Detector Inteligente de Flujo de Mercado (SMFD) - Profesional V1.31

PUEDO GANAR DINERO CONSISTENTEMENTE CON ESTO, YA SEA SCALPING O LOTES MÁS BAJOS EN MARCOS DE TIEMPO MÁS LARGOS. SI ESTÁS DISPUESTO A TRABAJAR, EL TRADING TE DEVUELVE EN BENEFICIOS LO QUE DAS EN PACIENCIA Y DISCIPLINA. SUEÑO HÚMEDO 5000% DE BENEFICIO AL MES JUGADORES SEGUIR ADELANTE - ESTO NO ES PARA TI.

4 Algoritmos Avanzados Combinados en un Poderoso Indicador

El Smart Market Flow Detector (SMFD) es un indicador profesional de Meta Trader 5 que integra cuatro algoritmos analíticos distintos en una única herramienta integral. Al combinar el análisis de la desviación del precio medio ponderado por volumen (VWAP), la detección de flujos ocultos, los cálculos del desequilibrio del flujo de órdenes y la detección de la absorción de volumen, SMFD proporciona una visión multidimensional de los patrones de flujo de órdenes institucionales en los mercados de divisas.

Cuatro algoritmos integrados que trabajan en armonía

SMFD combina cuatro motores analíticos distintos en un único y potente indicador, cada uno de los cuales aporta información única que se sintetiza en señales procesables:

1. Análisis de desviación VWAP

Calcula el precio medio ponderado por volumen durante un periodo configurable y mide la desviación del precio actual como porcentaje. La investigación estadística muestra que el precio tiende a volver al VWAP, lo que hace que las desviaciones sean significativas para identificar posibles puntos de entrada institucionales.

Fórmula: Desviación = (Precio actual - VWAP) / VWAP × 100

2. Detección de flujos ocultos

Analiza la relación entre los picos de volumen y la compresión del rango de precios. Cuando el volumen supera los parámetros de umbral mientras que el rango de precios se contrae en relación con las medias históricas, esto indica una posible actividad de absorción.

Métricas clave:

  • Posición cerrada dentro del rango diario
  • Ratio de volumen frente a la media móvil
  • Análisis de compresión del rango de precios

3. Cálculo del desequilibrio del flujo de órdenes

Estima la presión compradora frente a la vendedora analizando la posición de cierre dentro del rango alto-bajo, ponderada por el volumen. Mejorado con el análisis del momento del volumen de ticks para identificar divergencias entre el movimiento del precio y los patrones de volumen.

Cálculo: Desequilibrio = (Presión compradora - Presión vendedora) / Presión total × 100

4. Detección de absorción de volumen

Identifica los periodos en los que el volumen supera el 150% de la media móvil mientras que el movimiento del precio se mantiene por debajo del 50% del movimiento medio histórico. Este patrón suele preceder a movimientos de precios significativos.

Síntesis algorítmica

La potencia del SMFD no reside en un único algoritmo, sino en el funcionamiento conjunto de estos cuatro motores analíticos:

  • Validación cruzada de algoritmos: Las señales sólo se generan cuando varios algoritmos confirman la misma condición de mercado.
  • Sistema de puntuación ponderada: Cada algoritmo contribuye a una puntuación compuesta que determina la intensidad final de la señal.
  • Detección de divergencias: Cuando los algoritmos discrepan, a menudo señalan puntos de transición del mercado.
  • Reducción del ruido: La confirmación de cuatro algoritmos reduce significativamente las señales falsas en comparación con los indicadores de un solo método

Características técnicas

Arquitectura sin repintado

Todos los cálculos se realizan únicamente en las barras completadas (validación pos > 0), lo que garantiza la fiabilidad de la señal y evita el sesgo de anticipación. Esta implementación profesional garantiza que los resultados históricos de las pruebas retrospectivas reflejen con precisión el rendimiento de las operaciones en tiempo real.

Sistema de salida multibúfer

  • Búfer de flujo inteligente: Fuerza de flujo institucional cuantificada
  • Buffer de flujo minorista: Medición de la actividad contrainstitucional
  • Histograma de señales de flujo: Diferencial de flujo neto con codificación por colores
  • Marcadores deabsorción: Identificación de eventos de absorción de volumen

Sistema automatizado de señales gráficas

Flechas de compra/venta de precisión

SMFD coloca automáticamente flechas de compra y venta directamente en su gráfico de precios cuando se cumplen determinadas condiciones algorítmicas:

Criterios de señal de compra:

  • Smart Money Flow > 15 (fuerte acumulación institucional detectada)
  • Retail Money Flow < 8 (mínima participación minorista)
  • Confirmación multialgoritmo a través de los 4 motores analíticos

Criterios de señal de venta:

  • Retail Money Flow > 15 (excesiva participación/persecución minorista)
  • Flujo de dinero inteligente < 8 (distribución institucional detectada)
  • Validación cruzada de algoritmos para la fiabilidad de la señal

Características de la señal:

  • Posicionamiento exacto: Flechas situadas en niveles de entrada óptimos en relación con la acción del precio
  • Información detallada: Pase el ratón sobre las flechas para ver las puntuaciones exactas del flujo y las lecturas del algoritmo
  • Gestión inteligente de gráficos: La limpieza automática evita el desorden visual (gestiona un límite de más de 200 flechas)
  • Garantía de no repintado: Las señales sólo aparecen después de la finalización de la barra - lo que se ve en las pruebas retrospectivas es lo que se obtiene en el comercio en vivo
  • Claridad codificada por colores: Flechas verdes (compra) situadas por debajo del precio, flechas rojas (venta) situadas por encima del precio

Marco de alertas integrado

Notificaciones en tiempo real con protección antispam integrada (enfriamiento de 5 minutos) para evitar la fatiga de las alertas y mantener la capacidad de respuesta a los acontecimientos importantes del mercado.

Parámetros de configuración

Periodo de análisis (Predeterminado: 14)

Define el periodo de retrospectiva para los cálculos VWAP y el análisis de flujos. Los periodos más cortos aumentan la sensibilidad a la acción reciente de los precios, mientras que los periodos más largos proporcionan una identificación de tendencias más estable.

Periodo de análisis de volumen (Predeterminado: 20)

Establece el periodo de media móvil para la normalización del volumen. Se utiliza para identificar los picos de volumen en relación con los patrones de volumen históricos.

Multiplicador del umbral de volumen (Predeterminado: 1,5)

Proporción mínima de picos de volumen necesaria para activar la detección de absorción. Los valores más altos reducen los falsos positivos, pero pueden pasar por alto una actividad institucional sutil.

Opciones de visualización

  • Conmutación de la visualización del punto de absorción
  • Control de anotación de flechas en el gráfico
  • Activación/desactivación del sistema de alerta
  • Esquemas de color personalizados para las líneas de flujo

Aplicaciones de estrategia multitrama

Scalping (plazos M1-M5)

Estrategia: Utilice señales rápidas de desequilibrio del flujo de órdenes para movimientos rápidos de 5-15 pips

  • Configuración: Esperar flechas de absorción + confirmación inmediata de señal de compra/venta
  • Entrada: Entrar en la flecha de señal con stops ajustados de 3-5 pips
  • Objetivo: Rápida relación riesgo/recompensa 1:1 ó 1:2
  • Las mejores sesiones: Londres/Nueva York se solapan para un flujo de volumen máximo

Day Trading (M15-H1 Timeframes)

Estrategia: Capturar los cambios de momentum intradía y las desviaciones del VWAP

  • Configuración: Combinar flechas de señal con extremos de desviación VWAP (desviación >2%)
  • Entrada: Confirmación de la señal en niveles clave de soporte/resistencia
  • Gestión: Seguimiento de las paradas utilizando los cambios de color del histograma de flujos
  • Mejores pares: Principales pares USD durante sesiones de alto volumen

Swing Trading (H4-D1 Timeframes)

Estrategia: Mantenimiento de posiciones durante varios días utilizando patrones de acumulación institucionales

  • Preparación: Esperar a grupos de absorción + confirmación de flecha de señal
  • Entrada: Entrar en los retrocesos a VWAP después de la señal inicial
  • Objetivo: movimientos de 50-200 pips en 2-7 días
  • Confirmación: Utilizar alineación de flujos de plazos superiores

Negociación de posiciones (periodos diarios y semanales)

Estrategia: Identificación de tendencias a largo plazo mediante acumulación de dinero inteligente

  • Configuración: Patrones de absorción mensuales/semanales + dirección de flujo consistente
  • Entrada: Escalar posiciones durante las fases de acumulación
  • Gestión: Mantener hasta que aparezcan señales de inversión del flujo
  • Cartera: Adecuado para gestores de carteras y estrategias de fondos

Confluencia multitemporal

Enfoque profesional: Apilar múltiples marcos temporales para obtener configuraciones de alta probabilidad

  • TF superior: Identifica la dirección de la tendencia (D1/W1)
  • TF de entrada: entradas precisas en el tiempo (H1/H4)
  • TF deconfirmación: Validar el impulso (M15/M30)
  • Gestión del riesgo: Salga cuando cualquier marco temporal muestre una inversión del flujo

Base estadística y ventaja multialgoritmo

El enfoque de cuatro algoritmos del indicador se basa en la investigación empírica de la microestructura del mercado:

  • VWAP Reversión a la media: Tendencia estadística del precio a volver a la media ponderada por volumen a lo largo del tiempo.
  • Relaciones volumen-precio: Análisis de correlación entre los picos de volumen y los movimientos de precios posteriores
  • Teoría del flujo de órdenes: Investigación académica sobre la estimación de la presión de compra/venta a través del análisis intrabarra
  • Patrones de absorción: Identificación cuantitativa de la ejecución de grandes órdenes mediante análisis de volumen/rango

Ventaja estadística multialgoritmo: Al requerir la confirmación a través de múltiples métodos analíticos, SCFD logra una fiabilidad de señal significativamente mayor que los indicadores de un solo algoritmo. Las investigaciones demuestran que los modelos multifactor reducen las tasas de falsos positivos hasta en un 60%, al tiempo que mantienen la sensibilidad de la señal.

Instalación e implementación

Requisitos del sistema

  • Meta Trader 5 build 2515 o superior
  • Se recomienda un mínimo de 4 GB de RAM para un rendimiento óptimo
  • Compatible con todos los brokers y tipos de cuenta MT5

Proceso de instalación

  1. Coloque el archivo SMFD.mq5 en el directorio /MQL5/Indicators/.
  2. Reinicie la plataforma Meta Trader 5
  3. Adjuntar el indicador al gráfico a través del panel Navegador
  4. Configurar los parámetros de acuerdo a la estrategia de negociación
  5. Active las alertas si lo desea para recibir notificaciones en tiempo real

Notas de rendimiento: Optimizado para un uso mínimo de la CPU. Adecuado para el despliegue de múltiples gráficos sin impacto en el sistema.

Contenido del paquete

  • SMFD.mq5 - Código fuente completo del indicador con implementación completa del algoritmo
  • Documentación técnica - Explicación detallada de los métodos de cálculo y los parámetros
  • Guía de implementación - Instrucciones de configuración paso a paso
  • Guía de optimización de parámetros - Ajustes recomendados específicos del marco temporal
  • Acceso a actualizaciones - Todas las futuras mejoras del algoritmo y correcciones de errores incluidas
  • Asistenciatécnica - Contacto directo con el desarrollador para asistencia en la implementación

Especificaciones técnicas

  • Generación de señales: Flechas de compra/venta automatizadas con validación algorítmica
  • Fiabilidad dela señal: Cero repintado sólo a través del análisis de barras completas
  • Integración de gráficos: Anotación directa en gráficos de precios con sistema de limpieza inteligente
  • Compatibilidad con marcos temporales: M1 a MN1 con escalado automático de parámetros para todas las estrategias
  • Eficiencia de recursos: Algoritmos optimizados con mínima sobrecarga de CPU
  • Soporte de instrumentos: Todos los símbolos compatibles con Meta Trader 5, incluidos divisas, índices y materias primas.
  • Requisitos de datos: Mínimo 50 barras para cálculos precisos
  • Uso de memoria: La gestión eficiente de los búferes evita las fugas de memoria
  • Frecuencia de señales: Adaptable - más señales en los plazos más bajos, selectiva en los plazos más altos .

Comentarios de los usuarios

"La arquitectura sin repintado es esencial ."

"La detección de absorción de volúmenes ha mejorado significativamente mis tiempos de entrada. El algoritmo identifica correctamente los patrones de actividad institucional."

"Implementación limpia con uso eficiente de recursos. Adecuado para la integración de sistemas de trading algorítmico."


No dude en ponerse en contacto conmigo antes o después de su compra si tiene alguna pregunta sobre el Smart Market Flow Detector, o para solicitar su manual en PDF. Gracias".



