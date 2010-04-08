Golden Hen Basic

개요

Golden Hen Basic은 XAUUSD (골드)를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(EA)입니다. 서로 다른 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6)에서 작동하는 5가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 운영됩니다.

EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen Basic은 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다.

EA에 의해 개설된 모든 거래는 미리 정의된 손절매 (Stop Loss)와 이익 실현 (Take Profit)을 사용합니다.





5가지 전략 개요

EA는 여러 시간대에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다:

전략 1 (M30): 특정 캔들 패턴을 분석하여 정의된 하락 패턴 후의 잠재적인 상승 반전 신호를 식별합니다. 전략 2 (H4): 지속적인 하락 추세 후 강력한 상승 모멘텀을 식별합니다. 분석의 기준점으로 이전 H4 바의 저점을 사용합니다. 전략 3 (M30): 세션 기반 전략입니다. 진입 시점을 식별하기 위해 이전 거래 세션의 저점을 기준으로 가격 움직임을 모니터링합니다. 전략 4 (H2/H6): 추세 추종 전략입니다. 상위 시간대의 추세 지표를 기본 필터로 사용하고 하위 시간대에서 진입 신호를 찾습니다. 전략 5 (M5): 세션 돌파(breakout) 전략입니다. 도쿄 세션의 고점과 저점 범위를 식별하고 런던 세션 동안 이 레벨에 대한 가격 돌파를 모니터링합니다.

5가지 전략 모두 EA에 포함되어 있으며 함께 작동합니다. 입력 매개변수를 통해 각 전략을 개별적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.



권장 설정: 종목: XAUUSD 시간대: 모두 (Any) 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 권장 브로커: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro

VPS 및 지속적인 운영 (중요) 최적의 성능을 위해 EA는 24/7 중단 없는 운영이 필요합니다. 일부 전략(전략 4 등)은 시장 상황을 단계별로 추적합니다. MT5나 EA를 재시작하면 내부 메모리가 초기화되어 EA가 유효한 신호를 건너뛸 수 있습니다. 따라서 신뢰할 수 있는 VPS에서 EA를 실행하는 것을 강력히 권장합니다.

설치: 여기를 클릭하여 .set 파일을 다운로드하세요. 파일을 불러오기만 하면 됩니다! 복잡한 설정이 필요 없습니다. $201 - $500 잔고: 0.01 랏

$501 - $1,000 잔고: 0.01 - 0.02 랏

$1,000+ 잔고: 계좌 잔고 $1,000 당 0.01 - 0.02 랏

프랍 트레이딩 회사(Prop firms)의 경우, 잔고 $5000 당 0.01 랏을 사용하세요.



주요 특징



하나의 EA에 5가지 전략 – 단기 및 중기 반전 신호가 모두 독립적으로 작동합니다.

스마트 오토 랏 시스템 – 3가지 위험 수준(낮음, 중간, 높음)을 선택할 수 있는 통합 자금 관리 기능으로 잔고에 따라 랏 크기를 자동으로 계산합니다.

프랍 펌(Prop Firm) 일일 보호 – '최대 일일 손실' 한도에 도달하면 모든 개설 거래를 즉시 닫고 다음 날까지 신규 진입을 차단하여 손실 한도 위반을 방지하는 내장 안전 메커니즘입니다.

고급 가격 행동(Price Action) 필터 – 잘못된 신호를 최소화하여 강력한 시장 반전을 식별합니다.

더 나은 위험 관리를 위해 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익 실현(Take Profit) 레벨을 사용합니다.

완전 자동화 – 수동 개입이 필요 없습니다.

XAUUSD 최적화 – 골드 전용으로 개발 및 최적화되었습니다.

브로커 친화적 – 4자리 또는 5자리 브로커, ECN 계정과 작동하며 FIFO 준수를 지원합니다.



위험 관리





내장된 증거금, 랏 크기 및 스탑 레벨 검증. 잔고 보호 필터: 계좌 잔고가 사용자가 정의한 최소 금액 아래로 떨어지면 모든 신규 거래를 자동으로 비활성화하여 자본을 보호합니다.

안전한 실행을 보장하기 위한 자동 오류 처리 및 주문 확인.





더 많은 제어를 위한 조정 가능한 이익 실현, 랏 크기 및 선택적 SL 버퍼. 고위험 기간 동안 거래를 자동으로 일시 중지하여 필수적인 안전 계층을 제공하는 동적 변동성 필터.





왜 이 EA를 선택해야 할까요?

단일 거래 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장 구조에 대한 5가지 다른 관점을 사용합니다. 이러한 다양화는 감정적인 의사 결정 없이 안정적이고 규칙에 기반한 거래 접근 방식을 제공하는 것을 목표로 하는 설계의 일부입니다.