EA Auto Martingale

EA AutoMartingale - Professional Gold Trading System

Automatización diseñada con precisión para operadores serios de XAUUSD.

EA AutoMartingale ofrece una lógica de trading de nivel institucional en un formato plug-and-play.

Diseñado para MetaTrader 5, este asesor experto ejecuta unaestrategia Martingalematemáticamente estructurada congestióninteligentede posiciones - eliminando la toma de decisiones emocionales y las oportunidades perdidas en el mercado del Oro.



Para quién es

Este EA está diseñado para operadores que exigen una ejecución consistente y basada en reglas.

Ya sea que esté ampliando su cartera o buscando una exposición sistemática al XAUUSD, EA AutoMartingale proporciona el marco para operar con disciplina y precisión.


La Solución

Las operaciones manualesintroducen vacilación, inconsistencia y fatiga.

EA AutoMartingale automatiza todo el proceso, desde la lógica de entrada hasta la toma de beneficios, utilizando una estrategia probada de tamaño de lote progresivo.

Cada operación sigue unas reglas predefinidas. Cada salida está calculada. Sin conjeturas. Sin interferencias emocionales.


Principales ventajas

  • Ejecución totalmente automatizada - Funciona 24/7 sin intervención manual. Una vez configurado, el sistema gestiona toda la lógica de las operacionesde forma independiente.
  • Panel de Rendimiento en Tiempo Real - Visualización en tiempo real del saldo de la cuenta, P/L flotante, posiciones abiertas, objetivos de beneficios y progreso de las operaciones - visible directamente en su gráfico.
  • Tres preajustes de estrategia optimizados: ELECTRIC (equilibrado), ECO (agresivo) y SPORT (conservador). Cada preajuste está calibrado para diferentes apetitos de riesgo y niveles de capital.
  • Gestión inteligente de posiciones: escalado progresivo de lotes combinado conactivadores deumbrales de pérdidasy periodos de enfriamiento para evitar el exceso de operaciones.
  • Controles de riesgo integrados - Posiciones máximas configurables, protección opcional contra caídas y objetivos automáticos de beneficios garantizan una gestión disciplinada del riesgo.


Cómo funciona

EA AutoMartingale supervisa las pérdidas y ganancias flotantes de todas las posiciones abiertas en tiempo real.

Cuando se activan los umbrales de pérdida predefinidos, abre posiciones adicionales utilizando tamaños de lote calculados.

Una vezalcanzado el objetivo de beneficio acumulado, todas las posiciones se cierran automáticamente, capturando sistemáticamente las ganancias.

El sistema funciona con una lógica clara y transparente: calcular, ejecutar, cerrar. Sin discrecionalidad. Sin desviaciones.


Configuración rápida

Paso 1: Adjunte el EA AutoMartingale a su gráfico XAUUSD (se recomienda M5)

Paso 2: Cargue uno de los tres preajustes - se recomienda ELÉCTRICO para un rendimiento equilibrado

Paso 3 : Active la operativa automática y monitorícela a través del panel de control.

Los usuarios avanzados pueden personalizar el tamaño de los lotes, los objetivos de beneficios, los límites de posición y los intervalos de enfriamiento para alinearlos con objetivos de negociación específicos.


Requisitos del sistema

  • Depósito mínimo: 1 .000 USD
  • Depósito recomendado:más de 3 .000 USD para un rendimiento óptimo
  • Apalancamiento: 1 :100 mínimo | 1:500 recomendado
  • Tipo de cuenta: Cobertura o compensación (ambas admitidas)
  • Requisitos del broker: Precios en XAUUSD de 2 decimales , entorno de spread bajo (preferiblemente cuentas ECN/Raw/Razor)
  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Infraestructura:Alojamiento VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido 24/7

Estrategias preestablecidas

ELÉCTRICA (Recomendada):Perfil de riesgo equilibrado - 0 ,01 lote inicial, objetivo de beneficios de 2 USD por paso de posición. Adecuado para la mayoría de tamaños de cuenta y tolerancias de riesgo.

ECO: Mayor riesgo, acumulación de beneficios más rápida - 0,01 lote inicial,objetivo de beneficios de 4 USD por paso de posición. Requiere una supervisión activa y reservas de capital adecuadas.

SPORT:Enfoque conservador : lote inicial de 0 ,02, objetivo de beneficios de 8 USD por posición. Diseñado para grandes cuentas que priorizan la estabilidad sobre la velocidad.

Nota para todos los modos: UseEquityProtection = false (recomendado para operaciones estándar), ShowDisplayInTester = true (para pruebas/depuración).


Notas importantes

  • Las estrategias de Martingala conllevan riesgos - utilice una gestión de riesgos adecuada en todo momento
  • Comience con el preajuste ELÉCTRICO para un rendimiento equilibrado
  • Supervise su cuenta regularmente y ajuste la configuración según sea necesario
  • Utilícelo sólo con brokers que ofrezcan spreads bajos en Oro
  • No es compatible con brokers de Oro de 3 decimales (requiere precios estándar de 2 decimales)

Advertencia de riesgo

Operar con divisas y oro implica un riesgo sustancial de pérdida. Las estrategias de Martingala pueden llevar a pérdidas significativas. Aunque este EA emplea una gestión inteligente de posiciones y controles de riesgo, las pérdidas pueden superar los depósitos iniciales, especialmente en mercados volátiles o con tendencia.Opere con responsabilidad y arriesgue sólo el capital que pueda permitirse perder. Mantenga reservas de capital adecuadas, utilice el apalancamiento apropiado y supervise el rendimiento de la cuenta con regularidad.EA AutoMartingale es una herramienta de trading profesional, no una garantía de beneficios. Utilícelo con una gestión adecuada del riesgo y expectativas realistas.


