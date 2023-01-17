Th3 BarPlay Signals Mt4

Esta es una estrategia basada en Price Action conocida como 3Bar_Play y se basa en la formación del patrón de velas 3Bar. Se agregan indicadores adicionales para el filtro y las confirmaciones antes de que aparezcan las flechas de señal de compra/venta. Se puede negociar en un mercado de tendencia alcista, bajista o lateral. Los indicadores agregados incluyen: Estocástico - Momentum Pescador - Tendencia ATR - Volatilidad que también define claramente la colocación de Stop-Loss en la base de la flecha de la señal (usando el método ATR Stop-loss). Riesgo a Recompensa puede ser de 1:1 a 1:4 con una buena gestión de riesgos. Compra: cuando la señal de compra aparece después de 2 barras bajistas y 1 barra alcista. Vender: cuando aparece una señal de venta después de 2 barras alcistas y 1 barra bajista. Característica adicional Un botón de alternar para encender/apagar las señales en el gráfico pero no alertar. Parámetros ajustables en el panel de configuración (configuración preferida en la descarga). Habilite las notificaciones de correo electrónico/empuje para alertarlo de señales cuando esté lejos de su pantalla. Un indicador muy sencillo de usar y para todos los mercados. Inculca disciplina y ayuda al comerciante a concentrarse en el proceso. Bueno para novatos / comerciantes que luchan con las ubicaciones Stop Loss & Take Profit. Los comerciantes profesionales tampoco son una excepción. Soporte 24 horas. NÓTESE BIEN Si el indicador no aparece en la pantalla de su gráfico, deberá ponerse en contacto conmigo e instalar el indicador Fish personalizado.



