Th3 BarPlay Signals Mt4
- インディケータ
- Nnamdi Kennedy Ifeorah
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
これは 3Bar_Play として知られるプライス アクション ベースの戦略であり、3Bar ローソク足パターンの形成に基づいています。買い/売りシグナルの矢印をポップアップする前に、フィルターと確認のために追加のインジケーターが追加されます。上昇トレンド、下降トレンド、または横ばい市場のいずれかで取引できます。 追加された指標は次のとおりです。 確率的 - モメンタム フィッシャー - トレンド ATR - シグナル矢印のベースでのストップロスの配置も明確に定義するボラティリティ。 報酬に対するリスクは、1:1 から 1:4 のいずれかになります。 買い - 2 つの弱気バーと 1 つの強気バーの後に買いシグナルがポップアップする場合。 売り - 2 つの強気バーと 1 つの弱気バーの後に売りシグナルがポップアップする場合。 追加機能 - チャート上のシグナルをオン/オフするためのトグル ボタン。 非常に使いやすいインジケーターで、すべての市場に対応しています。 注意 インジケーターが表示されない場合は、私に連絡してカスタム インジケーター (Fisher) をインストールする必要がある場合があります。