Golden Rise V3

GOLDEN RISE - Sistema Profesional Multi-Tiempo para el ORO (XAUUSD)

El oro es poderoso, pero también conlleva riesgos.

Una sola tendencia fuerte puede destruir un sistema de cuadrícula.

GOLDEN RISE ofrece un enfoque diferente: lógica de mercado, claro control del riesgo y análisis multi-marco de tiempo.

IDEA PRINCIPAL

Golden Rise no es una martingala ni una rejilla. El asesor utiliza una lógica de negociación real basada en rupturas de niveles de soporte y resistencia y trabaja siempre con stop loss y take profit.





✔️ Cada operación tiene SL y TP desde el momento en que se abre.✔️ Sin promedios, cuadrículas ni "recargas".