Golden Rise V3
- Asesores Expertos
- Igor Vihodet
- Versión: 1.26
- Actualizado: 26 noviembre 2025
- Activaciones: 7
GOLDEN RISE - Sistema Profesional Multi-Tiempo para el ORO (XAUUSD)
Señal en vivo:HAGA CLIC AQUÍ
El oro es poderoso, pero también conlleva riesgos.
Una sola tendencia fuerte puede destruir un sistema de cuadrícula.
GOLDEN RISE ofrece un enfoque diferente: lógica de mercado, claro control del riesgo y análisis multi-marco de tiempo.
✔️ Riesgo fijo o porcentual - usted controla su capital.
ANÁLISIS MULTI-MARCO TEMPORAL
El asesor combina tres estrategias independientes que trabajan simultáneamente en diferentes marcos temporales.
Esto garantiza la diversificación de los puntos de entrada y aumenta la estabilidad.
🔹 Análisis de mercado multinivel
🔹 Diferentes tipos de entradas y filtrado de señales
🔹 Detección automática de instrumentos y aplicación de los parámetros necesarios
GESTIÓN INTELIGENTE DEL RIESGO
GOLDEN RISE está equipado con un sistema flexible de cálculo de lotes:
Tamaño de lote manual - Volumen fijo
Riesgo por operación (%) - riesgo por saldo
Lotes por saldo - volumen dinámico
Adicionalmente:
✔️ Trailing Stop adaptable
✔️ Protección contra deslizamientos y spreads amplios
✔️ Eliminación automática de órdenes contrarias
FUNCIONES PROFESIONALES
⚡ Vencimiento virtual - eliminación automática de órdenes pendientes antiguas
⚡ Control de nivel de congelación/stop - cumplimiento de los requisitos del broker
⚡ Panel de información - parámetros clave en la pantalla
⚡ Cierre de emergencia (tecla X) - cierre de todas las posiciones con un solo clic
3 ESTRATEGIAS INCORPORADAS
1️⃣ Main Trend - captura de grandes movimientos direccionales
2️⃣ Swing Trader - operaciones a medio plazo con potencial
3️⃣ Position Trading - operaciones a largo plazo desde niveles clave
VENTAJAS
✅ Sin martingala ni rejillas
✅ Adecuado para operaciones reales y cuentas de utilería
✅ Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro)
✅ Funciona con cualquier tipo de broker
✅ Fácil configuración y adaptación flexible
RECOMENDACIONES
Instrumento: XAUUSD (Oro)
Plazos: H1
Depósito mínimo: a partir de 1000 USD
Tipo de cuenta: ECN / spread RAW
Broker recomendado - con spread bajo en oro