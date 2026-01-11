SmartGOLDEA

Este es un Asesor Experto (Expert Advisor) completo para MetaTrader 4, diseñado para operar con oro (XAUUSD). Se recomienda un capital inicial de **3000 USD** para establecer un ingreso pasivo a largo plazo.





**Características principales:**





1. **Función central de trading:**

* **Sistema de trading con grid (Grid Trading)**

* Hasta 10 niveles de grid

* Cierre automático de órdenes y colocación de nuevas al alcanzar el objetivo de cada nivel





2. **Función de gestión de riesgos:**

* **Mecanismo de protección**

* **Zona de no trading (No Trade Zone):**

* Calcula el precio máximo de los últimos 7 días

* No opera dentro de un rango de 1000 pips (personalizable) de ese precio máximo

* Evita el riesgo de comprar en máximos





3. **Función de control técnico:**

* **Gestión del capital:**

* Cálculo automático del tamaño del lote (basado en un porcentaje de riesgo)

* Control de riesgo máximo (por defecto 1%)

* **Función de bloqueo de ganancias**

* **Establecimiento de objetivo de beneficio** (ej. $50,000)





4. **Función de visualización:**

* Visualización en el gráfico

* Visualización del estado de la cuenta (Patrimonio, Beneficio Bloqueado, Margen Disponible)

* Estado del mecanismo de protección





5. **Verificación de condiciones del mercado:**

* **Filtro ATR (Average True Range / Rango Verdadero Medio):**

* Opera solo cuando la volatilidad del mercado es suficiente





🔧 **Configuración de parámetros**

Parámetros de entrada (visibles en la ventana de propiedades de MT4):

* Número mágico (Magic Number)

* Distancia para la zona de no trading

* Interruptor del mecanismo de protección

* Sesión de trading





📈 **Ideal para:**

* Trading de oro (XAUUSD)

* Mercados laterales o con oscilaciones (rango)

* Estrategias de medio y largo plazo

* Escenarios que requieren un control estricto del riesgo