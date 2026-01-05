Gold Pro Sniper

Über Gold Pro Sniper:

  • Gold Pro Sniper verwendet einen komplexen Algorithmus zum Ein- und Ausstieg in den Handel.
  • Er ist geeignet für konsolidierende Symbole wie EURUSD, EURCHF, EURGBP, USDCHF, AUDNZD

EMPFEHLUNGEN:

  • Empfohlenes Paar ist EURUSD, 15 Minuten Zeitrahmen.
  • Die empfohlene Einzahlung beträgt 300 USD oder mehr.
  • Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Gewinn immer dann abheben, wenn sich das Konto im Gewinn verdoppelt.
Bitte kontaktieren Sie mich, bevor Sie mit dem EA beginnen, damit ich Ihnen bei der Installation helfen kann.
