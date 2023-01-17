Th3 BarPlay Signals Mt4

이것은 3Bar_Play로 알려진 Price Action 기반 전략이며 3Bar 촛대 패턴 형성을 기반으로 합니다. 매수/매도 신호 화살표를 표시하기 전에 필터 및 확인을 위해 추가 표시기가 추가됩니다. 상승 추세, 하락 추세 또는 횡보 시장에서 거래될 수 있습니다. 추가된 지표는 다음과 같습니다. 스토캐스틱 - 모멘텀 피셔 - 트렌드 ATR - 신호 화살표의 베이스에서 손절매 배치를 명확하게 정의하는 변동성(ATR 손절매 방법 사용). 좋은 위험 관리를 통해 보상에 대한 위험은 1:1에서 1:4 사이가 될 수 있습니다. 매수 - 약세 막대 2개와 강세 막대 1개 후에 매수 신호가 나타날 때. 매도 - 2개의 강세 막대와 1개의 약세 막대 후에 매도 신호가 나타날 때. 추가 기능 차트의 신호를 켜거나 끄는 토글 버튼이지만 경보는 아닙니다. 설정 패널에서 조정 가능한 매개변수(다운로드 시 기본 설정). 이메일/푸시 알림을 활성화하여 화면에서 멀리 떨어져 있을 때 신호를 알려줍니다. 모든 시장에 매우 사용하기 쉬운 지표입니다. 규율을 심어주고 트레이더가 프로세스에 집중할 수 있도록 도와줍니다. Stop Loss & Take Profit 배치로 어려움을 겪는 초보자/거래자에게 좋습니다. 전문 트레이더도 예외는 아닙니다. 24시간 지원합니다. NB 차트 화면에 표시기가 나타나지 않으면 저에게 연락하여 사용자 정의 물고기 표시기를 설치해야 합니다.



