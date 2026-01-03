Übersicht

Golden Hen Basic ist ein Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD entwickelt wurde. Er kombiniert fünf unabhängige Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6) ausgelöst werden.

Der EA ist so konzipiert, dass er seine Eingaben und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Erkennung spezifischer Signale. Golden Hen Basic verwendet keine Grid-, Martingal- oder Mittelwertbildungstechniken.

Alle vom EA eröffneten Trades verwenden einen vordefinierten Stop Loss und Take Profit.





Überblick über die fünf Strategien

Der EA analysiert das XAUUSD-Chart über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig:

Strategie 1 (M30): Diese Strategie analysiert eine bestimmte Abfolge aktueller Balken, um potenzielle zinsbullische Umkehrsignale nach einem definierten bärischen Muster zu erkennen. Strategie 2 (H4): Diese Strategie identifiziert ein starkes zinsbullisches Momentum nach einem anhaltenden Abwärtstrend. Sie verwendet das Tief des vorhergehenden H4-Balkens als Referenzpunkt für ihre Analyse. Strategie 3 (M30): Es handelt sich um eine sitzungsbasierte Strategie. Sie beobachtet das Kursgeschehen im Verhältnis zum Tiefpunkt einer früheren Handelssitzung, um potenzielle Einstiegspunkte zu ermitteln. Strategie 4 (H2/H6): Hierbei handelt es sich um eine Trendfolgestrategie. Sie verwendet einen Trendindikator in einem höheren Zeitrahmen als primären Filter und sucht nach Einstiegssignalen in einem niedrigeren Zeitrahmen. Strategie 5 (M5): Hierbei handelt es sich um eine Session-Breakout-Strategie. Sie identifiziert die Höchst- und Tiefstkurse der Tokio-Sitzung und achtet auf Kursausbrüche in Bezug auf diese Niveaus während der London-Sitzung.

Alle fünf Strategien sind in den EA integriert und arbeiten zusammen. Sie können jede Strategie einzeln über die Eingabeparameter aktivieren oder deaktivieren.



Rabattierter Preis: Der Preis erhöht sich alle 10 Käufe um $100.

Empfohlene Einstellungen: Symbol: XAUUSD Zeitrahmen: Beliebig Hebelwirkung: Mindestens 1:30 Einzahlung: Mindestens $200 Empfohlene Makler: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro

VPS und kontinuierlicher Betrieb (wichtig) Für eine optimale Leistung benötigt der EA einen ununterbrochenen 24/7-Betrieb. Einige Strategien (wie Strategie 4) verfolgen die Marktbedingungen Schritt für Schritt. Ein Neustart von MT5 oder des EA setzt diesen internen Speicher zurück, was dazu führen kann, dass der EA gültige Signale überspringt. Es wird daher dringend empfohlen, den EA auf einem zuverlässigen VPS zu betreiben.

Setup: Klicken Sie hier, um die .set-Datei herunterzuladen. Laden Sie sie einfach und das war's! Keine komplexen Einstellungen erforderlich. $201 - $500 Kontostand: 0 ,01 Lots

$501 - $1.000 Kontostand: 0 ,01 - 0,02 Lots

$1.000+ Saldo: 0 ,01 - 0,02 Lots für jede $1.000 auf Ihrem Konto

Für Prop-Firmen verwenden Sie 0,01 Lots für jeden $5000 Saldo.



Hauptmerkmale



5 Strategien in einem EA - Kurz- und mittelfristige Umkehrsignale, die alle unabhängig voneinander arbeiten.

Smart Auto-Lot System - Integriertes Geldmanagement mit 3 wählbaren Risikostufen (Niedrig, Mittel, Hoch) zur automatischen Berechnung der Losgrößen auf Basis Ihres Kontostandes.

Prop Firm Daily Protection - Eingebauter Sicherheitsmechanismus, der alle offenen Trades sofort schließt und neue Eingänge bis zum nächsten Tag blockiert, wenn Ihr Max Daily Loss"-Limit erreicht ist, um Drawdown-Verletzungen zu verhindern.

Fortgeschrittene Price Action-Filter - Identifiziert starke Marktumkehrungen mit minimalen Fehlsignalen.

Arbeitet mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus für eine bessere Risikokontrolle.

Vollständig automatisiert - Kein manuelles Eingreifen erforderlich.

XAUUSD Optimiert - Speziell für Gold entwickelt und optimiert.

Brokerfreundlich - Funktioniert mit 4- oder 5-stelligen Brokern, ECN-Konten und unterstützt FIFO-Konformität.



Risiko-Management





Integrierte Validierung von Margin, Losgröße und Stop-Level. Saldo-Schutz-Filter: Deaktiviert automatisch alle neuen Trades, wenn der Kontostand unter einen benutzerdefinierten Mindestwert fällt und schützt so Ihr Kapital.

Automatische Fehlerbehandlung und Auftragsprüfungen zur Gewährleistung einer sicheren Ausführung.





Einstellbarer Take Profit, Losgröße und optionaler SL-Puffer für mehr Kontrolle. Dynamischer Volatilitätsfilter zur automatischen Unterbrechung des Handels in risikoreichen Phasen, was eine wesentliche Sicherheitsebene darstellt. Dynamischer Volatilitätsfilter zur automatischen Unterbrechung des Handels in risikoreichen Phasen, was eine wesentliche Sicherheitsebene darstellt.





Warum diesen EA wählen?

Anstatt sich auf ein einziges Handels-Setup zu verlassen, nutzt dieser EA fünf verschiedene Perspektiven der Marktstruktur. Diese Diversifizierung ist Teil seines Konzepts, das darauf abzielt, einen stetigen, regelbasierten Handelsansatz ohne emotionale Entscheidungen zu bieten.