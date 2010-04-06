Smart Rabbit
- Asesores Expertos
- Igor Vihodet
- Versión: 1.63
- Actualizado: 10 noviembre 2025
- Activaciones: 7
🚀 Smart Rabbit - Asesor experto avanzado en trading de IA.
Señal en vivo: HAGA CLIC AQUÍ
Por qué Smart Rabbit es único
Smart Rabbit no es sólo otro Asesor Experto. Es un sistema de IA del siguiente nivel diseñado para adaptarse dinámicamente a las condiciones del mercado y maximizar la eficiencia de las operaciones.
-
Redes neuronales duales:
-
Una red para operaciones de compra y otra para operaciones de venta.
-
Cada red analiza los datos del mercado de forma independiente, generando señales con alta probabilidad de éxito
-
Utiliza funciones de activación sigmoidales para transformar los datos de entrada en puntuaciones de probabilidad (0-1) para la ejecución de operaciones.
-
-
Análisis multitemporal:
-
Evalúa las tendencias, el impulso y la volatilidad en diferentes marcos temporales.
-
Mejora la precisión de las señales y reduce las entradas falsas
-
-
Datos de mercado ponderados:
-
Prioriza los indicadores relevantes y los patrones de acción de los precios
-
Garantiza que la IA se adapte a las condiciones del mercado en tiempo real en lugar de basarse únicamente en plantillas históricas.
-
-
Lógica de red inteligente:
-
La red es auxiliar, no primaria, gestionando las posiciones para optimizar el riesgo y la recompensa
-
Los pasos y multiplicadores se personalizan por separado para los lados de compra y venta
-
Permite al EA sobrevivir a las oscilaciones repentinas del mercado sin bloquear las operaciones
-
-
Filtro de sobrecompra/sobreventa:
-
Evita operaciones en condiciones de mercado extremas
-
Reduce la exposición a entradas desfavorables
-
Pares y plazos soportados
-
Par de divisas: AUDCAD
-
Plazo recomendado: M5 (5 minutos)
Instalación y configuración
-
Conecte Smart Rabbit al gráfico AUDCAD M5.
-
Especifique la zona horaria en los parámetros.
-
Activar el comercio automático en MetaTrader.
-
Ejecutar en un VPS 24/7 para un funcionamiento ininterrumpido.
-
No se requieren archivos .set - todos los ajustes están incorporados.
Red Neuronal Dual Modo Bidireccional
Activando Bidirectional Trade = true permite el funcionamiento simultáneo de dos estrategias comerciales independientes:
-
La estrategia de compra gestiona las posiciones largas
-
La estrategia de venta gestiona las posiciones cortas
Cada red actúa independientemente con su propia lógica para analizar el mercado, abrir operaciones y gestionar la parrilla. Diferentes números mágicos evitan conflictos entre las órdenes de Compra y Venta. Esto permite a Smart Rabbit capturar eficazmente oportunidades en ambas direcciones sin bloquear posiciones.
Recomendaciones de uso
-
Depósito mínimo: $500, apalancamiento 1:500
-
Cuentas recomendadas: ECN o Raw Spread
-
VPS 24/7 obligatorio para un trading continuo
-
Evitar la interferencia manual con la red a menos que se entienda completamente
Principales ventajas
-
La IA inteligente se adapta a las condiciones del mercado
-
Las redes neuronales bidireccionales maximizan las oportunidades comerciales
-
La red inteligente mejora la eficiencia a la vez que controla el riesgo
-
Rendimiento probado en condiciones reales de mercado
💡 ¡Actúa rápido! Sólo 15 ranuras de alquiler disponibles. Tanto el precio de alquiler como el de compra regular aumentarán próximamente: ¡asegura tu Smart Rabbit hoy mismo!