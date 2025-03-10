Валюты / USDNOK
USDNOK: US Dollar vs Norwegian Krone
9.81851 NOK 0.07562 (0.78%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Norwegian Krone
Курс USDNOK за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.74450 NOK за 1 USD, а максимальная — 9.82906 NOK.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Норвежской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USDNOK
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- USD/NOK: Rate cut surprise fades as crude calls the sho
- Norges Bank trimmed rates by 25 bps
- EUR/NOK fails to hold breakout – Societe Generale
- Norwegian krone hits eight-month low against euro amid oil price slump
- Norges Bank to stand pat for the time being – Commerzbank
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- Norway’s core inflation exceeds expectations in February
USDNOK на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
9.74450 9.82906
Годовой диапазон
9.73375 11.53063
- Предыдущее закрытие
- 9.7428 9
- Open
- 9.7500 7
- Bid
- 9.8185 1
- Ask
- 9.8188 1
- Low
- 9.7445 0
- High
- 9.8290 6
- Объем
- 20.461 K
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- -2.03%
- 6-месячное изменение
- -6.45%
- Годовое изменение
- -6.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.