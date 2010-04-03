Golden Rise V3

GOLDEN RISE - Sistema Profesional Multi-Tiempo para el ORO (XAUUSD)

Señal en vivo:HAGA CLIC AQUÍ

El oro es poderoso, pero también conlleva riesgos.

Una sola tendencia fuerte puede destruir un sistema de cuadrícula.

GOLDEN RISE ofrece un enfoque diferente: lógica de mercado, claro control del riesgo y análisis multi-marco de tiempo.

IDEA PRINCIPAL
Golden Rise no es una martingala ni una rejilla. El asesor utiliza una lógica de negociación real basada en rupturas de niveles de soporte y resistencia y trabaja siempre con stop loss y take profit.

✔️ Cada operación tiene SL y TP desde el momento en que se abre.✔️ Sin promedios, cuadrículas ni "recargas".

✔️ Riesgo fijo o porcentual - usted controla su capital.


ANÁLISIS MULTI-MARCO TEMPORAL

El asesor combina tres estrategias independientes que trabajan simultáneamente en diferentes marcos temporales.

Esto garantiza la diversificación de los puntos de entrada y aumenta la estabilidad.


🔹 Análisis de mercado multinivel

🔹 Diferentes tipos de entradas y filtrado de señales

🔹 Detección automática de instrumentos y aplicación de los parámetros necesarios


GESTIÓN INTELIGENTE DEL RIESGO

GOLDEN RISE está equipado con un sistema flexible de cálculo de lotes:

Tamaño de lote manual - Volumen fijo

Riesgo por operación (%) - riesgo por saldo

Lotes por saldo - volumen dinámico


Adicionalmente:

✔️ Trailing Stop adaptable

✔️ Protección contra deslizamientos y spreads amplios

✔️ Eliminación automática de órdenes contrarias

FUNCIONES PROFESIONALES


⚡ Vencimiento virtual - eliminación automática de órdenes pendientes antiguas

⚡ Control de nivel de congelación/stop - cumplimiento de los requisitos del broker

⚡ Panel de información - parámetros clave en la pantalla

⚡ Cierre de emergencia (tecla X) - cierre de todas las posiciones con un solo clic

3 ESTRATEGIAS INCORPORADAS


1️⃣ Main Trend - captura de grandes movimientos direccionales

2️⃣ Swing Trader - operaciones a medio plazo con potencial

3️⃣ Position Trading - operaciones a largo plazo desde niveles clave

VENTAJAS


✅ Sin martingala ni rejillas

✅ Adecuado para operaciones reales y cuentas de utilería

✅ Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro)

✅ Funciona con cualquier tipo de broker

✅ Fácil configuración y adaptación flexible

RECOMENDACIONES


Instrumento: XAUUSD (Oro)

Plazos: H1

Depósito mínimo: a partir de 1000 USD

Tipo de cuenta: ECN / spread RAW

Broker recomendado - con spread bajo en oro

