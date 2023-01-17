Th3 BarPlay Signals Mt4

Это стратегия, основанная на ценовом действии, известная как 3Bar_Play, и она основана на формировании свечного паттерна 3Bar. Добавлены дополнительные индикаторы для фильтрации и подтверждения перед появлением стрелок сигнала покупки/продажи. Торговать им можно как на восходящем, так и на нисходящем или боковом рынке. Добавлены индикаторы: Стохастик - Импульс Фишер - Тренд ATR - волатильность, которая также четко определяет размещение стоп-лосса у основания сигнальной стрелки (используя метод стоп-лосса ATR). Соотношение риска к вознаграждению может варьироваться от 1:1 до 1:4 при хорошем управлении рисками. Покупка - когда появляется сигнал на покупку после 2 медвежьих баров и 1 бычьего бара. Sell ​​— когда появляется сигнал на продажу после 2 бычьих баров и 1 медвежьего бара. Дополнительная функция Кнопка-переключатель для включения/выключения сигналов на графике, но не оповещения. Настраиваемые параметры на панели настроек (предпочтительная настройка при загрузке). Включите уведомления по электронной почте/Push, чтобы предупреждать вас о сигналах, когда вы находитесь далеко от экрана. Очень простой в использовании индикатор для всех рынков. Прививает дисциплину и помогает трейдеру сосредоточиться на процессе. Хорошо подходит для новичков/трейдеров, борющихся с размещением стоп-лосса и тейк-профита. Профессиональные трейдеры тоже не исключение. 24 часа поддержки. NB Если индикатор не появится на экране вашего графика, вам нужно будет связаться со мной и установить собственный индикатор Fish.


