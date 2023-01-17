Th3 BarPlay Signals Mt4

Bu, 3Bar_Play olarak bilinen Fiyat Eylemine dayalı bir stratejidir ve 3Bar şamdan formasyonuna dayalıdır. Al/sat sinyal okları çıkmadan önce filtre ve onaylar için ek göstergeler eklenir. Bir yükseliş trendinde, düşüş trendinde veya yatay piyasada işlem görebilir. Eklenen göstergeler şunları içerir: Stokastik - Momentum Balıkçı - Trend ATR - Sinyal okunun tabanındaki Kaybı Durdur yerleşimini de açıkça tanımlayan Oynaklık (ATR Kaybı Durdurma yöntemini kullanarak). Ödül Riski, iyi bir risk yönetimi ile 1:1 ila 1:4 arasında herhangi bir yerde olabilir. Satın Al - 2 düşüş çubuğu ve 1 yükseliş çubuğundan sonra satın alma sinyali belirdiğinde. Satış - 2 yükseliş çubuğu ve 1 düşüş çubuğu sonrasında satış sinyali belirdiğinde. Ek özellik Haritadaki sinyalleri açmak/kapatmak için ancak uyarı vermemek için bir geçiş düğmesi. Ayarlar panelinde ayarlanabilir parametreler (indirme sırasında tercih edilen ayar). Ekranınızdan uzaktayken sinyaller konusunda sizi uyarmak için E-posta/ Push bildirimlerini etkinleştirin. Tüm pazarlar için kullanımı çok basit bir gösterge. Disiplini aşılar ve tüccarın sürece odaklanmasına yardımcı olur. Zararı Durdur ve Kârı Al yerleşimleriyle mücadele eden yeni başlayanlar/tüccarlar için iyi. Profesyonel tüccarlar da bir istisna değildir. 24 saat destek. Not Gösterge, grafik ekranınızda görünmezse, benimle iletişime geçmeniz ve özel Balık göstergesini kurmanız gerekir.



