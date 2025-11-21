Auron AI

Auron AI - Inteligencia comercial de nuevo nivel

¡Hola, operadores! Conozca Auron AI, la inteligencia de negociación de nuevo nivel diseñada para potenciar sus resultados en Forex y ponerle al mando de cada movimiento del mercado.

Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de empezar, Auron AI es su arma secreta para operar de forma más inteligente, rápida y segura.

¿Por qué Auron AI?

Opere con confianza: Obtenga señales de COMPRA, VENTA o MANTENIMIENTO instantáneas y de alta precisión: ya no tendrá que cuestionar sus operaciones.
Adelántese al mercado: El análisis en tiempo real de datos técnicos, eventos macroeconómicos y (opcionalmente) el sentimiento en tiempo real le permiten ir siempre un paso por delante.
Maximice sus beneficios: El dimensionamiento dinámico de las posiciones y la puntuación de la calidad le ayudan a sacar el máximo partido de cada oportunidad.
Simplicidad Plug and Play: Fácil configuración, perfecta integración API con MetaTrader y sin complicaciones. Conéctese y listo.
Fiabilidad 24/7: El servidor Python FastAPI nunca duerme, por lo que nunca se pierde una operación.

Características principales

Características Auron AI EAs de la vieja escuela
Análisis técnico en múltiples marcos temporales
Integración de eventos macroeconómicos
Análisis de sentimiento en vivo (opcional)
Validación del esquema del modelo
Señales en tiempo real y de alta confianza ~
Puntuación de la calidad mediante lógica difusa
Recomendaciones para el dimensionamiento de la posición
Servidor API plug and play
Métricas de calidad transparentes
Extensible a nuevos activos ~

Leyenda: ✓ = Totalmente compatible, ~ = Parcialmente compatible, ✗ = No compatible.

Cómo empezar

  1. Conecte el Auron AI Expert Advisor (EA) a su gráfico de MetaTrader.
  2. El EA actúa como una utilidad para recopilar los datos necesarios OHLCV y datos de eventos macro primas.
  3. El EA envía de forma segura estos datos al servidor externo Python FastAPI Inference Server que carga los modelos Hybrid Ensemble AI y realiza las complejas predicciones.
  4. Establezca sus preferencias de riesgo y deje que Auron AI se encargue del resto.
  5. Observe cómo Auron AI devuelve al EA señales procesables, puntuaciones de calidad y recomendaciones sobre el tamaño de las posiciones, para que pueda operar con total claridad.

Pares compatibles

Auron AI actualmente soporta los siguientes pares de divisas:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • AUDUSD
  • XAUUSD
  • USDCHF
  • USDCAD
  • NZDUSD

Próximamente se ofrecerá soporte para otros pares en futuras actualizaciones.

Requisitos mínimos y recomendaciones

  • Brokers recomendados: Cualquiera con spread tipo ECN/RAW/LOW
  • Depósito inicial mínimo: 500 $ (se recomienda un apalancamiento de 1:500)
  • Tipo de cuenta: Cobertura
  • Utilice un VPS para operar 24/7(muy recomendable)
  • Haga una compra y póngase en contacto conmigo para más instrucciones de configuración.
  • Dado que el EA actúa como una utilidad a un servidor externo AI, usted no verá ningún comercio durante backtesting porque el probador de la estrategia es un entorno de pruebas aislado. Consulte las capturas de pantalla que subo para ver el rendimiento transparente y verificado en vivo.

¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? Únase a la comunidad de Auron AI y experimente el poder de la verdadera inteligencia comercial. Adjunte Auron AI a su gráfico, establezca sus preferencias, ¡y empecemos a ganar juntos!

Para instrucciones de configuración o preguntas, envíe un mensaje privado después de la compra.

