Gold Pro Sniper

Acerca de Gold Pro Sniper:

  • Gold Pro Sniper utiliza un complejo algoritmo para entrar y salir de las operaciones.
  • Es adecuado para la consolidación de símbolos como EURUSD, EURCHF, EURGBP, USDCHF, AUDNZD

RECOMENDACIONES:

  • Par recomendado es EURUSD, 15 minutos timeframe.
  • El depósito recomendado es de 300 USD o más.
  • Se recomienda retirar las ganancias siempre que la cuenta duplique sus ganancias.
Por favor, póngase en contacto conmigo antes de empezar a utilizar el EA para que pueda ayudar con la instalación.
