Confluence Pro Indicator

ConfluencePro v2.0 - El Indicador de Confluencia Definitivo para Opciones Binarias y Forex Sistema Profesional de Señales Multi-Filtro con Panel de Control, Filtro de Noticias y Estadísticas en Tiempo Real

ConfluencePro v2.0 es el indicador basado en confluencia más avanzado jamás lanzado en el MQL5 Market. Combina más de 17 filtros profesionales (Tendencia, Conceptos de Dinero Inteligente, Estructura de Mercado, Divergencia, Confirmación MTF, Eventos de Noticias, Volumen, Detección de Régimen y más) en una única puntuación de confluencia fácil de leer (0-100%). Sólo las configuraciones de mayor probabilidad generan flechas y alertas.

Perfecto para Opciones Binarias (1-15 min de expiración) y Forex scalping/swing trading.

Características principales

  • 4 señales base seleccionables: ZigZag Pivot (por defecto), RSI Cross, Stochastic Cross, Bollinger Bands Touch
  • 17 filtros profesionales con puntuación de confluencia ponderada
  • Cuadro de mandos inteligente (tasa de ganancias, racha, P/L diario, cuenta atrás de próximas noticias, régimen)
  • Conjunto visual completo: flechas, puntos de confirmación, marcas de resultado (check/X), etiquetas de precio, líneas de duración
  • Visuales SMC: Fair Value Gaps (FVG), etiquetas BOS/CHoCH, bloques de órdenes
  • Detección de divergencias ocultas y regulares (RSI y precio)
  • Detección de regímenes de mercado (tendencia / oscilación / volatilidad)
  • Confirmación Multi-Timeframe (RSI o MA en H1/H4/D1)
  • Filtro de noticias de alto impacto (calendario autodescargable + líneas visuales)
  • Sistema de enfriamiento inteligente (adaptable al ATR)
  • 4 modos de experiencia (Novato → Experto) + 4 perfiles de estrategia (Conservador → Agresivo)
  • Conjunto completo de alertas (sonoras, emergentes, push, correo electrónico) + registros CSV de señales/operaciones
  • Capturas de pantalla automáticas al vencimiento
  • Gráficos claros y oscuros
  • Cero repintado en barras cerradas (retardo ZigZag totalmente compensado)

Por qué a los operadores les gusta ConfluencePro

  • Tasa media de ganancias en pruebas en vivo: 68-78% (depende del perfil)
  • Flechas limpias y sin repintado sólo cuando la confluencia ≥ 70%.
  • Funciona en TODOS los pares de divisas, oro, cripto, índices
  • Ejecución extremadamente rápida (< 10 ms en M1)

Ajustes recomendados

  • Opciones Binarias: Gráfico M5 + 3-5 minutos de expiración
  • Forex Scalping: M1-M5 + Perfil conservador/equilibrado
  • Swing: H1-H4 + Perfil conservador

El paquete contiene

  • ConfluencePro_v2.0.ex4 (versión compatible con Marketplace - sin DLLs)
  • ConfluencePro_NewsHelper.ex4 (EA opcional - mantiene actualizado el calendario de noticias) - No incluido
  • Guía del usuario detallada de 28 páginas en PDF (inglés)

Licencia y EULA (Acuerdo de licencia de usuario final)

Al adquirir ConfluencePro v2.0 usted acepta los siguientes términos:

  1. Recibe una licencia de por vida para cuentas demo y reales ilimitadas.
  2. El producto puede activarse en hasta 20 ordenadores simultáneamente (sistema de activación MQL5).
  3. Está estrictamente prohibido alquilar, revender, descompilar, realizar ingeniería inversa o distribuir el código fuente (.mq4).
  4. El autor proporciona actualizaciones gratuitas de por vida y soporte a través de Telegram y mensajes MQL5.
  5. No se admiten devoluciones una vez descargado y activado el producto (política de MQL5 Market).
  6. El indicador se proporciona "tal cual". El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Operar implica riesgo de pérdida.

Soporte y actualizaciones: https://t.me/binary_confluence_pro Actualizaciones gratuitas de por vida - las nuevas versiones siempre se entregan automáticamente a través de MQL5 Market.

Únase a miles de traders que ya utilizan ConfluencePro - ¡empiece a operar con confluencia real hoy mismo!

Tags: confluence, opciones binarias, dinero inteligente, ict, smc, fvg, bloque de órdenes, divergencia, filtro de noticias, multi time frame, dashboard, win rate, señal binaria, indicador forex, zigzag, bandas de bollinger


Productos recomendados
Your good friend
Sergei Semenov
Indicadores
Sus buenos amigos: no se trata sólo de un indicador, sino de su asistente de confianza, diseñado para operadores que valoran la sencillez, la claridad y la estabilidad. Combina los mejores métodos clásicos de análisis técnico -niveles de soporte y resistencia, señales de inversión, señales visuales- y los presenta en el formato más claro y fácil de usar posible. Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados - especialmente para aquellos que quieren eliminar el caos, reducir
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los traders: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales de compra y venta cristalinas basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptu
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador de niveles de negociación es un sistema de negociación diseñado para determinar los puntos de entrada, mantener posiciones y la dirección de la tendencia. Incluye varios mecanismos que funcionan en un complejo, análisis de ondas de la dirección de la tendencia, análisis de niveles al construir señales, muestra posibles objetivos de TP y SL. Capacidades del indicador Las flechas de señal aparecen en la vela actual y no cambian de color. Utiliza algoritmos especiales para buscar niv
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryScalping es un indicador profesional para operar con opciones binarias y scalping. El algoritmo del indicador se basa en el cálculo de puntos de pivote para cada período de tiempo por separado, se analiza la ubicación del precio del instrumento de negociación en relación con los puntos de pivote y se calcula la probabilidad de una operación comercial. El indicador tiene incorporado un filtro de señales de negociación basado en la tendencia global. El indicador se instala de la forma habitu
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicadores
NostradamusMT4 es un indicador de gran alcance del conjunto de comerciante profesional. El indicador se basa en el método original de cálculo de precios de Andrei Spiridonov (PRECIO ESTIMADO) para el precio actual de la vela. Ventajas El indicador no se redibuja. Funciona en cualquier marco de tiempo. Funciona con cualquier instrumento de trading. Perfectamente adecuado para scalping y el comercio de opciones binarias. Parámetros Color - color de la línea del PRECIO FUTURO ESTIMADO . Cómo tra
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
RVI Arrows
Anton Iudakov
Indicadores
El indicador muestra señales en el gráfico del indicador RVI clásico con una alerta. El indicador emite señales tras la confirmación de la estrategia en la apertura de una nueva barra. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA En los ajustes, puede seleccionar las siguientes estrategias : La línea principal cruza la línea de señal La línea principal cruza el nivel cero En la configuración, puede cambiar el período del indicador RVI clásico. También recomiendo mirar mis otros desarrollo
FREE
Manuscript mt4
Artur Razhabov
Indicadores
Manuscrito es un indicador probado en el tiempo, muchas pruebas se han realizado en su uso, voy a decir a todos los compradores de mis recomendaciones sobre el uso de divisas, criptomoneda o las opciones binarias Este indicador da una señal exactamente al cierre de la vela del período seleccionado La flecha no desaparece después de la señal, puede configurar las notificaciones por correo electrónico Recomiendo su uso en el período H1,H4,diario Si usted es consciente de su trabajo, usted será
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicadores
WPR por perfil, o WPR para profesionales Geo_WprPro es uno de los indicadores de perfil de divisas más conocidos. Muestra simultáneamente dos indicadores WPR con diferentes parámetros en forma de matriz en todos los marcos temporales de múltiples pares de divisas que forman el perfil de divisas. Como se desprende de la descripción, " WPR es un indicador líder que a menudo va por delante del gráfico de precios. El oscilador frecuentemente alcanza valores extremos antes de la reversión del precio
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
El MT4 ilimitado es un indicador universal adecuado para todos los operadores principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas, acciones en bruto MT4 ilimitado: ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué MT4 ilimitado? 1 falta total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en comercio 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 tuvo un buen desempeño en el comercio durant
Possibility 75
Leonid Basis
Indicadores
El siguiente nivel de negociación de tendencias. Posibilidad 75%, el indicador analiza el mercado actual para determinar tendencias cortas (punto pequeño), medias (círculo con un punto dentro) y largas (cruz con un círculo y un punto dentro). Caracteres Wingdings de color aguamarina representa el inicio de la tendencia alcista. Los caracteres Wingdings de color color naranja representa el inicio de la tendencia BAJA. Posibilidad 75% Indicador mejorará su comercio en el mundo de la divisa, mater
Forex Signal generator
Babatunde Adeniyi
Indicadores
Forex Signal Generator es una tecnología de vanguardia para el comercio de tendencia, y el filtrado de todos los incorporados en una sola herramienta. El generador de señal de análisis del mercado como un profesional mediante el uso de sus algoritmos inteligentes para detectar la tendencia, filtrar el ruido del mercado y mostrar en su gráfico con la : ENTRADA, STOPLOSS Y TARGET PROFIT Ventajas que obtiene Acceso al indicador de tendencia de probada fiabilidad basado en Detección de tendencia
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indicadores
GTAS FidTdi es un indicador de tendencia que utiliza una combinación de volatilidad y niveles potenciales de retroceso. Este indicador fue creado por Bernard Prats Desclaux, proprietary trader y ex gestor de fondos de cobertura, fundador de E-Winvest. Descripción El indicador se representa como una envolvente roja o verde por encima o por debajo de los precios. Modo de empleo Detección de la tendencia Cuando la envolvente es verde, la tendencia es alcista. Cuando es roja, la tendencia es bajis
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Mercado libre estructura zig zag para ayudar en la acción del precio de comercio de las capturas de pantalla describen cómo utilizar y cómo detectar los patrones de la nueva versión viene con alertas, alerta por correo electrónico y alerta de notificación push se puede utilizar en todos los pares se puede utilizar en todos los plazos puede añadir indicadores de confirmación adicionales el indicador le muestra sus máximos y mínimos más altos así como sus mínimos y máximos más bajos la indicación
FREE
Energy Signal
Pavlo Stoliar
Indicadores
una herramienta para trabajar con opciones binarias identifica bien la tendencia y los posibles retrocesos del mercado puede utilizarse para scalping en forex funciona muy bien en opciones binarias si se utiliza con niveles oblicuos o análisis de ondas, será un buen asistente para determinar el punto de entrada tiempo de expiración recomendado de 1-15 dependiendo del marco de tiempo seleccionado la próxima actualización añadirá la posibilidad de personalizar la herramienta.
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Trends Finder
Oleksii Ferbei
Indicadores
"Trend Finder" es una estrategia de negociación de tendencias que combina la filtración del ruido del mercado y todas las funciones necesarias en una sola herramienta. El sistema muestra automáticamente los puntos de entrada y salida mediante flechas. Sólo basta un parámetro para la configuración. Ofrece una detección de tendencias sencilla, intuitiva y eficaz. El algoritmo inteligente del indicador "Trend Finder" identifica los posibles puntos de inversión del mercado. A menudo, una buena tend
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicadores
Smart Reversal Signal es un indicador profesional para la plataforma MetaTrader 4; ha sido desarrollado por un grupo de operadores profesionales. Este indicador está diseñado para el comercio de Forex y opciones binarias. Al comprar este indicador, usted recibirá: Excelentes señales del indicador. Soporte gratuito del producto. Actualizaciones regulares. Varias opciones de notificación: alerta, push, correos electrónicos. Puede utilizarlo en cualquier instrumento financiero (Forex, CFD, opciones
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
Embárquese en el pináculo de la evolución de las Opciones Binarias. Nuestro indicador no es sólo adaptable, es implacable. Imagine a un ninja cabalgando sobre una serpiente, siguiendo cada uno de sus movimientos; así es como esta herramienta sigue la tendencia del mercado, inquebrantable hasta el final. Construido sobre la destreza fundacional del indicador Ichimoku y perfeccionado con una serie de osciladores afinados, es el epítome de la exactitud y la precisión. Sumérjase sin perderse en las
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indicadores
El indicador King of Forex Trend Cloud es un indicador de seguimiento de tendencia basado en medias móviles. El indicador pretende captar tanto el principio como el final de una tendencia. Este indicador puede utilizarse para predecir tendencias de mercado a corto y largo plazo. El rey de Forex Trend Cloud si emparejado junto con el rey de Forex Trend Indicador puede dar una imagen amplia en el análisis de mercado y las previsiones. He adjuntado imágenes tanto para el rey de Forex Trend Cloud po
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Los compradores de este producto también adquieren
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal. Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta. Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado verde/rojo: vela alc
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indicadores
El sistema de trading manual [GRAFF] III se basa en múltiples indicadores de MetaTrader (MT4). En conjunto, el PACK completo de indicadores GRAFF III constituye una herramienta de trading avanzada. El sistema consta de más de 20 indicadores personalizados diferentes que han sido cuidadosamente seleccionados y probados a largo plazo para producir señales de trading fuertes y eficientes. Los indicadores particulares se basan en diferentes fórmulas matemáticas, por lo que todo el sistema está calib
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
Sweet Waffle
Christophe Godart
Indicadores
Las flechas se calculan con: - 2 parámetros Parabolic - 2 parámetros ADX - 4 parámetros Estocásticos Recomendamos combinarlo con el indicador Parabolic, ZigZag o Elliot waves. ¡Opere siempre con la tendencia! Si te aseguras de trazar tus líneas de tendencia y zonas de soporte/resistencia sólo tendrás que esperar a que aparezca la señal. Realice la operación. Para las opciones binarias es aconsejable establecer el tiempo de expiración de 5-15 min en el gráfico M1. ESTE INDICADOR ES ZERO REPAINT
Million Dollar Challenge
Christophe Godart
Indicadores
¡Intentemos ganar dinero de verdad ! Llámenme adicto a las ganancias. Pensé por qué no intentar hacer realidad EL sueño. Con disciplina, una estrategia clara y este indicador me centro en entrar en las operaciones perfectas. Este indicador es muy fácil de usar ya que obtendrá puntos de entrada perfectos para operaciones de Put o Call. Las flechas se calculan con: - Parámetros de Momentum - Patrones de velas - Acción fundamental del precio Recomendamos combinarlo con los indicadores Parabolic
Golden Chip
Daishon Cotman
Indicadores
Golden Chip proporciona la estructura básica del mercado, Fibonacci y las zonas de oferta y demanda. Permitiéndole identificar cuando se acerca un punto de venta o cuando llega una oportunidad de compra. Lo mejor de Golden Chip es que verá los niveles de rechazo o continuación antes que NADIE. Este indicador se mueve directamente con el precio y se alinea perfectamente con el gráfico. Algunos indicadores se retrasarían pero NO este. Golden Chip es increíble para el gráfico limpio (Naked Chart).
Multi Seconds Timeframes
ALES OBAL
Indicadores
Generador de plazos de segundos para MT4 (S1, S5, S10, S15, S20, S30). Características 1. El indicador genera timeframes en tiempo real, con cada nuevo tick al momento. 2. 2. El indicador también mide la distancia entre los puntos de extremo a extremo cuando se cierne "Esto, además, nos muestra cómo los movimientos son fuertes". Ventajas 1. Fácil de detectar los mejores puntos de entrada y salida. 2. 2. Usted puede negociar fácilmente los comunicados de prensa cuando el mercado es muy
Indicador MTXPRO
Matheus Silva De Castro
Indicadores
¡¡¡PROMOCIÓN LIMITADA, LA COMPRA DE 1 INDICADOR TE REGALA CLUBINARIAS 6.0 , 5.1 y DonForex GRATIS!!! ¡HASTA FINAL DE MES! -EN EL MOMENTO DE LA COMPRA, ELIJA PONERSE DE ACUERDO CON EL VENDEDOR O RECOGER EN PERSONA, LA ENTREGA ES DIGITAL EN TAN SOLO UNOS SEGUNDOS ==> MIRA EL VIDEO PARA ACLARAR TUS DUDAS <== ==> VIDEO DE FUNCIONAMIENTO EN YOUTUBE ROBOT HECHO CON MUCHO ESFUERZO Y CUIDADO Y QUE ESTÁ TRAYENDO GRANDES GANANCIAS AUNQUE HAY GENTE QUE SOLO VENDE FALSOS ROBOTS DE TRADING, CREO QUE
Bruces Price Predictor Dashboard
Bruce Webb
Indicadores
Este es un Indicador de Tablero basado en el Indicador Pronosticador de Precios de Bruce . Este tablero le dará una visual para ver la dirección de la tendencia sin tener que cambiar a través de marcos de tiempo, por lo que siempre se puede operar en dirección de la tendencia, con poco esfuerzo. Recomiendo www.CoinexxBroker.com como un gran corredor y el que yo personalmente uso *Flechas del Dashboard no repintadas *Solo para MT4 de Escritorio *Grande para Scalping *Grandioso para Swing Trading
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
Indicadores
DTS es un indicador de tendencia diario que utiliza Price Action, Dynamic Support y Resistances. Está diseñado para ser utilizado por cualquier persona, incluso el principiante absoluto en el comercio puede usarlo. NUNCA repintar. Las indicaciones se dan de cierre a cierre. Diseñado para usarse solo, no se requieren otros indicadores. Le brinda la tendencia y el Take Profit potencial al comienzo del día. Como funciona DTS está utilizando una estrategia de ruptura combinada con la acción del p
Namiri Trade Engine
Philip Muga
Indicadores
Namiri Trade Engine es un sistema de operaciones TODO EN UNO que combina la estructura de precios, la presión del volumen, las condiciones del mercado y la gestión del riesgo para ofrecerle las MEJORES oportunidades de configuraciones de operaciones A+ con tamaño de lote automático ESPERE A SU CONFIGURACIÓN A+ | SÓLO TOME SU OPERACIÓN A+ | REPETA SU MOVIMIENTO A+. Características de los gráficos Panel - Muestra el activo, mercado, precio, pip, cuenta, operación e información de pérdidas y gana
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario