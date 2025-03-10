CotizacionesSecciones
Divisas / USDNOK
Volver a Divisas

USDNOK: US Dollar vs Norwegian Krone

9.77912 NOK 0.01682 (0.17%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Norwegian Krone

El tipo de cambio de USDNOK de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.77300 NOK por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 9.86192 NOK.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs corona noruega. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USDNOK News

USDNOK on the Community Forum

Aplicaciones comerciales para USDNOK

FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador Fx Levels Premium Soporte y Resistencia son conceptos importantes en el trading. Fx Levels Premium fue creado para dibujar fácilmente importantes niveles de soporte y resistencia para el trader activo. El indicador le dará todos los niveles importantes (soporte/resistencia) a observar para una amplia gama de activos. Operar sin estos niveles en su gráfico es como conducir un coche durante un largo viaje sin una hoja de ruta. Estaría confundido y a ciegas. Los niveles de soporte y re
Panda Hedging
Jiang Ming Wang
3.4 (5)
Asesores Expertos
Estrategia de cobertura del panda: Debido a la gran volatilidad del mercado de divisas, los operadores a menudo se han visto obligados a desarrollar nuevos métodos y técnicas para limitar las pérdidas y maximizar los beneficios. La cobertura ha surgido como una de las estrategias y tácticas más eficaces para optimizar las posibilidades de ganar entre las diversas estrategias y tácticas empleadas. La cobertura puede considerarse como un tipo de seguro en los mercados de divisas.. Pero hay momen
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
Asesores Expertos
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Sistema de Trading Basado en Reversión de Tendencias 1. ¿Qué es DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN es un sistema inteligente de trading de reversión de tendencias , diseñado para abrir y cerrar operaciones automáticamente cuando se detecta un cambio en la dirección del mercado. Este sistema es compatible con todos los instrumentos financieros y todos los brokers , incluyendo Forex e Índices Sintéticos . 2. Características Principales del Sistema Detección automática
Sequoia mt5
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
Neural Transformer
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
El experto "Neural Transformer" es un experto totalmente automatizado que está listo para operar en el marco de tiempo diario con 2 símbolos: GBPUSD y USDCAD. Además, puede entrenar al experto para operar en cualquier marco temporal con cualquier símbolo. El experto recogerá automáticamente los archivos de su nueva red neuronal personalizada. El "Neural Transformer" ha hecho del entrenamiento de redes neuronales para Forex un proceso fácil y emocionante. Actualmente, estoy ofreciendo un tipo de
Richter mt5
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Un Experto Richter es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Analizando los precios durante un periodo de tiempo específico, determina la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicadores único basado en datos reales. Cuando la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot tienen en cuenta las señales de sobrecompra y sobreventa de los mercados. La compra se pr
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
Indicadores
El Calendario Económico de DYJ Tradays es un calendario de indicadores de acontecimientos macroeconómicos para el análisis fundamental del mercado. En él encontrará noticias e indicadores financieros de las principales economías mundiales: desde EE.UU. y la UE hasta Australia y Japón, un total de 23 economías, con más de 60 pares de divisas. Más de 800 indicadores y acontecimientos macroeconómicos se recogen de fuentes públicas en tiempo real. Para cada indicador se dispone de valores históricos
Pangu hedge
Chao Wang Pan
Asesores Expertos
Ejecutar en AUDUSD, intercambiar automáticamente USDCAD y UCDNOK, EA es una estrategia de cobertura de tendencia, no duplicar, no grid, no hay demasiados parámetros para ajustar simple y práctico. Configuración de parámetros: Transaction: EA funciona cuando Transaction=true. Lots: cantidad pedida. SL_money: la cantidad de pérdida de una lista unificada de todas las monedas. Less_stop: El valor Neto es menor que cuánto no está abierto. Plataforma recomendada: ECN, otras plataformas con costos de
Rango diario
9.77300 9.86192
Rango anual
9.73196 11.53063
Cierres anteriores
9.7959 4
Open
9.7968 4
Bid
9.7791 2
Ask
9.7794 2
Low
9.7730 0
High
9.8619 2
Volumen
30.279 K
Cambio diario
-0.17%
Cambio mensual
-2.42%
Cambio a 6 meses
-6.83%
Cambio anual
-7.26%
18 septiembre, jueves
08:00
NOK
Decisión sobre la Tasa de Interés del Norges Bank
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
08:00
NOK
Informe sobre Política Monetaria del Norges Bank
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B