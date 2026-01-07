Goldensmart

XAU Dual Direction EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) auf der Plattform MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde.

Der EA arbeitet mit einem Dual-Direction-Handelsansatz, der KAUF- und VERKAUFS-Positionen unabhängig voneinander für dasselbe Symbol verwaltet. Dadurch kann sich das System sowohl an steigende als auch an fallende Marktbewegungen anpassen und kurzfristige Preisschwankungen ausnutzen, ohne sich auf eine einzige Marktrichtung zu verlassen.

Das gesamte Handelsmanagement wird automatisch durchgeführt. Der EA verwendet keine Indikatoren und arbeitet auf der Grundlage einer internen Preislogik.

Der EA kann mit jedem Zeitrahmen verbunden werden, da seine Logik nicht von Chart-Zeitrahmen abhängig ist.

Risikomanagement

Ein integriertes globales Risikomanagement-System überwacht kontinuierlich den gesamten schwebenden Gewinn und Verlust aller aktiven Positionen. Wenn der vordefinierte maximale Drawdown (USD) erreicht ist, schließt der EA automatisch alle Positionen, um das Handelskonto zu schützen.

Hauptmerkmale

Nur für Gold (XAUUSD) entwickelt

Handel in zwei Richtungen (BUY & SELL gleichzeitig)

Unabhängiges Positionsmanagement pro Richtung

Vollständig automatisierte Handelsausführung und -verwaltung

Globaler Stop-Loss auf Basis des gesamten USD-Engagements

Keine Indikatoren erforderlich

Kompatibel mit jedem Zeitrahmen

Entwickelt für MetaTrader 5 (MT5)

Eingaben

Symbol : Handelssymbol (leer lassen, um das Chart-Symbol zu verwenden)

Gesamt-Stop-Loss (USD): Maximal zulässiger Gesamtverlust, bevor alle Positionen geschlossen werden

Preisgestaltung & Sonderangebot

Der Preis des Expert Advisors beträgt 699 USD.

🎁 Sonderaktion (Kostenloses EA-Angebot)

Der EA wird Händlern, die sich über meinen Introducing Broker (IB) bei Vantage registrieren und handeln, unter den folgenden Bedingungen KOSTENLOS zur Verfügung gestellt:

Registrieren Sie ein Vantage Handelskonto unter Verwendung der nachstehenden IB-Informationen:

https : // vigco . co / la-com / vi / 130588

Oder geben Sie den Partner Code: 130588 während der Kontoregistrierung.

Machen Sie eine Mindesteinzahlung von 1.000 USD

Kontoregistrierung und Einzahlung erfolgreich abschließen

Nach Abschluss der Registrierung und Einzahlung:

Machen Sie Screenshots von der erfolgreichen Registrierung und Einzahlung Kontaktieren Sie mich direkt und stellen Sie die Screenshots zur Verfügung Der EA wird aktiviert und kostenlos zur Verfügung gestellt

Diese Aktion ist optional und für Trader gedacht, die den EA unter realen Handelsbedingungen nutzen möchten.

Kapitalempfehlung & Risikoaufklärung

Empfohlenes Handelskapital: Über 2.000 USD

Basierend auf den Backtest-Ergebnissen von 2025 lag der maximale historische Drawdown bei ca. 1.600 USD

Diese Kapitalempfehlung trägt dazu bei, dass der EA bei normaler Marktvolatilität mit einem angemessenen Sicherheitspuffer betrieben werden kann.

⚠️ Wichtiger Risikohinweis

Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zu Verlusten führen. Drawdowns sind ein normaler Bestandteil des automatisierten Handels. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.