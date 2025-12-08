Confluence Pro Indicator
- Indicadores
- Girish Kurwalkar
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
ConfluencePro v2.0 - El Indicador de Confluencia Definitivo para Opciones Binarias y Forex Sistema Profesional de Señales Multi-Filtro con Panel de Control, Filtro de Noticias y Estadísticas en Tiempo Real
ConfluencePro v2.0 es el indicador basado en confluencia más avanzado jamás lanzado en el MQL5 Market. Combina más de 17 filtros profesionales (Tendencia, Conceptos de Dinero Inteligente, Estructura de Mercado, Divergencia, Confirmación MTF, Eventos de Noticias, Volumen, Detección de Régimen y más) en una única puntuación de confluencia fácil de leer (0-100%). Sólo las configuraciones de mayor probabilidad generan flechas y alertas.
Perfecto para Opciones Binarias (1-15 min de expiración) y Forex scalping/swing trading.
Características principales
- 4 señales base seleccionables: ZigZag Pivot (por defecto), RSI Cross, Stochastic Cross, Bollinger Bands Touch
- 17 filtros profesionales con puntuación de confluencia ponderada
- Cuadro de mandos inteligente (tasa de ganancias, racha, P/L diario, cuenta atrás de próximas noticias, régimen)
- Conjunto visual completo: flechas, puntos de confirmación, marcas de resultado (check/X), etiquetas de precio, líneas de duración
- Visuales SMC: Fair Value Gaps (FVG), etiquetas BOS/CHoCH, bloques de órdenes
- Detección de divergencias ocultas y regulares (RSI y precio)
- Detección de regímenes de mercado (tendencia / oscilación / volatilidad)
- Confirmación Multi-Timeframe (RSI o MA en H1/H4/D1)
- Filtro de noticias de alto impacto (calendario autodescargable + líneas visuales)
- Sistema de enfriamiento inteligente (adaptable al ATR)
- 4 modos de experiencia (Novato → Experto) + 4 perfiles de estrategia (Conservador → Agresivo)
- Conjunto completo de alertas (sonoras, emergentes, push, correo electrónico) + registros CSV de señales/operaciones
- Capturas de pantalla automáticas al vencimiento
- Gráficos claros y oscuros
- Cero repintado en barras cerradas (retardo ZigZag totalmente compensado)
Por qué a los operadores les gusta ConfluencePro
- Tasa media de ganancias en pruebas en vivo: 68-78% (depende del perfil)
- Flechas limpias y sin repintado sólo cuando la confluencia ≥ 70%.
- Funciona en TODOS los pares de divisas, oro, cripto, índices
- Ejecución extremadamente rápida (< 10 ms en M1)
Ajustes recomendados
- Opciones Binarias: Gráfico M5 + 3-5 minutos de expiración
- Forex Scalping: M1-M5 + Perfil conservador/equilibrado
- Swing: H1-H4 + Perfil conservador
El paquete contiene
- ConfluencePro_v2.0.ex4 (versión compatible con Marketplace - sin DLLs)
- ConfluencePro_NewsHelper.ex4 (EA opcional - mantiene actualizado el calendario de noticias) - No incluido
- Guía del usuario detallada de 28 páginas en PDF (inglés)
Licencia y EULA (Acuerdo de licencia de usuario final)
Al adquirir ConfluencePro v2.0 usted acepta los siguientes términos:
- Recibe una licencia de por vida para cuentas demo y reales ilimitadas.
- El producto puede activarse en hasta 20 ordenadores simultáneamente (sistema de activación MQL5).
- Está estrictamente prohibido alquilar, revender, descompilar, realizar ingeniería inversa o distribuir el código fuente (.mq4).
- El autor proporciona actualizaciones gratuitas de por vida y soporte a través de Telegram y mensajes MQL5.
- No se admiten devoluciones una vez descargado y activado el producto (política de MQL5 Market).
- El indicador se proporciona "tal cual". El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Operar implica riesgo de pérdida.
Soporte y actualizaciones: https://t.me/binary_confluence_pro Actualizaciones gratuitas de por vida - las nuevas versiones siempre se entregan automáticamente a través de MQL5 Market.
Únase a miles de traders que ya utilizan ConfluencePro - ¡empiece a operar con confluencia real hoy mismo!
Tags: confluence, opciones binarias, dinero inteligente, ict, smc, fvg, bloque de órdenes, divergencia, filtro de noticias, multi time frame, dashboard, win rate, señal binaria, indicador forex, zigzag, bandas de bollinger