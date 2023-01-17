Th3 BarPlay Signals Mt4

Dies ist eine auf Price Action basierende Strategie, die als 3Bar_Play bekannt ist und auf der 3Bar-Candlestick-Musterbildung basiert. Zusätzliche Indikatoren werden für Filter und Bestätigungen hinzugefügt, bevor Kauf-/Verkaufssignalpfeile erscheinen. Es kann entweder in einem Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Seitwärtsmarkt gehandelt werden. Zu den hinzugefügten Indikatoren gehören: Stochastik - Momentum Fischer - Trend ATR - Volatilität, die auch die Stop-Loss-Platzierung an der Basis des Signalpfeils eindeutig definiert (unter Verwendung der ATR-Stop-Loss-Methode). Risk to Reward kann bei gutem Risikomanagement zwischen 1:1 und 1:4 liegen. Kaufen – Wenn das Kaufsignal nach 2 rückläufigen Balken und 1 zinsbullischen Balken erscheint. Verkaufen – Wenn das Verkaufssignal nach 2 bullischen Balken und 1 bärischen Balken erscheint. Zusatzfunktion Eine Umschalttaste zum Ein-/Ausschalten von Signalen auf der Karte, aber nicht zur Warnung. Einstellbare Parameter im Einstellungsfeld (bevorzugte Einstellung beim Download). Aktivieren Sie E-Mail-/Push-Benachrichtigungen, um Sie über Signale zu informieren, wenn Sie sich nicht an Ihrem Bildschirm befinden. Ein sehr einfach zu verwendender Indikator für alle Märkte. Fördert Disziplin und hilft Händlern, sich auf den Prozess zu konzentrieren. Gut für Neulinge/Händler, die mit Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierungen zu kämpfen haben. Professionelle Händler sind auch keine Ausnahme. 24 Stunden Support. NB Sollte der Indikator nicht auf Ihrem Kartenbildschirm erscheinen, müssen Sie mich kontaktieren und den benutzerdefinierten Fischindikator installieren.


FisherYur4ik by Yuri
Nnamdi Kennedy Ifeorah
Indikatoren
Der Fisher Yur4ik Indikator ist ein Momentum-Indikator, der von Yuri Prokiev (Russisch) entwickelt wurde. Ich habe den Fisher-Test-Indikator mit anderen Indikatoren kombiniert, um Signale auszusieben/zu filtern. Er wird nicht als eigenständiger Indikator verwendet, sondern in Kombination, um Price Action Signale herauszufiltern. Ich habe diesen Indikator (Fisher Test) zusammen mit dem Signalindikator 3Bar_Play zum Download hochgeladen, damit Signale angezeigt werden. Er ist kostenlos.
FREE
GT SqueezeBreakOut Signal Indicator
Nnamdi Kennedy Ifeorah
Indikatoren
Der GT_SqueezeBreakOut Signalindikator ist eine Momentum-basierte Strategie, die die Bollinger Bänder und Standardabweichungsindikatoren (die Perioden niedriger Volatilität und eventuelle Ausbrüche anzeigen) sowie den Fisher Momentum/Trend-Indikator verwendet, um hochwertige Handelssignale zu filtern. Er zeigt die Squeeze-Perioden (Preiskonsolidierung) auf dem Chart an und signalisiert auch den Ausbruch aus dem Squeeze/der Preiskonsolidierung. Sie erhalten sofortige Alarme/Push-Benachrichtigunge
