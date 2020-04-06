Gold Velocity Pro

Universal Scalper Pro es un sistema de trading automatizado de alto rendimiento diseñado con un único propósito:generar beneficios de forma consistente.

A diferencia de los EAs restrictivos que le encierran en un solo par, este motor universal funciona conCUALQUIER Símbolo ( XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, Índices) yCUALQUIER Marco Temporal. Está diseñado para adaptarse a la volatilidad del mercado, asegurando ganancias rápidas mientras protege su capital con una gestión de riesgo de grado institucional.

Por qué los operadores eligen Universal Scalper Pro

  • Libertad Multi-Activos: Opere con Oro (XAUUSD) para alta volatilidad o con Mayores (EURUSD) para estabilidad. Un EA los maneja todos.

  • Bloqueo de beneficios en dos fases: El sistema utiliza una función inteligente de "Bank & Run". Asegura beneficios parciales pronto (TP1) para cubrir costes, y luego deja que la posición restante siga la tendencia para obtener las máximas ganancias (TP2).

  • Tecnología Equity Guard: Funciones de protección del capital incorporadas , comolos límites de pérdidas diarias y los escudos de pérdidas consecutivas, que le garantizan que seguirá operando un día más.

  • Seguimiento de la Sesión: Opera automáticamente sólo durante las horas más rentables (Londres/Nueva York) para evitar el estancamiento por baja liquidez.

  • Sin métodos peligrosos: Sin Martingala, sin Cuadrícula, sin Arbitraje. Entradas puramente lógicas con Stop Losses duros en cada operación.

⚙️ Entradas optimizadas para obtener el máximo beneficio

Para obtener los mejores resultados, puede ajustar estos parámetros clave en función de su apetito de riesgo: [use Xauusd de M5]

💰 Gestión de posiciones y dinero

  • FixedLotSize : El volumen para sus operaciones.

    • Consejo para ganancias: Comience con 0.01. Aumente este valor a 1 lote aumente sus ganancias diarias.

  • DailyLossPercentLimit : El "Interruptor de Seguridad".

    • Recomendación: Ajústelo a3.0 ( 3%). Si la equidad cae por esta cantidad en un día, el EA se detiene para proteger su cuenta.

📈 Objetivos de Ganancia (El Motor)

  • TakeProfit1FixedPips : Distancia al primer objetivo de beneficio.

    • Profit Hack: Por defecto es50.0. Use 80 pip para un resultado más rentable Para scalping en marcos de tiempo más bajos (M5),para ganancias más frecuentes puede reducir.

  • TakeProfit2FixedPips (esto no funciona no lo use)

  • TakeProfit1Percent : (esto no funciona no lo use)

🛡️ Controles de Riesgo

  • HardSLCapInPips : La pérdida máxima por operación.

    • Consejo de Seguridad: Por defecto es20.0. Manténgalo ajustado para asegurar que sus Operaciones Ganadoras simplemente superen a sus Operaciones Perdedoras.

  • MaxConsecutiveLosses : Prevención inteligente del drawdown.

    • Característica: Si las condiciones del mercado son malas y el EA tiene6 pérdidas consecutivas, entra en "Modo de reposo" para evitar las operaciones de venganza emocional.

⏱️ Tiempo y Filtros

  • LondonStartHour / NewYorkStartHour :

    • Estrategia: El EA encuentra los mejores movimientos durante el alto volumen. Asegúrese de que coinciden con la hora del servidor de su broker (normalmente GMT+2/3) para captar las explosiones de apertura del mercado.


