bumrungrad Hospital Q2 2025 slides: record EBITDA margin despite revenue decline
- JPMorgan upgrades Bumrungrad Hospital stock rating to Overweight on growth outlook
- Bumrungrad Hospital Q2 2025 slides: record EBITDA margin despite revenue decline
Tagesspanne
309.60 312.85
Jahresspanne
164.62 328.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 310.23
- Eröffnung
- 309.73
- Bid
- 311.40
- Ask
- 311.70
- Tief
- 309.60
- Hoch
- 312.85
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 2.45%
- 6-Monatsänderung
- 45.05%
- Jahresänderung
- 85.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K