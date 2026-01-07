Goldensmart

XAU Dual Direction EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 (MT5).

El EA opera utilizando un enfoque de trading de doble dirección, gestionando posiciones de COMPRA y VENTA de forma independiente en el mismo símbolo. Esto permite al sistema adaptarse a los movimientos alcistas y bajistas del mercado y aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo sin depender de una única tendencia del mercado.

Toda la gestión de las operaciones se realiza de forma automática. El EA no utiliza indicadores y funciona basándose en la lógica interna de los precios.

El EA puede acoplarse a cualquier marco temporal, ya que su lógica no depende de los marcos temporales de los gráficos.

Señal de trading en vivo

Una señal de trading real utilizando este Asesor Experto está disponible públicamente para la transparencia y la supervisión del rendimiento:

👉 S eñal en Vivo:



Puede seguir la señal para observar el comportamiento real de las operaciones, los drawdowns y la gestión general del riesgo en condiciones de mercado en vivo.

Gestión del riesgo

Un sistema integrado de gestión global del riesgo supervisa continuamente las pérdidas y ganancias flotantes totales de todas las posiciones activas. Cuando se alcanza el máximo drawdown predefinido (USD), el EA cerrará automáticamente todas las posiciones para proteger la cuenta de trading.

Características principales

Diseñado sólo para Oro (XAUUSD)

Negociación en dos direcciones (COMPRA y VENTA simultáneamente)

Gestión de posiciones independiente por dirección

Ejecución y gestión de operaciones totalmente automatizadas

Stop-loss global basado en la exposición total al USD

No requiere indicadores

Compatible con cualquier marco temporal

Desarrollado para MetaTrader 5 (MT5)

Entradas

Símbolo : Símbolo de negociación (dejar vacío para utilizar el símbolo del gráfico)

Total Stop Loss (USD): Máxima pérdida total permitida antes de cerrar todas las posiciones

Precios y promociones especiales

El precio del Asesor Experto es de 699 USD.

🎁 Promoción especial (Oferta de EA gratuito)

El EA se proporcionará GRATIS a los traders que se registren y operen bajo mi Introducing Broker (IB) con Vantage, sujeto a las siguientes condiciones:

Registrar una cuenta de trading Vantage utilizando la información del IB a continuación:

https : // vigco . co / la-com / vi / 130588

O introduzca el Código de Socio 130588 durante el registro de la cuenta.

Realice un depósito mínimo de 1.000 USD

Completar con éxito el registro de la cuenta y la financiación

Después de completar el registro y el depósito:

Realice capturas de pantalla que muestren que el registro y el depósito se han realizado correctamente Póngase en contacto conmigo directamente y proporcionar las capturas de pantalla El EA será activado y proporcionado de forma gratuita

Esta promoción es opcional y está dirigida a operadores que planean utilizar el EA en condiciones reales de trading.

Recomendación de capital y revelación de riesgos

Capital recomendado: Más de 2.000 USD

Según los resultados de 2025 pruebas retrospectivas, la reducción máxima histórica fue de aproximadamente 1.600 USD.

Esta recomendación de capital ayuda a garantizar que el EA pueda operar en condiciones normales de volatilidad del mercado con un colchón de seguridad adecuado.

⚠️ Aviso importante sobre riesgos

Operar implica un riesgo significativo y puede ocasionar pérdidas. Las caídas son una parte normal del trading automatizado. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.