Lot size and pips calculator

Esta herramienta calcula automáticamente el tamaño del lote, el TP y el SL (en pips) para usted, y coloca directamente las operaciones.

Tiene 5 botones que se pueden pulsar:

Porcentaje de riesgo Variable, contiene el valor en porcentaje del saldo de la cuenta que está dispuesto a arriesgar. Ejemplo: si el valor es 1% y el balance de su cuenta es de 1000USD, el EA colocará la operación que asegurará que usted sólo pierda 10USD si el mercado va en su contra.

TP (en pips) variable, contiene el valor de su Take Profit preferido en pips.

Variable SL (en pips), contiene el valor de su Stop Loss preferido en pips.

Variable de precio de entrada pendiente, contiene el valor al que se colocará la orden pendiente.

Botón de compra pendiente, un clic abre una orden pendiente de stop/límite de compra.

Botón de venta pendiente, un clic abre una orden pendiente de venta stop/límite.

Botón de compra instantánea, un clic abre una orden de compra instantánea.

Botón de venta instantánea, un clic abre una orden de venta instantánea.

Cerrar todas las posiciones abiertas, un clic cierra todas las posiciones abiertas que fueron colocadas por el panel de negociación.