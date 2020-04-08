Harmonic Confluence Pro Indicator

Nombre del producto: Indicador Harmonic Confluence Pro

Harmonic Confluence Pro es un completo escáner de patrones armónicos e indicador de señales. Está diseñado para ayudar a los operadores manuales mediante la detección automática de alta probabilidad de configuraciones armónicas y filtrarlos con la acción del precio avanzada y zonas de confluencia.

A diferencia de los indicadores básicos que sólo dibujan triángulos, esta herramienta actúa como un completo asistente de trading. Calcula los niveles de Entrada, Stop Loss y múltiples Take Profit en función de la estructura y la volatilidad, mostrándolos claramente en su gráfico con Flechas de Compra/Venta y etiquetas informativas.

Características principales

1. Biblioteca masiva de patrones

El indicador escanea más de 40 tipos de patrones armónicos, cubriendo cada condición de mercado:

Patrones clásicos: Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Deep Crab, Cypher, Shark, 5-0.

Avanzados y exóticos : Cisne Blanco/Negro, Navarro 200, Leonardo, Nen Star, 3-Drives.

Series exclusivas: Compatible con las series de patrones TOTAL, BG y NN.

Personalización: Puede activar o desactivar individualmente patrones específicos para adaptarlos a su estilo de negociación.

2. "Sistema de filtrado "Confluence

Filtra los patrones de baja calidad mediante un sistema de confirmación multifactorial:

Confirmación de Velas: Comprueba si hay velas inversas (Pinbar, Engulfing, Morning/Evening Star) en el punto D.

Filtros de Zona: Valida patrones contra Zonas de Oferta y Demanda y niveles de Soporte/Resistencia.

Filtros de Osciladores: Filtros opcionales con RSI, Estocástico y Divergencia para asegurar que el mercado está sobrecomprado/sobrevendido antes de la señalización.

3. Señales de negociación claras

Visuales: Dibuja la geometría completa del patrón, PRZ (Potential Reversal Zone), y proyecta líneas de Entrada, SL, TP1, TP2, y TP3.

Flechas: Muestra flechas grandes y claras de Compra/Venta en el punto de entrada confirmado.

Etiquetas: Muestra niveles de precios precisos para los objetivos SL y TP directamente en el gráfico.

4. Cuadro de mandos profesional y alertas

Panel Gráfico: Un panel gráfico sobre la carta que muestra el estado actual del símbolo y los patrones detectados.

Alertas en tiempo real: Nunca se pierda una configuración. Admite alertas emergentes, notificaciones push para móviles y alertas sonoras.

⚙️ Descripción general de los parámetros de entrada

🔔 Parámetros de Notificación

Inp_Use_Alert / Push / Sound: Activar o desactivar tipos de alerta específicos.

⚙️ Configuración del patrón

Conmutadores de patrón: Conmutadores individuales para cada tipo de patrón (por ejemplo, in_show_Gartley , in_show_Bat , in_show_WhiteSwan ).

Rigidez del patrón: Ajuste la tolerancia de precisión para la detección de patrones.

Ajustes de oscilación: Personaliza la sensibilidad de la detección de ZigZag/Swing ( Inp_MajorSwingLookback ).

🎯 Filtros y activadores

Patrones de Velas: Habilite filtros para Pinbar, Engulfing, Doji, etc.

Filtros de Zona: Active la lógica de filtrado de zona de oferta/demanda o S/R.

Osciladores: Ajustes para los filtros RSI y Estocástico (niveles de sobrecompra/sobreventa).

📊 Visuales y Cuadro de Mando

Inp_Show_Dashboard: Muestra u oculta el panel de información.

Configuración de colores: Colores totalmente personalizables para patrones, zonas y líneas de señal.

Cómo utilizarlo

Adjunte el indicador a su gráfico (Marcos de tiempo recomendados: H1, H4 para fiabilidad, o M15 para scalping). Espere a que se complete un Patrón Armónico. El indicador esperará una confirmación (como una vela de inversión). Una vez confirmado, aparecerá una flecha de señal y las líneas SL/TP, y recibirá una alerta. Coloque su operación manual utilizando los niveles proporcionados.

Descargo de responsabilidad: Este es un indicador de análisis técnico utilizado para identificar posibles configuraciones de trading. No coloca operaciones automáticamente. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.