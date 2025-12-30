Trend Pulse Pro EA MT4

Trend Pulse Pro - Sistema de scalping de alta precisión

Trend Pulse Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para operadores que priorizan altas tasas de ganancias y la preservación del capital. Basado en algoritmos avanzados de tendencia-momento, este EA captura movimientos de mercado pequeños pero altamente fiables con precisión quirúrgica.

[Resultados sobresalientes]

El informe de backtest habla por sí mismo, mostrando una increíble estabilidad en una muestra masiva de casi 10.000 operaciones:

  • Tasa de Ganancias: ~93,5% (Precisión excepcional).

  • Beneficio neto total: Más del 2.306% de crecimiento desde el depósito inicial.

  • Reducción máxima: Sólo 2,92% - Gestión del riesgo verdaderamente profesional.

  • Factor de ganancia: 1,62.

[Características principales]

  • Sin estrategias peligrosas: NO Martingala, NO Cuadrícula, NO Promedio. Cada operación está protegida por un Stop Loss fijo.

  • Alta Frecuencia: Ejecuta un gran número de operaciones, asegurando que la ley de los grandes números trabaje a su favor.

  • Entrada/Salida Inteligente: Utiliza filtros patentados "Trend Pulse" para entrar sólo cuando la probabilidad de éxito es máxima.

  • Broker Friendly: Funciona en cualquier broker MT4 con spreads bajos y ejecución rápida.

[Requisitos y recomendaciones]

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

  • Marco de tiempo: [M15].

  • Símbolo: [XAUUSD].

  • Depósito mínimo: $100 (Para 0.01 lote)

  • Tipo de cuenta: Las cuentas ECN o Raw Spread son altamente recomendadas.

[Instrucciones de configuración]

  1. Adjunte el EA al gráfico y marco temporal recomendados.

  2. Seleccione su nivel de riesgo (Lote fijo o Lote automático).

  3. Asegúrese de que "Permitir operaciones en vivo" y "Permitir importaciones DLL" están marcadas.

[Descargo de responsabilidad] El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar en Forex implica riesgos. Por favor, utilice la Demo Gratuita para probar en el entorno de su broker antes de comprar.


