Trading Session Dashboard

Acerca del indicador > El indicador es una función basada en un valor (precios abiertos/altos hasta ahora) y luego es una representación matemática de toda la función que es totalmente independiente de cualquier otro valor. Por lo tanto, si te preguntas si el futuro será como está en el gráfico... Te puedo decir - ya que era la misma que la función de negociación hasta el momento "ahora" ... En conclusión, el punto del indicador es tratar de mostrar el futuro de la función de negociación en la