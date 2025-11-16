Scalping signals M1

Cada comprador del indicador Scalping signals M1 recibe GRATIS un robot automático que opera siguiendo las señales del propio indicador.

Scalping signals M1 — sistema completo de entradas por tendencia para M1

Scalping signals M1 convierte el gráfico en un mapa claro de acción:
el canal de tendencia muestra la dirección del mercado, y las flechas señalan posibles puntos de entrada.
Solo necesitas seguir la dirección del canal y las flechas. Incluso un principiante puede utilizarlo sin dificultad.

El indicador funciona especialmente bien en M1, pero también es adecuado para casi todos los pares de divisas, incluyendo oro (XAUUSD), pares con libra, pares con dólar y cruces.
Incluye alertas emergentes y notificaciones por correo electrónico para que no te pierdas ningún señal.

Concepto principal

Scalping signals M1 es sencillo de usar, pero internamente funciona con un algoritmo complejo.
Visualmente solo muestra:

– la dirección del canal de tendencia
– flechas de Buy/Sell en posibles puntos de continuación del movimiento

Internamente combina:

– regresión lineal y análisis estadístico
– un canal de precios adaptativo según la volatilidad
– detección de patrones de reversión cerca de los bordes del canal
– filtros basados en osciladores y fuerza de tendencia
– ajuste dinámico según el ritmo actual del mercado

En resumen:
primero identifica la tendencia → espera un retroceso hacia el borde del canal → si se forma un patrón de reversión, aparece una flecha en dirección de la tendencia.

Cómo utilizar el indicador

  1. Instala el indicador en el gráfico (se recomienda M1, también válido en M5 y superiores).

  2. Define la dirección de la tendencia mediante el canal:
    – canal hacia arriba → se priorizan compras
    – canal hacia abajo → se priorizan ventas
    – canal casi plano → posible rango, se recomienda mayor filtrado

  3. Espera las flechas:
    – flecha verde Buy → final del retroceso en tendencia alcista
    – flecha roja Sell → final del retroceso en tendencia bajista

  4. Entra al mercado siguiendo tus propias reglas de riesgo (SL/TP, lotaje, etc.).

  5. Activa alertas o correo electrónico según prefieras.

Características principales

– Sistema completo: canal de tendencia + flechas de señal
– Las flechas NO se redibujan
– Optimizado para M1
– Compatible con oro, pares mayores y cruces
– Filtros de fuerza de tendencia y volatilidad
– Señales cerca de los bordes del canal
– Alertas emergentes y correo electrónico integrado
– Configuración flexible según el estilo del trader

Principio de funcionamiento (resumen)

  1. Identificación de tendencia mediante un modelo de regresión.

  2. Construcción del canal con desviación estándar y volatilidad.

  3. Detección de patrones de reversión en zonas clave.

  4. Filtrado de señales usando osciladores y fuerza de tendencia.

  5. Generación de flechas de compra o venta cuando todos los criterios se cumplen.

Alertas y correo electrónico

– Alerta emergente en MT4
– Notificación por correo electrónico (requiere configurar el email en MT4)

Descripción de parámetros

TrendLookbackBars – número de velas para analizar tendencia y canal
VelocityPeriod – periodo para medir la velocidad del precio
SlopePointsFor100 – pendiente equivalente al 100% de fuerza
VelocityPointsFor100 – movimiento medio equivalente al 100% de velocidad
FlatSlopePoints – umbral para considerar el mercado en rango
MinTrendStrengthForSignal – fuerza mínima para generar señal
MinPatternBodyPoints – tamaño mínimo del cuerpo de vela
PinBarTailFactor – relación cola/cuerpo para pin bars
SwingLookbackBars – ventana para identificar máximos/mínimos locales
ChannelDeviationMult – multiplicador del ancho del canal
ATRPeriod – periodo del ATR
AlertsOn – activar/desactivar alertas emergentes
EmailOn – activar/desactivar correo electrónico

Recomendaciones

– Timeframe recomendado: M1 (M5 también funciona).
– Instrumentos: oro, pares principales y cruces.
– Usa tu propio riesgo controlado (SL/TP, lotaje, límites diarios).
– Puede utilizarse como sistema independiente o como parte de una estrategia más amplia.

Scalping signals M1 está diseñado para traders que buscan un gráfico limpio con dirección clara y señales precisas.
Identifica la dirección del canal → espera la flecha → ejecuta tu plan.


