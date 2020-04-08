Harmonic Confluence Pro Indicator

Nombre del producto: Indicador Harmonic Confluence Pro

Harmonic Confluence Pro es un completo escáner de patrones armónicos e indicador de señales. Está diseñado para ayudar a los operadores manuales mediante la detección automática de alta probabilidad de configuraciones armónicas y filtrarlos con la acción del precio avanzada y zonas de confluencia.

A diferencia de los indicadores básicos que sólo dibujan triángulos, esta herramienta actúa como un completo asistente de trading. Calcula los niveles de Entrada, Stop Loss y múltiples Take Profit en función de la estructura y la volatilidad, mostrándolos claramente en su gráfico con Flechas de Compra/Venta y etiquetas informativas.

Características principales

1. Biblioteca masiva de patrones

El indicador escanea más de 40 tipos de patrones armónicos, cubriendo cada condición de mercado:

  • Patrones clásicos: Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Deep Crab, Cypher, Shark, 5-0.

  • Avanzados y exóticos: Cisne Blanco/Negro, Navarro 200, Leonardo, Nen Star, 3-Drives.

  • Series exclusivas: Compatible con las series de patrones TOTAL, BG y NN.

  • Personalización: Puede activar o desactivar individualmente patrones específicos para adaptarlos a su estilo de negociación.

2. "Sistema de filtrado "Confluence

Filtra los patrones de baja calidad mediante un sistema de confirmación multifactorial:

  • Confirmación de Velas: Comprueba si hay velas inversas (Pinbar, Engulfing, Morning/Evening Star) en el punto D.

  • Filtros de Zona: Valida patrones contra Zonas de Oferta y Demanda y niveles de Soporte/Resistencia.

  • Filtros de Osciladores: Filtros opcionales con RSI, Estocástico y Divergencia para asegurar que el mercado está sobrecomprado/sobrevendido antes de la señalización.

3. Señales de negociación claras

  • Visuales: Dibuja la geometría completa del patrón, PRZ (Potential Reversal Zone), y proyecta líneas de Entrada, SL, TP1, TP2, y TP3.

  • Flechas: Muestra flechas grandes y claras de Compra/Venta en el punto de entrada confirmado.

  • Etiquetas: Muestra niveles de precios precisos para los objetivos SL y TP directamente en el gráfico.

4. Cuadro de mandos profesional y alertas

  • Panel Gráfico: Un panel gráfico sobre la carta que muestra el estado actual del símbolo y los patrones detectados.

  • Alertas en tiempo real: Nunca se pierda una configuración. Admite alertas emergentes, notificaciones push para móviles y alertas sonoras.

⚙️ Descripción general de los parámetros de entrada

🔔 Parámetros de Notificación

  • Inp_Use_Alert / Push / Sound: Activar o desactivar tipos de alerta específicos.

⚙️ Configuración del patrón

  • Conmutadores de patrón: Conmutadores individuales para cada tipo de patrón (por ejemplo, in_show_Gartley , in_show_Bat , in_show_WhiteSwan ).

  • Rigidez del patrón: Ajuste la tolerancia de precisión para la detección de patrones.

  • Ajustes de oscilación: Personaliza la sensibilidad de la detección de ZigZag/Swing ( Inp_MajorSwingLookback ).

🎯 Filtros y activadores

  • Patrones de Velas: Habilite filtros para Pinbar, Engulfing, Doji, etc.

  • Filtros de Zona: Active la lógica de filtrado de zona de oferta/demanda o S/R.

  • Osciladores: Ajustes para los filtros RSI y Estocástico (niveles de sobrecompra/sobreventa).

📊 Visuales y Cuadro de Mando

  • Inp_Show_Dashboard: Muestra u oculta el panel de información.

  • Configuración de colores: Colores totalmente personalizables para patrones, zonas y líneas de señal.

Cómo utilizarlo

  1. Adjunte el indicador a su gráfico (Marcos de tiempo recomendados: H1, H4 para fiabilidad, o M15 para scalping).

  2. Espere a que se complete un Patrón Armónico.

  3. El indicador esperará una confirmación (como una vela de inversión).

  4. Una vez confirmado, aparecerá una flecha de señal y las líneas SL/TP, y recibirá una alerta.

  5. Coloque su operación manual utilizando los niveles proporcionados.

Descargo de responsabilidad: Este es un indicador de análisis técnico utilizado para identificar posibles configuraciones de trading. No coloca operaciones automáticamente. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.


Otros productos de este autor
Harmonic Confluence Indicator Basic
Noppadon Boonpromuppatham
Indicadores
Nombre del producto: Indicador de Confluencia Armónica (Edición Básica) Titular: Escáner automatizado de patrones armónicos con confluencia de oferta y demanda. Descripción: Libere el poder de la estructura geométrica del mercado con el Indicador de Confluencia Armónica (Edición Básica) . Esta potente herramienta está diseñada para escanear automáticamente sus gráficos en busca de zonas de inversión de alta probabilidad basadas en patrones armónicos validados. A diferencia de los escáneres están
FREE
Support And Resistance Reversal EA
Noppadon Boonpromuppatham
Asesores Expertos
EA de soporte y resistencia inversa (((-----Precio de lanzamiento sólo para los 10 primeros compradores!!!----))) Visión General Support & Resistance Reversal EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar estrategias de inversión en niveles clave de soporte y resistencia. El EA identifica inteligentemente zonas de soporte y resistencia significativas basadas en la acción histórica del precio. Cuando el precio entra en estas zonas, el EA busca activamente señales de invers
Spike Hunt EA
Noppadon Boonpromuppatham
Asesores Expertos
Spike Hunt EA: Una estrategia para capturar los retrocesos después de los picos de precios Sharp (((-----Precio de introducción para los 10 primeros compradores sólo!!!----))) El Spike Hunt EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para beneficiarse de un comportamiento común del mercado: una rápida reversión después de un pico de precio fuerte y repentino. Este EA emplea una lógica robusta para identificar velas "Spike" de reversión de alta probabilidad. Utiliza las rupturas de las Band
Harmonic Pattern EA Pro
Noppadon Boonpromuppatham
Asesores Expertos
Patrón Armónico EA Pro (((-----¡Precio de lanzamiento sólo para los 10 primeros compradores!!!----))) Opere en los mercados con precisión utilizando el poder de los Patrones Armónicos. Este Asesor Experto totalmente automatizado identifica las configuraciones de alta probabilidad y las gestiona con un sofisticado sistema de ganancias múltiples y punto de equilibrio. ¿Por qué elegir Harmonic Pattern EA Pro? Harmonic Pattern EA Pro no es sólo otro robot de trading. Es una solución de trading com
Harmonic Confluence EA
Noppadon Boonpromuppatham
Asesores Expertos
Harmonic Confluence EA: Edición Profesional Domine la geometría de los mercados con precisión de nivel institucional Harmonic Confluence EA es una solución de trading algorítmico de última generación diseñada para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Combina la precisión geométrica del reconocimiento de patrones armónicos con avanzados filtros de contexto de mercado y un robusto motor de gestión de riesgos . A diferencia de los escáneres de patrones estándar, este EA no se limita a "encontrar"
