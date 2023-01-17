Th3 BarPlay Signals Mt4

Il s'agit d'une stratégie basée sur l'action des prix connue sous le nom de 3Bar_Play et elle est basée sur la formation du modèle de chandelier 3Bar. Des indicateurs supplémentaires sont ajoutés pour le filtre et les confirmations avant l'apparition des flèches de signal d'achat/vente. Il peut être négocié sur un marché haussier, baissier ou latéral. Les indicateurs ajoutés incluent : Stochastique - Momentum Pêcheur - Tendance ATR - Volatilité qui définit également clairement le placement du Stop-Loss à la base de la flèche du signal (en utilisant la méthode ATR Stop-loss). Le rapport risque/récompense peut varier de 1:1 à 1:4 avec une bonne gestion des risques. Achat - Lorsque le signal d'achat apparaît après 2 barres baissières et 1 barre haussière. Vendre - Lorsque le signal de vente apparaît après 2 barres haussières et 1 barre baissière. Caractéristique supplémentaire Un bouton bascule pour activer/désactiver les signaux sur la carte mais pas d'alerte. Paramètres réglables sur le panneau de configuration (réglage préféré lors du téléchargement). Activez les notifications par e-mail/push pour vous alerter des signaux lorsque vous êtes loin de votre écran. Un indicateur très simple à utiliser et pour tous les marchés. Instille la discipline et aide le trader à se concentrer sur le processus. Bon pour les débutants/traders aux prises avec les placements Stop Loss & Take Profit. Les commerçants professionnels ne font pas exception non plus. Assistance 24h/24. N.-B. Si l'indicateur n'apparaît pas sur l'écran de votre carte, vous devrez me contacter et installer l'indicateur de poisson personnalisé.



