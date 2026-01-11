SmartGOLDEA
- Asesores Expertos
- Fu Tak Tin
- Versión: 2.10
- Actualizado: 11 enero 2026
- Activaciones: 5
Este es un Asesor Experto (Expert Advisor) completo para MetaTrader 4, diseñado para operar con oro (XAUUSD). Se recomienda un capital inicial de **3000 USD** para establecer un ingreso pasivo a largo plazo.
**Características principales:**
1. **Función central de trading:**
* **Sistema de trading con grid (Grid Trading)**
* Hasta 10 niveles de grid
* Cierre automático de órdenes y colocación de nuevas al alcanzar el objetivo de cada nivel
2. **Función de gestión de riesgos:**
* **Mecanismo de protección**
* **Zona de no trading (No Trade Zone):**
* Calcula el precio máximo de los últimos 7 días
* No opera dentro de un rango de 1000 pips (personalizable) de ese precio máximo
* Evita el riesgo de comprar en máximos
3. **Función de control técnico:**
* **Gestión del capital:**
* Cálculo automático del tamaño del lote (basado en un porcentaje de riesgo)
* Control de riesgo máximo (por defecto 1%)
* **Función de bloqueo de ganancias**
* **Establecimiento de objetivo de beneficio** (ej. $50,000)
4. **Función de visualización:**
* Visualización en el gráfico
* Visualización del estado de la cuenta (Patrimonio, Beneficio Bloqueado, Margen Disponible)
* Estado del mecanismo de protección
5. **Verificación de condiciones del mercado:**
* **Filtro ATR (Average True Range / Rango Verdadero Medio):**
* Opera solo cuando la volatilidad del mercado es suficiente
🔧 **Configuración de parámetros**
Parámetros de entrada (visibles en la ventana de propiedades de MT4):
* Número mágico (Magic Number)
* Distancia para la zona de no trading
* Interruptor del mecanismo de protección
* Sesión de trading
📈 **Ideal para:**
* Trading de oro (XAUUSD)
* Mercados laterales o con oscilaciones (rango)
* Estrategias de medio y largo plazo
* Escenarios que requieren un control estricto del riesgo