Tick History Loader es una herramienta auxiliar esencial que descarga el historial completo de ticks disponible para cualquier símbolo en su terminal MT5.

El script realiza una sincronización profunda con el servidor de negociación, solicitando y guardando secuencialmente todo el historial de ticks desde la fecha más temprana disponible. Esto es necesario para el correcto funcionamiento de herramientas analíticas avanzadas que requieren datos completos del mercado. El historial de ticks obtenido sirve de base para construir gráficos personalizados con un marco temporal en segundos utilizando la utilidad Seconds Chart.

Tick History Loader funciona automáticamente, informa sobre el progreso y completa su operación, proporcionando la fecha exacta del tick más antiguo. Se trata de una solución sencilla y fiable para la preparación de datos, que abre el camino a análisis profundos en marcos temporales ultrabajos.





