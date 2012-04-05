Black Ice

Black Ice EA ❄️ BLACK ICE EA: SUPERIORIDAD SISTÉMICA.

Un estándar de ejecución verificado

Black Ice EA no es un intento de automatización; es el requisito obligatorio para una ejecución rentable en MT5. Diseñado como un Asesor Experto de baja frecuencia, su función es la eliminación del riesgo de ejecución humana y la capitalización precisa de anomalías de mercado estadísticamente extremas. La exposición al capital se reserva estrictamente para eventos de alta convicción, asegurando que la disciplina está codificada y no depende de la fuerza de voluntad.

MECÁNICA: NEGOCIACIÓN DE ANOMALÍAS ESTADÍSTICAS

La integridad del sistema se basa en filtros estadísticos verificables que garantizan que la precisión precede a la actividad.

Mandato de reversión extrema:

La entrada está condicionada a una ruptura de la Banda de Bollinger de 4,0 Desviaciones Estándar confirmada por condiciones extremas del RSI (80/20). Este umbral estadístico filtra la volatilidad estándar, garantizando que el sistema sólo actúa cuando el agotamiento del mercado es verificable, yendo más allá del sentimiento del mercado.

Precisión sobre frecuencia:

La lógica está diseñada para eludir el ruido, asegurando que sólo los retrocesos estadísticamente raros y de alta probabilidad inicien la secuenciación de operaciones.

LA ARQUITECTURA DE LA COHERENCIA

El valor del sistema viene definido por sus mecanismos de defensa, que convierten la captación de beneficios y la protección del capital en acciones no opcionales.

Mecanismo de defensa Función objetivo Resultado obligatorio para el operador
Bloqueo obligatorio de beneficios (BuyExitPct) Cierre automático de todas las posiciones de símbolos al alcanzar un umbral de beneficios de cartera designado (Por defecto 5%). Retención de beneficios garantizada. Elimina la indecisión humana que corre el riesgo de convertir una ganancia realizada en una pérdida.
Filtro positivo de swaps (Swap Hunter) Ejecución condicional que sólo permite la entrada cuando la dirección prevista arroja un tipo de swap diario neto positivo. Optimización de costes. Garantiza que el sistema monetice intrínsecamente el carry a un día, maximizando los rendimientos pasivos.
BarSince Cooldown (Paciencia forzada) Cumplimiento no negociable de la barra de tiempo (100 barras por defecto) entre operaciones sobre el mismo símbolo. Protección del capital. Evita el apalancamiento excesivo y elimina la reentrada emocional en la volatilidad inmediata del mercado.

Oferta por tiempo limitado: El precio aumenta en 50 $ por cada 10 compras.

CONCLUSIÓN: ESTE ES EL ESTÁNDAR.

Black Ice está construido para el trader sofisticado que entiende que la única estrategia rentable es la que elimina la falibilidad humana. Este es un sistema de lógica verificable, no de optimismo especulativo.

No gestione las operaciones. Despliegue el código que ordena sus resultados.

Parámetros (entradas para el despliegue)

Las siguientes entradas permiten un despliegue preciso del riesgo y la estrategia:

Grupo de parámetros Entrada Nombre Descripción Valor por defecto
Ajustes comerciales BollingerStDev Desviación estándar de Bollinger para tomar operaciones. 4.0
Ajustes Comerciales RSIUpper Nivel superior del RSI para confirmación de venta. 80
Ajustes Comerciales RSILower Nivel inferior del RSI para confirmación de compra. 20
Ajustes Comerciales BuyExitPct Salir de las operaciones si el beneficio acumulado supera el X% del saldo de la cuenta. 5
Gestión de Operaciones BarSince Número de barras antes de que se pueda realizar una nueva operación (Enfriamiento). 100
Gestión de Operaciones Tipo_lote Tipo de tamaño de lote (Fijo o en función del capital). 0 (LotSize_as_per_capital)
Gestión de operaciones Tamaño de lote Tamaño de lote fijo si está seleccionado. 0.02
Filtro MA MAFilterOn Activar/desactivar: Filtro de tendencia de Media Móvil de marco de tiempo superior. Desactivado
Filtro Ichimoku IchiFilterOn Activar/Desactivar: Filtro de tendencia de la nube Ichimoku. Desactivado
Otros Ajustes BollingerMAPeriod Valor de la media móvil de Bollinger. 200
