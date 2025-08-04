KurseKategorien
BH: Biglari Holdings Inc Class B

311.40 USD 1.17 (0.38%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BH hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 309.60 bis zu einem Hoch von 312.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Biglari Holdings Inc Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
309.60 312.85
Jahresspanne
164.62 328.60
Vorheriger Schlusskurs
310.23
Eröffnung
309.73
Bid
311.40
Ask
311.70
Tief
309.60
Hoch
312.85
Volumen
70
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
2.45%
6-Monatsänderung
45.05%
Jahresänderung
85.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K