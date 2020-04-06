Euro Star

Por favor, contáctame directamente para que pueda agregarte a mi grupo de Telegram

Si hiciste clic aquí esperando encontrar otro EA que muestre backtests llamativos y prometa que te jubilarás en seis meses, este no es. Si estás esperando magia de martingala que convierta $100 en $10.000 mientras duermes, sinceramente, ahórranos el tiempo a ambos y sigue adelante. Euro Star fue creado para traders que ya llevan suficiente tiempo en el mercado como para entender que el dinero real en forex no se gana con fuegos artificiales. Se gana con disciplina, con matemáticas que realmente resisten el paso del tiempo y con un sano respeto por lo que este mercado puede hacerte cuando te vuelves descuidado. Esto es lo que he aprendido a lo largo de los años: la volatilidad no destruirá tu cuenta. La impaciencia sí.

¿Martingala? Sí, tiene reputación, y se la ha ganado. Puede destruir tu cuenta más rápido que cualquier pico de noticias si no sabes lo que estás haciendo. Pero aquí está el punto: cuando se construye correctamente, cuando se le imponen límites claros, cuando se la trata como la herramienta de precisión que puede ser y no como una ruleta, se convierte en algo completamente distinto. Eso es Euro Star. Es martingala, sí, pero diseñada. Controlada. Matemáticamente limitada. Creada para traders que entienden que la estrategia en sí no es peligrosa; lo peligroso es usarla mal.

Si todavía estás aquí, bien. Eso significa que lo entiendes.

Este EA representa todo en lo que creo sobre cómo deberían funcionar los sistemas de recuperación: no desesperados, no imprudentes, no ciegos. Sino estructurados, inteligentes y siempre —siempre— con la protección del capital como prioridad. Los pares del euro no se mueven como otros instrumentos de forex. Tienen personalidad. Estructura. Se comprimen en ciertas sesiones y explotan en otras, y cuando sabes qué observar, se vuelven sorprendentemente predecibles. He pasado años observando EURUSD, EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP y EURNZD —observándolos de verdad. No solo mirando el precio, sino estudiando los patrones que se repiten, los ritmos que emergen en distintos marcos temporales y cómo se comportan cuando cambia la liquidez. Euro Star utiliza las últimas 60 velas en M15, M30, H1, H4 y D1. Analiza constantemente, busca similitudes de patrones y calcula probabilidades sobre lo que viene después. Solo opera cuando esos patrones coinciden en múltiples capas. Esto es importante porque significa que el EA no lanza operaciones al azar. Cada posición parte de una base de reconocimiento de patrones, no de esperanza, no de impulso, ni porque un indicador haya cruzado otra línea.

Cuando ves una operación abierta sin un Stop Loss visible, no es porque el sistema sea descuidado. Es porque:

  1. La entrada fue confirmada por análisis de patrones
  2. El rango de precios ha sido calculado y delimitado
  3. Los límites de tiempo y distancia están siendo monitoreados activamente
  4. Los protocolos de recuperación están listos para activarse
  5. Tu capital está protegido por encima de todo

Si la operación no se resuelve dentro de esos parámetros, entonces sí, el motor de martingala entra en acción. Pero no de forma caótica. No desesperada. Sino con límites predeterminados que fueron establecidos incluso antes de que la operación existiera. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace que funcione.

¿Cómo protege Euro Star tu cuenta?

Motor de reconocimiento de patrones
Análisis de 60 velas en cinco marcos temporales, midiendo constantemente la repetibilidad y proyectando estructuras probables. Ninguna operación se abre sin confirmación de patrón.

Lógica de recuperación limitada por tiempo
Las operaciones no quedan abiertas para siempre. Si una posición no se cierra dentro de su marco temporal calculado, se activa la recuperación, evitando la trampa de drawdown infinito que destruye la mayoría de los sistemas de martingala.

Límites de recuperación basados en rango
El EA calcula envolventes de volatilidad para cada par. La martingala solo opera dentro de zonas controladas. Cuando el mercado se vuelve caótico, el sistema se retira. Así de simple.

Optimización individual de pares del euro
Cada par tiene su propio modelo. EURUSD no se comporta igual que EURJPY, y el EA lo sabe. No hay configuraciones copiadas y pegadas para todos: cada cruce se trata según sus propias características.

Parámetros de riesgo no negociables
El sistema tiene límites estrictos. Nunca excederá su profundidad de recuperación. Nunca. Incluso si eso significa abandonar una operación. La protección del capital no es una función; es la base sobre la que se construye todo lo demás.

Sin spam de grid. Sin duplicaciones infinitas. Sin caos.
Cada escalada está calculada. Cada paso es intencional. Nada ocurre por accidente.

Este no es un EA para personas que quieren acción cada hora. No va a llenar tu historial de operaciones con docenas de entradas en cada sesión. Euro Star es para traders que valoran:

  • Lógica que se puede seguir
  • Comportamiento que se puede predecir
  • Setups que tienen sentido
  • Recuperación controlada, no en pánico
  • Retornos estables en lugar de picos llamativos
  • Matemáticas por encima de la emoción

Verás operaciones significativas. No muchas, pero cada una basada en lógica de patrones, cada una filtrada por múltiples capas de seguridad y cada una respetando tu capital ante todo. Si eres el tipo de trader que entiende que la consistencia no se anuncia a gritos, sino que simplemente aparece de forma fiable en los números, entonces Euro Star fue creado para ti.

Cómo ejecutarlo:

  • Marco temporal: H1
  • Pares: EURUSD (EURUSD H1 es el par recomendado), EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD
  • Depósito mínimo: $1000 (más es mejor si operas varios pares)
  • Tipo de cuenta: ECN o Raw preferido
  • Riesgo: Gestionado internamente por la lógica del EA, aunque el método recomendado de tamaño de lote es riesgo por operación del 0,5%
  • Apalancamiento: 1:100 o superior

Euro Star no intenta ser otro EA de martingala que promete la luna y termina entregando un margin call. Es un intento de combinar inteligencia de patrones —reconocimiento real y medible— con una lógica de recuperación que no destruye cuentas. Está diseñado para traders que entienden ambos lados de la martingala: su poder y su peligro. Si eres paciente. Si entiendes que una recuperación controlada puede ser un aliado y no un enemigo. Si valoras la estructura, los límites y la protección del capital por encima del caos y la esperanza, entonces este podría ser el único sistema de martingala que necesites. El mercado recompensa la paciencia. Euro Star fue construido sobre ese principio.

Déjalo trabajar.

Otros productos de este autor
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Asesores Expertos
Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (2)
Asesores Expertos
Antes de empezar, necesito ser completamente transparente contigo. Si buscas un EA que te haga rico de la noche a la mañana, Lumeris no es para ti. Si esperas convertir $500 en $50,000 en un mes, por favor busca en otro lado. Este EA está diseñado para traders pacientes que entienden que la verdadera riqueza sostenible en forex se construye poco a poco, operación tras operación, día a día, mes a mes. El trading en forex —ya sea manual o algorítmico— requiere paciencia. Al mercado no le importan
