USDNOK: US Dollar vs Norwegian Krone
9.94209 NOK 0.08737 (0.89%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Norwegian Krone
Der Wechselkurs von USDNOK hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 9.86021 NOK und einem Hoch von 9.96524 NOK pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Norwegischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
USDNOK News
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- USD/NOK: Rate cut surprise fades as crude calls the sho
- Norges Bank trimmed rates by 25 bps
- EUR/NOK fails to hold breakout – Societe Generale
- Norwegian krone hits eight-month low against euro amid oil price slump
- Norges Bank to stand pat for the time being – Commerzbank
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- Norway’s core inflation exceeds expectations in February
Handelsanwendungen für USDNOK
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indikator Unterstützung und Widerstand sind wichtige Konzepte im Handel. Fx Levels Premium wurde entwickelt, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den aktiven Trader leicht einzeichnen zu können. Der Indikator zeigt Ihnen alle wichtigen Niveaus (Unterstützung/Widerstand) an, die Sie für eine breite Palette von Vermögenswerten beobachten können. Ohne diese Niveaus auf Ihrem Chart zu handeln, ist so, als ob Sie ein Auto auf einer langen Reise ohne Straßenkarte
Panda Hedging
Jiang Ming Wang
3.4 (5)
Panda-Hedging-Strategie: Aufgrund der hohen Volatilität des Devisenmarktes waren die Händler oft gezwungen, neue Methoden und Techniken zu entwickeln, um Verluste zu begrenzen und Gewinne zu maximieren. Hedging hat sich unter den verschiedenen Strategien und Taktiken als eine der effektivsten Strategien und Taktiken zur Optimierung der Gewinnchancen herausgestellt. Hedging kann als eine Art Versicherung auf den Devisenmärkten betrachtet werden. Aber es gibt Momente der Abweichung (Divergenz de
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Ein professionelles Handelssystem für Trendwenden 1. Was ist DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN ist ein intelligentes Handelssystem , das automatisch Positionen eröffnet und schließt , sobald eine Trendwende im Markt erkannt wird. Das System eignet sich für alle Handelsinstrumente und alle Broker , egal ob Forex (Devisen) oder synthetische Indizes – der Einsatz ist jederzeit flexibel möglich. 2. Die wichtigsten Funktionen im Überblick Automatische
Sequoia mt5
Yvan Musatov
Der Sequoia Expert Advisor ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Basierend auf der Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum hinweg, zeigt er die Stärke und Amplitude der Preise mit Hilfe eines einzigartigen Indikationssystems an, das auf realen Daten basiert. Wenn sich die Stärke des Trends und seine Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots enthalten Signale über überkauft
Neural Transformer
Evgeniy Scherbina
Der Experte "Neural Transformer" ist ein vollautomatischer Experte, der für den Handel auf dem täglichen Zeitrahmen mit 2 Symbolen bereit ist: GBPUSD und USDCAD. Darüber hinaus können Sie den Experten für den Handel auf einem beliebigen Zeitrahmen mit einem beliebigen Symbol trainieren. Der Experte übernimmt automatisch die Dateien Ihres neuen angepassten neuronalen Netzwerks. Der "Neural Transformer" hat das Training neuronaler Netzwerke für den Forex-Handel zu einem einfachen und spannenden Pr
Richter mt5
Yvan Musatov
Ein Richter Expert ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Durch die Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum bestimmt er die Stärke und Amplitude der Preise mithilfe eines einzigartigen Indikatorsystems, das auf realen Daten basiert. Wenn sich der Trend und dessen Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots berücksichtigen Signale über überkaufte und überverkaufte Märkte. Geka
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
Der DYJ Tradays Wirtschaftskalender ist ein Kalender mit Indikatoren für makroökonomische Ereignisse für die fundamentale Marktanalyse. Darin finden Sie Finanznachrichten und Indikatoren für die größten Volkswirtschaften der Welt - von den USA und der EU bis hin zu Australien und Japan, insgesamt 23 Volkswirtschaften, mit mehr als 60 Währungspaaren. Mehr als 800 makroökonomische Indikatoren und Ereignisse werden in Echtzeit aus öffentlichen Quellen gesammelt. Für jeden Indikator sind historische
Pangu hedge
Chao Wang Pan
In AUDUSD, Automated Transactions USDCAD and UCDNOK, EA ist eine Trendwendenstrategie, die sich nicht verdoppelt, kein Raster ist, und es gibt nicht viele Parameter, die angepasst werden müssen. Parametereinstellungen: Transaction: EA arbeitet nur, wenn Transaction=true ist. Lots: Auftragsmenge. SL_money: Der Betrag der Verluste ist eine Liste aller Währungen in der gleichen Buchungsstruktur. less_stop: Der Nettowert ist kleiner als der Wert, der nicht in der Lagerhalle liegt. Empfohlene Plattfo
Tagesspanne
9.86021 9.96524
Jahresspanne
9.73196 11.53063
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.8547 2
- Eröffnung
- 9.8657 4
- Bid
- 9.9420 9
- Ask
- 9.9423 9
- Tief
- 9.8602 1
- Hoch
- 9.9652 4
- Volumen
- 28.447 K
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- -0.80%
- 6-Monatsänderung
- -5.27%
- Jahresänderung
- -5.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K