Gold Pro Sniper
- Asesores Expertos
- Rhulani Cedrick Vukeya
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Acerca de Gold Pro Sniper:
- Gold Pro Sniper utiliza un complejo algoritmo para entrar y salir de las operaciones.
- Es adecuado para la consolidación de símbolos como EURUSD, EURCHF, EURGBP, USDCHF, AUDNZD
RECOMENDACIONES:
- Par recomendado es EURUSD, 15 minutos timeframe.
- El depósito recomendado es de 300 USD o más.
- Se recomienda retirar las ganancias siempre que la cuenta duplique sus ganancias.
Por favor, póngase en contacto conmigo antes de empezar a utilizar el EA para que pueda ayudar con la instalación.