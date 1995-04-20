GT SqueezeBreakOut Signal Indicator

El indicador de señal GT_SqueezeBreakOut es una estrategia basada en el impulso que utiliza las bandas de bollinger y los indicadores de desviación estándar (que indican períodos de baja volatilidad y eventual ruptura), así como el indicador de impulso/tendencia de Fisher para filtrar las señales comerciales de calidad.

Muestra los períodos de compresión (consolidación de precios) en el gráfico y también las señales de ruptura de compresión/consolidación de precios. Obtendrá una alerta instantánea / notificación push tanto en el gráfico como en cualquier otro dispositivo utilizado para recibir señales de alerta de MT4.

Adecuado para todos los plazos y todos los mercados en la identificación de los períodos de baja volatilidad y no se pierda en la ruptura.





Es una de las estrategias más antiguas y fiables basadas en el impulso con una relación riesgo-recompensa que varía de 1:2RR a 1:8RR.

"Mantenga siempre la sencillez".



Consejo: Identifique las rupturas en el marco de tiempo superior, por ejemplo, W1, D1, H4, H1 y cambie a gráficos de marco de tiempo inferior para operar en la dirección de la ruptura + impulso. (Para oportunidades de scalping/swing intradía).

Una vez descargado, viene con parámetros por defecto. La mayoría de los parámetros preferidos y probados se muestra en la captura de pantalla 5.

Puede descargar el indicador Fisher Momentum de forma gratuita para que el indicador aparezca en el gráfico en caso de que no lo haga.

https://www.mql5.com/en/market/product/111243?source=Site+Perfil+Vendedor



