Trading Session Dashboard

Resumen El Trading Sessions Dashboard es un indicador MT5 potente y fácil de usar diseñado para proporcionar a los traders información en tiempo real sobre las principales sesiones de trading forex. Muestra el estado de cada sesión (Active o Closed) junto con el tiempo restante hasta el cierre o la próxima apertura, ayudándote a alinear tu estrategia de trading con las horas del mercado. Construido para claridad y profesionalismo, este indicador es perfecto para principiantes y traders experimentados, asegurando que nunca te pierdas transiciones clave en las sesiones.

Características Clave

  • Estado de Sesión en Tiempo Real: Muestra "Active" en verde o "Closed" en rojo para las sesiones Sydney, Tokyo, London y New York.
  • Cálculo del Tiempo Restante: Para sesiones activas, muestra el tiempo restante hasta el cierre (hh:mm:ss). Para sesiones cerradas, muestra el tiempo hasta la próxima apertura, considerando fines de semana y cierres de mercado.
  • Detección de Cierre de Mercado: Detecta automáticamente fines de semana o mercados inactivos y proporciona el tiempo hasta la próxima apertura de mercado.
  • Apariencia Personalizable: Ajusta distancias, tamaños de fuente, espaciados, colores y visibilidad del título para un dashboard personalizado.
  • Actualizaciones Eficientes: Se actualiza cada segundo sin sobrecargar tu terminal.

¿Por Qué Elegir Este Indicador?

  • Mejora la toma de decisiones destacando solapamientos de alta volatilidad (ej.: London-New York).
  • Sin configuración compleja—simplemente adjúntalo a cualquier gráfico (ej.: EURUSD).
  • Compatible con todos los brokers MT5 y timeframes.
  • Diseño profesional con fuentes en negrita para máxima legibilidad.

Instalación

  1. Descarga y compila en MetaEditor.
  2. Adjunta a un gráfico vía el Navegador o arrastrar y soltar.
  3. Personaliza los inputs si es necesario.

