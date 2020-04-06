TPFX Opening Range Breakout ORB EA

--- [ MÓDULO 1: VISIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA ] ---

TPFX ORB Strategy es un algoritmo de trading clásico y potente diseñado para capturar la volatilidad explosiva que se produce en la apertura de las principales sesiones de mercado (Londres, Nueva York o Tokio). Esta herramienta automatiza el concepto "Opening Range Breakout", ampliamente utilizado por los traders profesionales para capitalizar la dirección inicial del día.

La estrategia define automáticamente un rango alto/bajo basado en los primeros minutos de la sesión (por ejemplo, M15 o M30) y coloca órdenes pendientes para negociar la ruptura. Es un motor muy flexible adecuado para índices, oro y pares de divisas.

Características principales:

  • Independiente de la sesión: Puede configurarse para la apertura de Londres, la apertura de Nueva York o cualquier ventana horaria personalizada.

  • Pura acción del precio: Sin indicadores retrasados. Utiliza la estructura del mercado y la volatilidad.

  • Núcleo multiactivo: Supervise y opere con múltiples símbolos (por ejemplo, US30, XAUUSD, GBPUSD) desde un único gráfico.

  • Gestión inteligente del dinero: Incluye dimensionamiento automático del lote en función del porcentaje de riesgo y comprobaciones de "Cartera inteligente".

  • Sin repintado: La caja visual y los niveles de entrada son fijos una vez definido el rango.

Recomendaciones:

  • Símbolos: Funciona excepcionalmente bien en US30, NAS100, DAX40 y Oro (XAUUSD).

  • Marco temporal: M5, M15 o M30.

  • VPS: Recomendado para una ejecución fiable.

--- [ MÓDULO 2: PARÁMETROS DE ENTRADA ] ---

=== PARÁMETROS GENERALES ===

  • Black_Box_Mode: Active esta opción para desactivar todos los objetos visuales. Ideal para backtesting u optimización más rápidos.

  • Número_mágico: Identificador único para las órdenes del EA. Asegura que sólo gestiona sus propias operaciones.

  • Comentario_de_operación: Etiqueta de comentario personalizada para la identificación del diario de operaciones.

=== MULTI ASSET CONFIG ===

  • Enable_Multi_Asset: Si es True, el EA negocia la lista de símbolos de abajo desde un gráfico. Si es False, sólo negocia el símbolo del gráfico actual.

  • Lista_Símbolos: Lista separada por comas de tickers (por ejemplo, "US30,NAS100,XAUUSD") para el modo multi-activo.

=== TIEMPO & ESTRATEGIA ===

  • ORB_Start_Time: Hora del servidor en la que comienza el cálculo del rango (Inicio de la sesión/caja).

  • ORB_End_Time: Hora del servidor en la que se bloquea el rango y se colocan las órdenes pendientes.

  • Trade_Direction: Filtra las entradas. Por defecto es DIR_BOTH para negociar volatilidad en cualquier dirección, pero puede bloquearse sólo a Compra o Venta.

  • Max_Trades_Daily: Límite de seguridad. Controla el número máximo de operaciones ejecutadas por símbolo al día.

  • Cierre_al_fin_del_día: Impone un "cierre forzoso" de todas las posiciones a una hora específica para evitar comisiones de swap o gaps nocturnos.

  • Day_End_Time: La hora específica del servidor para cerrar todas las posiciones activas.

  • Expiración_Min: Tiempo en minutos antes de que una orden pendiente se elimine si no se activa.

=== RIESGO & DINERO ===

  • Modo_lote: Elija entre Lotes Fijos o Porcentaje de Riesgo (Auto-cálculo).

  • Porcentaje_de_riesgo: Porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar por operación (por ejemplo, 1,0%).

  • Límite_de_lote_máximo: Límite máximo de tamaño de lote para evitar un sobreapalancamiento accidental.

  • SL_TP_Logic: Elija entre Ratio Dinámico (basado en el tamaño de la caja) o Puntos Fijos.

  • Stop_Loss_Percent: (Modo Dinámico) Tamaño del SL relativo a la altura de la caja ORB (100% = Tamaño completo de la caja).

  • Take_Profit_Ratio: (Modo Dinámico) Multiplicador de Riesgo a Recompensa (por ejemplo, 2.0 apunta a 2x el riesgo).

--- [ SOPORTE & FEEDBACK ] ---

Estamos comprometidos con la mejora continua. Si detecta algún error operativo o tiene alguna recomendación para futuras actualizaciones, sus comentarios serán bienvenidos. Por favor, siéntase libre de enviarme un mensaje directo; cada sugerencia es revisada para mejorar la experiencia TPFX ORB.

--- [ MÓDULO 3: DIVULGACIÓN DE RIESGOS ] ---

Operar implica un alto riesgo:

El trading financiero, especialmente con instrumentos apalancados como CFDs sobre Índices y Forex, conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. La rentabilidad pasada de la estrategia TPFX ORB no es indicativa de resultados futuros.

Por favor, asegúrese de entender completamente los riesgos involucrados. Se recomienda probar el software en una cuenta Demo antes de desplegar capital real para entender completamente la lógica y el comportamiento de ejecución. El autor no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo sin limitación, cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso de este software.

