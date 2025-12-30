Trend Pulse Pro EA MT4
- Asesores Expertos
- Nghiep Hoang Tran
- Versión: 3.2
- Activaciones: 10
Trend Pulse Pro - Sistema de scalping de alta precisión
Trend Pulse Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para operadores que priorizan altas tasas de ganancias y la preservación del capital. Basado en algoritmos avanzados de tendencia-momento, este EA captura movimientos de mercado pequeños pero altamente fiables con precisión quirúrgica.
[Resultados sobresalientes]
El informe de backtest habla por sí mismo, mostrando una increíble estabilidad en una muestra masiva de casi 10.000 operaciones:
-
Tasa de Ganancias: ~93,5% (Precisión excepcional).
-
Beneficio neto total: Más del 2.306% de crecimiento desde el depósito inicial.
-
Reducción máxima: Sólo 2,92% - Gestión del riesgo verdaderamente profesional.
-
Factor de ganancia: 1,62.
[Características principales]
-
Sin estrategias peligrosas: NO Martingala, NO Cuadrícula, NO Promedio. Cada operación está protegida por un Stop Loss fijo.
-
Alta Frecuencia: Ejecuta un gran número de operaciones, asegurando que la ley de los grandes números trabaje a su favor.
-
Entrada/Salida Inteligente: Utiliza filtros patentados "Trend Pulse" para entrar sólo cuando la probabilidad de éxito es máxima.
-
Broker Friendly: Funciona en cualquier broker MT4 con spreads bajos y ejecución rápida.
[Requisitos y recomendaciones]
-
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
-
Marco de tiempo: [M15].
-
Símbolo: [XAUUSD].
-
Depósito mínimo: $100 (Para 0.01 lote)
-
Tipo de cuenta: Las cuentas ECN o Raw Spread son altamente recomendadas.
[Instrucciones de configuración]
-
Adjunte el EA al gráfico y marco temporal recomendados.
-
Seleccione su nivel de riesgo (Lote fijo o Lote automático).
-
Asegúrese de que "Permitir operaciones en vivo" y "Permitir importaciones DLL" están marcadas.
[Descargo de responsabilidad] El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar en Forex implica riesgos. Por favor, utilice la Demo Gratuita para probar en el entorno de su broker antes de comprar.