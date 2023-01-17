Th3 BarPlay Signals Mt4
- 指标
- Nnamdi Kennedy Ifeorah
- 版本: 1.0
- 激活: 5
这是一种基于价格行为的策略，称为 3Bar_Play，它基于 3Bar 烛台形态。在弹出买入/卖出信号箭头之前，添加了额外的指标用于过滤和确认。它可以在上升趋势、下降趋势或横向市场中交易。 添加的指标包括： 随机 - 动量 Fisher - 趋势 ATR - 波动率也明确定义了信号箭头底部的止损位置（使用 ATR 止损方法）。 具有良好风险管理的风险回报比可以从 1:1 到 1:4 不等。 买入 - 当买入信号在 2 个看跌柱和 1 个看涨柱后弹出时。 卖出 - 当卖出信号在 2 个看涨柱和 1 个看跌柱后弹出时。 附加功能 用于在图表上打开/关闭信号但不发出警报的切换按钮。 设置面板上的可调参数（下载时的首选设置）。 启用电子邮件/推送通知，在您离开屏幕时提醒您注意信号。 一个非常简单易用的指标，适用于所有市场。灌输纪律并帮助交易者专注于流程。 适合在止损和获利安置中苦苦挣扎的新手/交易者。专业交易员也不例外。 24 小时支持。 注意事项 如果指标未能出现在您的图表屏幕上，您需要联系我并安装自定义鱼指标。