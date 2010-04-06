🚀 Smart Rabbit - Asesor experto avanzado en trading de IA.

Por qué Smart Rabbit es único

Smart Rabbit no es sólo otro Asesor Experto. Es un sistema de IA del siguiente nivel diseñado para adaptarse dinámicamente a las condiciones del mercado y maximizar la eficiencia de las operaciones.

Redes neuronales duales: Una red para operaciones de compra y otra para operaciones de venta . Cada red analiza los datos del mercado de forma independiente, generando señales con alta probabilidad de éxito Utiliza funciones de activación sigmoidales para transformar los datos de entrada en puntuaciones de probabilidad (0-1) para la ejecución de operaciones.

Análisis multitemporal: Evalúa las tendencias, el impulso y la volatilidad en diferentes marcos temporales. Mejora la precisión de las señales y reduce las entradas falsas

Datos de mercado ponderados: Prioriza los indicadores relevantes y los patrones de acción de los precios Garantiza que la IA se adapte a las condiciones del mercado en tiempo real en lugar de basarse únicamente en plantillas históricas.

Lógica de red inteligente: La red es auxiliar , no primaria, gestionando las posiciones para optimizar el riesgo y la recompensa Los pasos y multiplicadores se personalizan por separado para los lados de compra y venta Permite al EA sobrevivir a las oscilaciones repentinas del mercado sin bloquear las operaciones

Filtro de sobrecompra/sobreventa: Evita operaciones en condiciones de mercado extremas Reduce la exposición a entradas desfavorables



Pares y plazos soportados

Par de divisas: AUDCAD

Plazo recomendado: M5 (5 minutos)

Instalación y configuración

Conecte Smart Rabbit al gráfico AUDCAD M5. Especifique la zona horaria en los parámetros. Activar el comercio automático en MetaTrader. Ejecutar en un VPS 24/7 para un funcionamiento ininterrumpido. No se requieren archivos .set - todos los ajustes están incorporados.

Red Neuronal Dual Modo Bidireccional

Activando Bidirectional Trade = true permite el funcionamiento simultáneo de dos estrategias comerciales independientes:

La estrategia de compra gestiona las posiciones largas

La estrategia de venta gestiona las posiciones cortas

Cada red actúa independientemente con su propia lógica para analizar el mercado, abrir operaciones y gestionar la parrilla. Diferentes números mágicos evitan conflictos entre las órdenes de Compra y Venta. Esto permite a Smart Rabbit capturar eficazmente oportunidades en ambas direcciones sin bloquear posiciones.

Recomendaciones de uso

Depósito mínimo: $500 , apalancamiento 1:500

Cuentas recomendadas: ECN o Raw Spread

VPS 24/7 obligatorio para un trading continuo

Evitar la interferencia manual con la red a menos que se entienda completamente

Principales ventajas

La IA inteligente se adapta a las condiciones del mercado

Las redes neuronales bidireccionales maximizan las oportunidades comerciales

La red inteligente mejora la eficiencia a la vez que controla el riesgo

Rendimiento probado en condiciones reales de mercado

