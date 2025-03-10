Divisas / USDNOK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
USDNOK: US Dollar vs Norwegian Krone
9.77912 NOK 0.01682 (0.17%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Norwegian Krone
El tipo de cambio de USDNOK de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.77300 NOK por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 9.86192 NOK.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs corona noruega. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USDNOK News
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- USD/NOK: Rate cut surprise fades as crude calls the sho
- Norges Bank trimmed rates by 25 bps
- EUR/NOK fails to hold breakout – Societe Generale
- Norwegian krone hits eight-month low against euro amid oil price slump
- Norges Bank to stand pat for the time being – Commerzbank
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- Norway’s core inflation exceeds expectations in February
USDNOK on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para USDNOK
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicador Fx Levels Premium Soporte y Resistencia son conceptos importantes en el trading. Fx Levels Premium fue creado para dibujar fácilmente importantes niveles de soporte y resistencia para el trader activo. El indicador le dará todos los niveles importantes (soporte/resistencia) a observar para una amplia gama de activos. Operar sin estos niveles en su gráfico es como conducir un coche durante un largo viaje sin una hoja de ruta. Estaría confundido y a ciegas. Los niveles de soporte y re
Panda Hedging
Jiang Ming Wang
3.4 (5)
Estrategia de cobertura del panda: Debido a la gran volatilidad del mercado de divisas, los operadores a menudo se han visto obligados a desarrollar nuevos métodos y técnicas para limitar las pérdidas y maximizar los beneficios. La cobertura ha surgido como una de las estrategias y tácticas más eficaces para optimizar las posibilidades de ganar entre las diversas estrategias y tácticas empleadas. La cobertura puede considerarse como un tipo de seguro en los mercados de divisas.. Pero hay momen
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Sistema de Trading Basado en Reversión de Tendencias 1. ¿Qué es DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN es un sistema inteligente de trading de reversión de tendencias , diseñado para abrir y cerrar operaciones automáticamente cuando se detecta un cambio en la dirección del mercado. Este sistema es compatible con todos los instrumentos financieros y todos los brokers , incluyendo Forex e Índices Sintéticos . 2. Características Principales del Sistema Detección automática
Sequoia mt5
Yvan Musatov
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
Neural Transformer
Evgeniy Scherbina
El experto "Neural Transformer" es un experto totalmente automatizado que está listo para operar en el marco de tiempo diario con 2 símbolos: GBPUSD y USDCAD. Además, puede entrenar al experto para operar en cualquier marco temporal con cualquier símbolo. El experto recogerá automáticamente los archivos de su nueva red neuronal personalizada. El "Neural Transformer" ha hecho del entrenamiento de redes neuronales para Forex un proceso fácil y emocionante. Actualmente, estoy ofreciendo un tipo de
Richter mt5
Yvan Musatov
Un Experto Richter es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Analizando los precios durante un periodo de tiempo específico, determina la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicadores único basado en datos reales. Cuando la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot tienen en cuenta las señales de sobrecompra y sobreventa de los mercados. La compra se pr
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
El Calendario Económico de DYJ Tradays es un calendario de indicadores de acontecimientos macroeconómicos para el análisis fundamental del mercado. En él encontrará noticias e indicadores financieros de las principales economías mundiales: desde EE.UU. y la UE hasta Australia y Japón, un total de 23 economías, con más de 60 pares de divisas. Más de 800 indicadores y acontecimientos macroeconómicos se recogen de fuentes públicas en tiempo real. Para cada indicador se dispone de valores históricos
Pangu hedge
Chao Wang Pan
Ejecutar en AUDUSD, intercambiar automáticamente USDCAD y UCDNOK, EA es una estrategia de cobertura de tendencia, no duplicar, no grid, no hay demasiados parámetros para ajustar simple y práctico. Configuración de parámetros: Transaction: EA funciona cuando Transaction=true. Lots: cantidad pedida. SL_money: la cantidad de pérdida de una lista unificada de todas las monedas. Less_stop: El valor Neto es menor que cuánto no está abierto. Plataforma recomendada: ECN, otras plataformas con costos de
Rango diario
9.77300 9.86192
Rango anual
9.73196 11.53063
- Cierres anteriores
- 9.7959 4
- Open
- 9.7968 4
- Bid
- 9.7791 2
- Ask
- 9.7794 2
- Low
- 9.7730 0
- High
- 9.8619 2
- Volumen
- 30.279 K
- Cambio diario
- -0.17%
- Cambio mensual
- -2.42%
- Cambio a 6 meses
- -6.83%
- Cambio anual
- -7.26%
18 septiembre, jueves
08:00
NOK
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
08:00
NOK
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B