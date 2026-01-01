Tick History Loader

Tick History Loader es una herramienta auxiliar esencial que descarga el historial completo de ticks disponible para cualquier símbolo en su terminal MT5.

El script realiza una sincronización profunda con el servidor de negociación, solicitando y guardando secuencialmente todo el historial de ticks desde la fecha más temprana disponible. Esto es necesario para el correcto funcionamiento de herramientas analíticas avanzadas que requieren datos completos del mercado. El historial de ticks obtenido sirve de base para construir gráficos personalizados con un marco temporal en segundos utilizando la utilidad Seconds Chart.

Tick History Loader funciona automáticamente, informa sobre el progreso y completa su operación, proporcionando la fecha exacta del tick más antiguo. Se trata de una solución sencilla y fiable para la preparación de datos, que abre el camino a análisis profundos en marcos temporales ultrabajos.

#Tags: carga de ticks, carga de históricos, histórico de ticks, datos de ticks, sincronización de históricos, datos para gráficos, gráficos de segundos, gráfico de segundos, timeframe personalizado, profundidad del histórico, histórico profundo, profundidad del mercado.

Otros productos de este autor
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Quick Trade Manager
Boris Sedov
5 (4)
Utilidades
Quick Trade Manager (QTM) — es una herramienta cómoda e intuitiva para operar rápidamente en el gráfico de MT5. QTM amplía las posibilidades de operar rápidamente directamente en el gráfico, haciendo aún más cómoda la operativa con un solo clic. Está disponible el cálculo automático del volumen de la posición según el porcentaje de riesgo predefinido por operación. Se admiten totalmente los símbolos personalizados (sintéticos). Por ejemplo, QTM puede utilizarse para operar en gráficos de segundo
FREE
Exact Countdown Timer
Boris Sedov
Utilidades
Temporizador de cuenta atrás exacta: muestra el tiempo restante antes de que se cierre la barra actual y se forme una nueva barra. Un temporizador de cuenta atrás rápido y exacto le ayudará a encontrar el mejor momento para abrir una posición. Por ejemplo, se puede utilizar en un gráfico de segundos construido con la utilidad Gráfico de Segundos . Entradas Esquina base - la esquina del gráfico a la que está unido el temporizador. Distancia X - la distancia horizontal desde la esquina del gráfico
FREE
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4.33 (3)
Utilidades
Tick Volume Chart - barras de volumen fijo para MetaTrader 4. La herramienta crea gráficos en los que cada vela tiene un volumen de tick fijo. El muestreo de datos no se realiza por tiempo, sino por volumen de ticks. Cada barra contiene un determinado volumen de ticks (fijo). El volumen de ticks puede ajustarse cambiando el valor del parámetro Volumen . Puede aplicar indicadores, Asesores Expertos y scripts al gráfico de ticks. Usted obtiene un gráfico completamente funcional, en el que puede tr
RenkoChart
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Renko Chart - abre gráficos renko para MetaTrader 4. Los gráficos Renko se pueden crear utilizando esta utilidad con todas las barras en forma de "ladrillos" Renko. Todas las barras del gráfico renko tienen el mismo tamaño, que puede cambiarse para obtener el gráfico deseado. Puede añadir indicadores, EAs y scripts al gráfico resultante. Obtendrá un gráfico completamente operativo que puede ser procesado como uno normal. La utilidad Renko Chart no sólo se basa en el historial, sino que también s
Chart Service
Boris Sedov
Utilidades
Servicio de gráficos: mejora de los gráficos del símbolo personalizado. El servicio muestra los niveles de negociación en el gráfico de un símbolo personalizado. Por ejemplo, puede utilizarse cuando se trabaja en un gráfico de segundos construido con la utilidad Seconds Chart . A diferencia de los Asesores Expertos, indicadores y scripts, los servicios no están vinculados a un gráfico específico. Estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y se inician automáticamente al arrancar el terminal
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilidades
Hora exacta - hora detallada en el gráfico de segundos. La utilidad muestra la hora de apertura de la vela seleccionada. Esto es necesario cuando se trabaja con gráficos de segundos. Por ejemplo, se puede utilizar en un gráfico de segundos construido con la utilidad Gráfico de Segundos . Entradas Esquina base - la esquina del gráfico a la que está unido el objeto. Distancia X - la distancia horizontal desde la esquina del gráfico. Distancia Y - la distancia vertical desde la esquina del gráfico.
FREE
Tick Database
Boris Sedov
Utilidades
Base de datos de tick - exportación de la base de datos de tick del terminal MT5 a MT4. La utilidad proporciona acceso a la base de datos de ticks en tiempo real. Esto es necesario para generar gráficos sintéticos en el terminal MT4, que inicialmente no prevé la carga de una base de datos de ticks. Por ejemplo, puede organizar el acceso permanente a la base de datos de ticks para la utilidad Seconds Chart . Si la hora de apertura de la última vela en los terminales es diferente, deberá especific
FREE
Dashboard Premium
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
El panel de señales programable analiza los gráficos de todos los símbolos y plazos disponibles y envía una notificación sobre la aparición de una señal de trading. Puede programar todas las señales necesarias utilizando el indicador vinculante gratuito "Colección de señales". El indicador vinculante se proporciona con código fuente abierto. Por lo tanto, es posible programar todas las señales necesarias para su uso posterior en conjunción con el panel de señales. El panel de señales no sólo pue
FREE
DigitalFilterA
Boris Sedov
5 (5)
Indicadores
El algoritmo de este indicador se basa en un filtro digital de alto rendimiento. El algoritmo de filtrado digital único permite recibir señales comerciales oportunas y estimar la situación actual de forma objetiva mientras se realiza el análisis técnico. El indicador es eficaz en marcos temporales grandes y pequeños. A diferencia de los indicadores clásicos comunes, el método de filtrado digital puede reducir significativamente el desfase, lo que a su vez permite obtener una señal clara antes qu
TickChart
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Tick Chart - gráfico completo para MetaTrader 4. Una utilidad para crear y trabajar con un gráfico de ticks en el terminal MetaTrader 4. Puede crear un gráfico de ticks que funcione exactamente igual que un gráfico normal. Puede aplicar indicadores, Asesores Expertos y scripts al gráfico de ticks. Obtendrá un gráfico de tick completamente funcional en el que podrá trabajar igual que en un gráfico normal. Puede activar la salida de los datos del precio Ask. Los datos se generan en forma de la som
EXP DFA
Boris Sedov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto puede trabajar en tres modos diferentes, que se pueden configurar cambiando los parámetros de entrada. El Asesor Experto realiza operaciones de trading basadas en las señales del indicador incorporado "Filtro Digital A". El algoritmo de este indicador se basa en un filtro digital altamente eficiente. El indicador se asemeja a una media móvil, pero tiene una diferencia significativa - el algoritmo de filtrado digital. Este algoritmo se basa en un modelo matemático de un filtro
Ilan Dynamic Pro
Boris Sedov
4 (6)
Asesores Expertos
Ilan Dynamic Pro: Un nuevo nivel de trading algorítmico Ilan Dynamic Pro es una modificación única del popular Asesor Experto Dinámico Ilan 1.6, que se ha ganado la confianza de traders de todo el mundo. En el núcleo del asesor se encuentra un algoritmo probado de promediación de posiciones, que permite cerrar una serie de órdenes unidireccionales a un nivel de TakeProfit común. Sin embargo, en esta versión, todo se ha llevado a un nuevo nivel. Todo el código se ha escrito desde cero, y el bloqu
Range Bar Chart
Boris Sedov
4 (4)
Utilidades
Gráfico de barras de rango - abre gráficos de barras de rango para MetaTrader 4. La utilidad permite crear gráficos de barras de rango en los que todas las velas tienen el mismo tamaño y pueden tener sombras. Los datos en el gráfico de barras de rango se distribuyen por el tamaño de la barra, en lugar de por el tiempo. Cada barra representa el movimiento del precio en lugar del periodo de tiempo. Su funcionamiento es sencillo: la barra no se dibuja mientras el precio no se mueva. Puede añadir in
Ilan Dynamic Premium
Boris Sedov
5 (3)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto se basa en el Asesor "Ilan 1.6 Dynamic" con la preservación completa de la idea y los parámetros de entrada. El asesor "Ilan 1.6 Dynamic" es el predecesor de todos los Ilans y el más reconocible asesor de Forex del método Martingale. El número de títulos dados a este desarrollo apenas se puede contar. De hecho, el Asesor utiliza una estrategia de negociación simple basada en dos indicadores técnicos estándar - RSI (Relative Strength Index) y CCI (Commodity Channel Index) . E
