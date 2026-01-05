Alpha Trend Pro Expert Advisor

🚀 Alpha Trend Pro EA - ULTRA PREMIUM v2.0

📈 Asesor experto profesional de seguimiento de tendencias.

Diseñado para traders que valoran la consistencia, el control del riesgo y la automatización inteligente.

Alpha Trend Pro EA - Ultra Premium v2.0 es un robot de trading totalmente automatizado desarrollado para operar estrictamente en la dirección de la tendencia, utilizando filtros de mercado avanzados y una gestión profesional del riesgo.

Sin martingala.

Sin cuadrícula.

Sin peligrosas estrategias de recuperación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Verdadera estrategia de seguimiento de tendencias

Opera sólo cuando se detecta una clara dirección del mercado, evitando ranging y condiciones de baja calidad.

✅ Sin Martingala / Sin Cuadrícula

Cada operación es independiente, protegiendo la cuenta de detracciones excesivas.

✅ Gestión avanzada del riesgo

- Cálculo automático de lotes

- Stop Loss y Take Profit dinámicos

- Ajustes basados en la volatilidad

✅ Protección contra diferencial alto

Evita la apertura de operaciones durante periodos de spread excesivo.

✅ Protección de margen y volumen.

El EA comprueba automáticamente:

Disponibilidad de margen libre

Límites de volumen de los símbolos

Condiciones de negociación de la cuenta

✅ Compatible con cuentas de cobertura

Totalmente compatible con cuentas de Hedging, tal y como exige el Mercado MQL5.



🧠 TECNOLOGÍA Y LÓGICA

🔹 Filtros inteligentes de tendencia de medias móviles

🔹 Filtros de volatilidad y condiciones de mercado

🔹 Control de la sesión de negociación

🔹 Ejecución segura mediante la librería Trade.mqh

🔹 Código limpio y optimizado para el probador de estrategias



📊 F IABILIDAD Y PRUEBAS

✔️ Probado en múltiples símbolos

✔️ Validado oficialmente por el mercado MQL5

✔️ Sin errores críticos

✔️ Registro controlado (sin salida de registro excesiva)

⚠️ Descargo de responsabilidad:

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El trading implica riesgo, y el rendimiento depende de las condiciones del mercado y de la configuración del riesgo.

⚙️ FÁCIL CONFIGURACIÓN

Perfecto para:

Principiantes que desean una automatización segura

Operadores con experiencia, que valoran la disciplina y la estructura

Simplemente

Instalar el EA

Establezca sus parámetros de riesgo

Deje que el sistema opere automáticamente

🎯 ¿PARA QUIÉN ES ESTE EA?

✔️ Operadores centrados en la protección del capital

✔️ Aquellos que prefieren estrategias basadas en tendencias

✔️ Los operadores que evitan los sistemas agresivos

✔️ Cualquiera que busque un EA profesional a largo plazo

💎 ¿POR QUÉ ELEGIR ALPHA TREND PRO EA?

✔️ Producto oficial de MQL5 Market

✔️ Estrategia transparente y estable

✔️ Futuras actualizaciones incluidas

✔️ Uso ilimitado en su propia cuenta

🔒 Alpha Trend Pro EA - ULTRA PREMIUM v2.0

Automatización inteligente para traders que piensan a largo plazo.