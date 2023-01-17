Th3 BarPlay Signals Mt4

Esta es una estrategia basada en Price Action conocida como 3Bar_Play y se basa en la formación del patrón de velas 3Bar. Se agregan indicadores adicionales para el filtro y las confirmaciones antes de que aparezcan las flechas de señal de compra/venta. Se puede negociar en un mercado de tendencia alcista, bajista o lateral. Los indicadores agregados incluyen: Estocástico - Momentum Pescador - Tendencia ATR - Volatilidad que también define claramente la colocación de Stop-Loss en la base de la flecha de la señal (usando el método ATR Stop-loss). Riesgo a Recompensa puede ser de 1:1 a 1:4 con una buena gestión de riesgos. Compra: cuando la señal de compra aparece después de 2 barras bajistas y 1 barra alcista. Vender: cuando aparece una señal de venta después de 2 barras alcistas y 1 barra bajista. Característica adicional Un botón de alternar para encender/apagar las señales en el gráfico pero no alertar. Parámetros ajustables en el panel de configuración (configuración preferida en la descarga). Habilite las notificaciones de correo electrónico/empuje para alertarlo de señales cuando esté lejos de su pantalla. Un indicador muy sencillo de usar y para todos los mercados. Inculca disciplina y ayuda al comerciante a concentrarse en el proceso. Bueno para novatos / comerciantes que luchan con las ubicaciones Stop Loss & Take Profit. Los comerciantes profesionales tampoco son una excepción. Soporte 24 horas. NÓTESE BIEN Si el indicador no aparece en la pantalla de su gráfico, deberá ponerse en contacto conmigo e instalar el indicador Fish personalizado.


Productos recomendados
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicadores
PTW SISTEMA DE TRADING SIN REPINTADO + HISTOGRAMA Sistema de negociación sin repintado , sin retrazado y sin retardo . Hace lo siguiente: - Da Puntos de Entrada y Salida Precisos - Scalping, Day y Swing Trading - 95% de Precisión - Objetivos, dónde tomar beneficios. - Muestra tendencias, niveles de soporte y resistencia - Funciona con todos los brokers - Funciona con todas las divisas, CFDs y acciones - No coloca operaciones por usted, sólo le muestra qué operaciones colocar. - Funciona en tod
Super Matrix for EURUSD
GEORGIOS VERGAKIS
Indicadores
ADVERTENCIA: Este indicador es de gran alcance, muy alta probabilidad, no se basa en algoritmos disponibles públicamente. Es una matriz de 10 entradas diferentes, de otros 10 pares, determinada por un algoritmo de aprendizaje automático y análisis de ondas (Series de Fourier) durante 2 años. puede detectar señales de compra y venta importantes, así como sin tendencia, rango estrecho, horas en el gráfico de 30 minutos y H1 (para estrategias de scalping durante la sesión asiática normalmente sin
Bands Breakout
Andri Maulana
Indicadores
¡Desbloquee las operaciones más inteligentes con la ruptura de bandas! ¿Está cansado de gráficos confusos y oportunidades perdidas? Obtenga señales de entrada y salida claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico con el indicador Bands Breakout . Este no es un indicador más; es un sistema completo, consciente de la tendencia, diseñado para simplificar sus decisiones de trading y centrarse sólo en los mejores movimientos. Nuestro motor único combina el poder de impulso de la EMA 10 c
FREE
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
BinaryIndi
Andrey Kravchenko
Indicadores
Este es un indicador de flecha para opciones binarias. No redibuja, las flechas no desaparecen. El indicador implementa un probador opcional para el control visual del número de señal y la tasa de ganar. No requiere ajuste o ajuste. Funciona en todos los pares y el oro. La señal aparece al cierre de una vela. La entrada se realiza en la siguiente barra. Alerta opcional. Para operar con robots, hay un ajuste para el número de barras en la historia. Si es 0, se utiliza toda la historia. Tiempo de
Strong Volume Trend
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
El indicador Strong Volume Trend MT4 es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar y capitalizar tendencias de volumen significativas en los mercados financieros. Con su algoritmo avanzado, este indicador detecta con precisión la fuerza y la dirección de los movimientos de volumen, permitiendo a los operadores tomar decisiones de trading informadas. Características: Análisis de la fuerza del volumen: El indicador analiza los datos de volumen e identifica las tend
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
Indicadores
El uso de múltiples marcos temporales para el análisis con Multi Timeframe Average Directional Index puede proporcionar varios beneficios significativos para los operadores: Visión completa del mercado: Al aplicar Mtf ADX Standard a través de diferentes marcos temporales, los operadores obtienen una perspectiva más amplia de la dinámica del mercado. Esto les permite identificar tendencias, patrones y posibles puntos de reversión que podrían ser más evidentes o consistentes en varias escalas. May
FREE
Super Ichi
Sinan Durkan
Indicadores
¿Qué es el indicador Super Ichi? Super Ichi es una combinación avanzada de los indicadores Ichimoku Kinko Hyo y SuperTrend. Esta potente herramienta de análisis técnico está diseñada para identificar las tendencias del mercado y generar señales de trading. ¿Qué hace? Análisis de Tendencia de Doble Nivel : Utiliza versiones personalizadas de las líneas Tenkan-sen y Kijun-sen Generación automática de señales : Muestra marcadores visuales (flechas) en los puntos de cruce Sistema de Alertas en Tiemp
FREE
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Asesores Expertos
Reversal Overlap Bot es una estrategia de trading automatizada. No se utilizan indicadores técnicos en el trabajo. Al comienzo de la negociación, la primera orden se coloca en una dirección determinada (a su elección). Cuando se abre una nueva vela, esta orden se cierra si está en beneficios. En caso contrario, se abre la siguiente orden en la dirección opuesta. Las órdenes se cierran cuando se alcanza el beneficio. Si hay órdenes no rentables en el gráfico, el robot cerrará una de ellas. Al cer
Accumulated Rsi
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
Presentamos el RSI Acumulado, su herramienta definitiva para la identificación precisa de tendencias y el análisis del impulso en el mundo de Forex y los mercados financieros. Este indicador de vanguardia para MetaTrader 4 (MT4), diseñado para operadores que buscan una visión y precisión sin precedentes, le permite tomar decisiones de trading bien informadas como nunca antes. Características Detección precisa de tendencias: El RSI Acumulado utiliza el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de una maner
TK Trend Surfer
Tomas Kremen
Indicadores
Trend Surfer es un indicador basado en el cálculo del volumen en combinación con un algoritmo que reconoce los cambios de tendencia . Para el filtrado adicional, el usuario puede elegir entre 3 osciladores diferentes, o puede utilizar su combinación. La idea básica del indicador es dar una señal cuando el volumen actual está por encima del valor definido como Volumen MA periodo*Volumen MA multiplicador, y el algoritmo de cambio de tendencia detecta el inicio de una nueva onda de tendencia. Cuand
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
Metodos desarrollados para el comercio recogidos en un indicador. En forma de flechas, define entradas en la direccion de la tendencia. Tiene 2 tipos de flechas: guias de tendencia y de senal, que informan sobre el movimiento potencial en la direccion de la tendencia. Funciona sin volver a dibujar, listo para usar en todos los simbolos/herramientas. Los marcos de tiempo mas adecuados para usar son M15, M30, H1, H4. Como utilizar El indicador encuentra la direccion de la tendencia en forma de u
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
Indicadores
Nota : El problema de la lentitud de carga del indicador ha sido solucionado. Esta nueva versión carga rápido y no ralentiza la plataforma. Versión 1.3 : Hemos actualizado el indicador para incluir una opción de escaneo histórico de barras. Así que en lugar de escanear todas las barras de la historia (que puede hacer que el indicador lento a veces), puede seleccionar el número máximo de barras que puede escanear que puede aumentar el rendimiento y hacer que el indicador más rápido. Este indi
RangeBorder Buy Sell Non Repaint
Wartono
Indicadores
Algunas informaciones sobre el gráfico con el único archivo adjunto. RangeBorder Buy Sell (RBBS) Non Repaint Indicator proporcionará línea de tendencia, flechas de compra venta, flechas de inversión, canal de rango, área de salida de órdenes, línea de precio medio alto y línea de precio medio bajo. Una vez cerrada la vela no se repintará. Indicador de lectura: 1. Pequeñas Estrellas , Indica sobreventa y sobrecompra con cierta lógica y el precio puede revertir cuando esta pequeña estrella se dis
Macd Confirmation Dashboard
Jerome Tommy Bodden
Indicadores
Este es el Tablero de Confirmación MACD que permite a los usuarios encontrar señales a través de todos los marcos de tiempo donde las señales concuerdan. El Tablero también proporciona ADR, AWR y AMR para permitir a sus usuarios conocer el rango restante para un par. El Sistema de Puntuación AI está actualmente en su desarrollo temprano y continuará siendo actualizado.Este Tablero también tiene un Ejecutor de Operaciones que Ejecutará operaciones cuando se reciban señales, sin embargo, este es u
SFO Trend Racer
Tevin Marshall
5 (1)
Indicadores
El sistema SFO Trend Racer es un indicador de tendencia creado por el CEO y Fundador de "Simple Forex Options ", Tevin Marshall . Sirve 6 funciones diferentes, todo en uno. Muestra al operador las señales de entrada, así como las señales de salida, ya sea una toma de beneficios o un stop loss. También utiliza filtros de tendencias y confirmaciones de señales para que el operador pueda tomar la decisión más lógica. Trend Racer utiliza varios filtros y ajustes específicos de una plétora de indicad
Quantum Frequency Indicator
Ashraful Alam
Indicadores
Indicador de Frecuencia Cuántica (QFI) El primer analizador universal de frecuencia de mercado del mundo para MT4 Opere con divisas, criptomonedas y acciones con hasta un 98% de precisión Descubre el indicador que descifra la frecuencia oculta del mercado Después de 14 años de investigación sobre la vibración del mercado y la ciencia de la frecuencia, ha llegado un avance revolucionario. El Indicador de Frecuencia Cuántica (QFI) lee la frecuencia interna de cualquier mercado financiero y g
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicadores
Un indicador técnico que estructura gráficos e identifica movimientos cíclicos de precios. Puede trabajar en cualquier gráfico. Varios tipos de notificaciones. Hay flechas adicionales en el propio gráfico. Sin volver a dibujar sobre la historia, trabaja sobre el cierre de la vela. TF recomendado a partir de M5. Fácil de usar y configurar parámetros. Al utilizar 2 indicadores con parámetros diferentes, puede usarlos sin otros indicadores. Tiene 2 parámetros de entrada Ciclicidad y duración de l
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicadores
El indicador MT4 "Binary Smart Eye" está diseñado para proporcionar señales de trading tanto para opciones binarias como para mercados de divisas (forex), operando en una amplia gama de marcos de tiempo, desde M1 hasta W1. Emplea una estrategia propietaria que combina niveles de tendencia, una media móvil inteligente y períodos de trading optimizados para identificar posibles puntos de entrada. Aquí tienes un desglose de sus características clave: Análisis de múltiples marcos de tiempo:   La ver
Orions Bands Suocera
Umberto Boria
Indicadores
El indicador es como una suegra, que habla a menudo, habla mucho y a menudo de forma inapropiada. El indicador, además de darnos una señal de entrada sobre parámetros que luego enumeraré, monitoriza la tendencia del timeframe horario, OSMA para entender la dirección de entrada, RSI para intuir condiciones de sobrecompra o sobreventa de las que abstenerse, ATR para la volatilidad y ADX para la tendencia. Indicador no recomendado para novatos. Sólo el juicio humano de estos parámetros, combinado
Scalping arrows not redraw
Vadym Velychkov
Indicadores
Scalping flechas no redraw - un indicador que muestra los puntos de reversión de precios en el gráfico y no redibuja sus señales. Además, el indicador envía señales al comerciante a través de correo electrónico y Push. La precisión de las señales de este indicador es de aproximadamente 92-94% en el marco de tiempo M5 y más del 95% en el marco de tiempo H1. Por lo tanto, este indicador permite al operador abrir operaciones con precisión y predecir el movimiento posterior del precio. Los puntos d
Candlestick Patterns Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Candlestick Patterns Scanner es un escáner Multi-Símbolo y Multi-Marco de Tiempo que obtiene y muestra varios patrones de velas en 28 pares de divisas y 9 marcos de tiempo simultáneamente . El escáner encuentra los patrones de velas cargando el indicador KT Candlestick Patterns como recurso en segundo plano. Características El escáner puede encontrar patrones de velas en 252* combinaciones de símbolos y marcos temporales desde un único gráfico. Abra el gráfico de la señal cargado con una pla
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicadores
Yawabeh SD Pro - Indicador Profesional de Oferta y Demanda Opere de forma más inteligente con zonas de oferta/demanda confirmadas por volumen Nuestro algoritmo de grado institucional identifica zonas de reversión de alta probabilidad antes de que el precio reaccione, dándole ventaja en Forex, Cripto y Acciones. Características principales Confirmación Multi-Tiempo - Vea la fuerza de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente - Alinee sus operaciones con el impulso del
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indicadores
un indicador para el comercio binario basado en 3ma cruzado con macd, proporciona señales de compra y venta en la barra abierta y no se repinta ni retrocede El indicador no se centra en una alta tasa de ganancias, ya que está diseñado para el comercio de martingala, el indicador se centra en el menor número de señales perdedoras consecutivas. Estrategia : El depósito mínimo es de 1000 unidades, comenzamos a operar con 1 unidad (el tamaño de la operación es 1 unidad por cada 1000 de capital) Dupl
Altopium Trend
Antony Famulari
Indicadores
Altopium Trend es un indicador que identifica tendencias a corto plazo. Las señales que genera pueden utilizarse para abrir posiciones largas o cortas o pueden integrarse con otros indicadores/estrategias. Se trata de un indicador de tendencia, tenga cuidado durante las fases laterales estrechas. Recomiendo utilizarlo como indicador de tendencia a corto plazo, complementado con otros indicadores que muestren los mejores momentos para entrar en el mercado. Espere al cierre de la barra para conf
FREE
Signals By Levels
Viktor Glovluk
Indicadores
El indicador envía mensajes al correo electrónico y al terminal móvil cuando el precio se aproxima a los niveles horizontales y a las líneas de tendencia que se dibujan utilizando el práctico panel. Los niveles y las líneas de tendencia se borran y se colocan en el gráfico con un solo clic en el panel, y se pueden arrastrar al gráfico con el ratón. ¡Es posible establecer el intervalo entre los mensajes en la configuración, el intervalo se aplica a cada objeto por separado! Configuración del Ind
Price TMA Bands Non Repaint
Badis Brahimi
Indicadores
¡Este es un simple PriceTMA bandas, no repintado! puede ser utilizado para un sistema de seguimiento de tendencia o a veces reversiones. como una señal principal o un filtro para otras estrategias, depende de la estrategia principal del comerciante. los cálculos para este indicador son un Algoritmo combinado entre medias móviles "MA" y average true range "ATR". ¡buena suerte con su trading! espero que sea de ayuda Saludos
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Impulse fractals indicator - es un patrón fractal de mercado complejo orientado a la contra-tendencia. El mercado crea un impulso alcista/bajista, la tendencia comienza, los fractales en la onda impulsada son señales de un retroceso agresivo. La flecha de compra se traza cuando el mercado es bajista y su impulso muestra un fractal ascendente, y la flecha de venta se traza cuando el mercado es alcista y su impulso muestra un fractal descendente. Entradas ajustables del indicador principal : impu
MACD Alerts MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT MACD Alerts es una versión personalizada del indicador MACD estándar disponible en MetaTrader. Proporciona alertas y también dibuja líneas verticales cuando ocurren los siguientes dos eventos: Cuando el MACD cruza por encima de la línea cero. Cuando el MACD cruza por debajo de la línea cero. Características Incluye un escáner MTF incorporado que muestra la dirección del MACD en todos los marcos de tiempo.  Una excelente opción para traders que se enfocan en cruces del MACD con respecto a la
High low levels
Guner Koca
Indicadores
en el modo de demostración, la fecha de uso para la prueba. para las personas que compran este indicador, no es el precio de bonificación chanell indicador. high low levels indicator is non repaint trend reversal indicator.and works all pairs and all timeframes. hay un histograma se mueven hacia arriba y hacia abajo. y hay un nivel rojo y azul. cuando el histograma alcanza el nivel rojo es posible la reversion. cuando el histograma hacia abajo y llegar al nivel azul que es la sobreventa de preci
Los compradores de este producto también adquieren
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Imagen automática, en directo e interactiva de todas las líneas de tendencia. Asigne alertas push, de correo electrónico y sonoras a las líneas de su elección y manténgase informado sobre el retroceso del precio, la ruptura, el retroceso después de la ruptura, el número de retrocesos, la expiración de la línea por doble ruptura. Corrija, arrastre o elimine las líneas y ajuste interactivamente el sistema de líneas. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Ejemplos de gráficos https://www.mql5.com/en/users/e
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal. Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta. Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado verde/rojo: vela alc
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indicadores
El sistema de trading manual [GRAFF] III se basa en múltiples indicadores de MetaTrader (MT4). En conjunto, el PACK completo de indicadores GRAFF III constituye una herramienta de trading avanzada. El sistema consta de más de 20 indicadores personalizados diferentes que han sido cuidadosamente seleccionados y probados a largo plazo para producir señales de trading fuertes y eficientes. Los indicadores particulares se basan en diferentes fórmulas matemáticas, por lo que todo el sistema está calib
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
RSI Divergence Alert Simple
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Un indicador simplista que informa al usuario sobre la divergencia del RSI enviando mensajes al dispositivo móvil y al correo electrónico. El indicador dibuja 2 líneas verticales, marcando dos extremos RSI que formaron la divergencia. Usted recibe la alerta, abre los gráficos y toma una decisión. El indicador no muestra divergencias pasadas, por lo tanto cuando lo adjuntas a un gráfico por primera vez no ves nada. Los gráficos y las alertas aparecerán tan pronto como lo hagan las divergencias. P
Pan PrizMA C D Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
Pan PrizMA CD Phase es un análogo del indicador МetaТrader 5 , y es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles . El promediado por un polinomio cuádrico-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación mediante la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor del parámetro fase - estado de la onda (cuyo significado se aproxima a la fase trigonométrica o al ángulo de rotación del radio-vector
Green Wall Arrows
Daniel Luchinger
1 (1)
Indicadores
El Nombre Green_Wall_Arrows : Usando un Tp pequeño y mucho free margin, nos da la oportunidad de generar una muralla verde de profits que van saliendo, a medida que vamos tomando TP. Sin necesidad de usar SL para equilibrar los Tp pequeños de salida. Esta estrategia es una forma de operar los mercados, creada por mi y el indicador tan solo una herramienta mas. Puede ser Usado en Binarios. Este indicador Funciona en Barras Abiertas, Las flechas desaparecen si el mercado en contra de las flechas.
Otros productos de este autor
FisherYur4ik by Yuri
Nnamdi Kennedy Ifeorah
Indicadores
El indicador Fisher Yur4ik es un indicador de momentum originado por Yuri Prokiev (Ruso). Combiné el indicador Fisher Test con otros indicadores para tamizar/filtrar señales. No se utiliza como un indicador independiente, sino en combinación para filtrar las señales de acción del precio. He subido este indicador (prueba de Fisher) para su descarga junto con el indicador de señal 3Bar_Play para que aparezcan las señales. Es gratuito.
FREE
GT SqueezeBreakOut Signal Indicator
Nnamdi Kennedy Ifeorah
Indicadores
El indicador de señal GT_SqueezeBreakOut es una estrategia basada en el impulso que utiliza las bandas de bollinger y los indicadores de desviación estándar (que indican períodos de baja volatilidad y eventual ruptura), así como el indicador de impulso/tendencia de Fisher para filtrar las señales comerciales de calidad. Muestra los períodos de compresión (consolidación de precios) en el gráfico y también las señales de ruptura de compresión/consolidación de precios. Obtendrá una alerta instantán
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario