Goldensmart
- Experten
- Thien Long Do
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 15
XAU Dual Direction EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) auf der Plattform MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde.
Der EA arbeitet mit einem Dual-Direction-Handelsansatz, der KAUF- und VERKAUFS-Positionen unabhängig voneinander für dasselbe Symbol verwaltet. Dadurch kann sich das System sowohl an steigende als auch an fallende Marktbewegungen anpassen und kurzfristige Preisschwankungen ausnutzen, ohne sich auf eine einzige Marktrichtung zu verlassen.
Das gesamte Handelsmanagement wird automatisch durchgeführt. Der EA verwendet keine Indikatoren und arbeitet auf der Grundlage einer internen Preislogik.
Der EA kann mit jedem Zeitrahmen verbunden werden, da seine Logik nicht von Chart-Zeitrahmen abhängig ist.
Live-Handelssignal
Ein echtes Handelssignal, das diesen Expert Advisor verwendet, ist zur Transparenz und Leistungsüberwachung öffentlich zugänglich:
Sie können das Signal verfolgen, um das reale Handelsverhalten, die Drawdowns und das allgemeine Risikomanagement unter Live-Marktbedingungen zu beobachten.
Risikomanagement
Ein integriertes globales Risikomanagement-System überwacht kontinuierlich den gesamten schwebenden Gewinn und Verlust aller aktiven Positionen. Wenn der vordefinierte maximale Drawdown (USD) erreicht ist, schließt der EA automatisch alle Positionen, um das Handelskonto zu schützen.
Hauptmerkmale
-
Nur für Gold (XAUUSD) entwickelt
-
Handel in zwei Richtungen (BUY & SELL gleichzeitig)
-
Unabhängiges Positionsmanagement pro Richtung
-
Vollständig automatisierte Handelsausführung und -verwaltung
-
Globaler Stop-Loss auf Basis des gesamten USD-Engagements
-
Keine Indikatoren erforderlich
-
Kompatibel mit jedem Zeitrahmen
-
Entwickelt für MetaTrader 5 (MT5)
Eingaben
-
Symbol: Handelssymbol (leer lassen, um das Chart-Symbol zu verwenden)
-
Gesamt-Stop-Loss (USD): Maximal zulässiger Gesamtverlust, bevor alle Positionen geschlossen werden
Preisgestaltung & Sonderangebot
Der Preis des Expert Advisors beträgt 699 USD.
🎁 Sonderaktion (Kostenloses EA-Angebot)
Der EA wird Händlern, die sich über meinen Introducing Broker (IB) bei Vantage registrieren und handeln, unter den folgenden Bedingungen KOSTENLOS zur Verfügung gestellt:
-
Registrieren Sie ein Vantage Handelskonto unter Verwendung der nachstehenden IB-Informationen:
https : // vigco . co / la-com / vi / 130588
Oder geben Sie den Partner Code: 130588 während der Kontoregistrierung.
-
Machen Sie eine Mindesteinzahlung von 1.000 USD
-
Kontoregistrierung und Einzahlung erfolgreich abschließen
Nach Abschluss der Registrierung und Einzahlung:
-
Machen Sie Screenshots von der erfolgreichen Registrierung und Einzahlung
-
Kontaktieren Sie mich direkt und stellen Sie die Screenshots zur Verfügung
-
Der EA wird aktiviert und kostenlos zur Verfügung gestellt
Diese Aktion ist optional und für Trader gedacht, die den EA unter realen Handelsbedingungen nutzen möchten.
Kapitalempfehlung & Risikoaufklärung
-
Empfohlenes Handelskapital: Über 2.000 USD
-
Basierend auf den Backtest-Ergebnissen von 2025 lag der maximale historische Drawdown bei ca. 1.600 USD
Diese Kapitalempfehlung trägt dazu bei, dass der EA bei normaler Marktvolatilität mit einem angemessenen Sicherheitspuffer betrieben werden kann.
⚠️ Wichtiger Risikohinweis
Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zu Verlusten führen. Drawdowns sind ein normaler Bestandteil des automatisierten Handels. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.