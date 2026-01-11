SmartGOLDEA

Este es un Asesor Experto (Expert Advisor) completo para MetaTrader 4, diseñado para operar con oro (XAUUSD). Se recomienda un capital inicial de **3000 USD** para establecer un ingreso pasivo a largo plazo.

**Características principales:**

1.  **Función central de trading:**
    *   **Sistema de trading con grid (Grid Trading)**
    *   Hasta 10 niveles de grid
    *   Cierre automático de órdenes y colocación de nuevas al alcanzar el objetivo de cada nivel

2.  **Función de gestión de riesgos:**
    *   **Mecanismo de protección**
    *   **Zona de no trading (No Trade Zone):**
        *   Calcula el precio máximo de los últimos 7 días
        *   No opera dentro de un rango de 1000 pips (personalizable) de ese precio máximo
        *   Evita el riesgo de comprar en máximos

3.  **Función de control técnico:**
    *   **Gestión del capital:**
        *   Cálculo automático del tamaño del lote (basado en un porcentaje de riesgo)
        *   Control de riesgo máximo (por defecto 1%)
    *   **Función de bloqueo de ganancias**
    *   **Establecimiento de objetivo de beneficio** (ej. $50,000)

4.  **Función de visualización:**
    *   Visualización en el gráfico
    *   Visualización del estado de la cuenta (Patrimonio, Beneficio Bloqueado, Margen Disponible)
    *   Estado del mecanismo de protección

5.  **Verificación de condiciones del mercado:**
    *   **Filtro ATR (Average True Range / Rango Verdadero Medio):**
        *   Opera solo cuando la volatilidad del mercado es suficiente

🔧 **Configuración de parámetros**
Parámetros de entrada (visibles en la ventana de propiedades de MT4):
*   Número mágico (Magic Number)
*   Distancia para la zona de no trading
*   Interruptor del mecanismo de protección
*   Sesión de trading

📈 **Ideal para:**
*   Trading de oro (XAUUSD)
*   Mercados laterales o con oscilaciones (rango)
*   Estrategias de medio y largo plazo
*   Escenarios que requieren un control estricto del riesgo
