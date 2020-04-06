Candlestick Patterns Strategy EA MT4

Potencie sus operaciones con patrones de velas con el EA MT4 de patrones de velas, un potente Asesor Experto que detecta automáticamente más de 12 patrones de velas de alta probabilidad y ejecuta operaciones con filtros de confirmación de tendencia multicapa de MA, ADX, RSI y MACD. Este EA combina el análisis clásico de velas japonesas (incluyendo Engulfing alcista/oscuro, Pin Bars, Hammers, Shooting Stars, Dojis, Morning/Evening Stars, Three Soldiers/Crows, y más) con filtros técnicos modernos para identificar zonas de confluencia donde los patrones se alinean con una fuerte dirección de tendencia.

El EA MT4 Candlestick Pattern busca más de 12 formaciones de velas y sólo opera cuando lo confirman 4 filtros de tendencia independientes a su elección:Medias móviles rápidas/lentas (3 estrategias), fuerza de tendencia ADX (2 estrategias), extremos de impulso RSI (2 estrategias) y sesgo direccional MACD (2 estrategias). Cada filtro admite plazos, periodos y umbrales personalizables para un ajuste preciso de la estrategia. Construido con la gestión avanzada de riesgos incluyendo trailing stops, martingala, el comercio de cuadrícula, y las capacidades de cobertura, este EA ofrece un control completo sobre el tamaño de la posición, la recuperación de reducción, y la adaptación de las condiciones del mercado.

También disponible para MT5: Candlestick Pattern EA MT5

Para documentación detallada:Guía de Ajustes Generales/Input | Guía de Ajustes/Input de Indicadores | Guía de Instalación de Productos MQL | Actualización de Productos MQL Comprados en MT4/MT5

Características principales

12+ Patrones de Velas: Engulfing alcista/bajista, Pin Bars, Hammers, Shooting Stars, Dojis, Morning/Evening Stars, Three Soldiers/Crows y más.

4 Filtros de Confirmación de Tendencia: MA (Rápido/Lento), ADX, RSI, MACD - cada uno con 2 estrategias configurables.

Filtro de Media Móvil: 3 estrategias (Rápida>Lenta, Precio>Rápida MA, Precio>Lenta MA) con plazos/períodos personalizados.

ADX Trend Strength: Confirma el sesgo direccional con nivel personalizable (por defecto 20) y estrategias PDI/MDI.

Filtro de Momento RSI: Niveles extremos (cálculo automático/manual) con estrategias de sobreventa/sobrecompra.

Confirmación MACD: Estrategias de cruce de línea cero o línea de señal con control total de parámetros.

Gestión avanzada del riesgo: Trailing stops, martingala, grid trading, cobertura y dimensionamiento dinámico de lotes.

Soporte Multi-Timeframe: Cada filtro se ejecuta independientemente en los timeframes preferidos (M1 a MN1).

Personalización completa: Activar/desactivar filtros individuales, ajustar todos los periodos/niveles y establecer preferencias de alerta.

Integración de EA Buffer: Salidas de señales para la integración en el cuadro de mandos o el desarrollo de estrategias híbridas.

El EA MT4 Candlestick Pattern transforma el reconocimiento subjetivo de patrones en un sistema de trading sistemático y automatizado con una sólida alineación de tendencias y controles de riesgo profesionales. Perfecto para traders que desean operar con velas con manos libres, con filtrado de nivel institucional y mecanismos de recuperación flexibles.

